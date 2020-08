Juan Bautista Salas, premio Milton Friedman por su labor informativa

El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico por la Libertad (Cedice Libertad), le ha otorgado el premio Milton Friedman al licenciado Juan Bautista Salas, el periodista con más años activos en EL IMPULSO, en reconocimiento a su labor informativa durante cincuenta años de ejercicio profesional en la especialidad de Economía.

Cabe señalar que Cedice Libertad ha sido reconocida como la primera institución más influyente en su área en América Latina por la Universidad de Pensilvania y el premio que otorga lleva el nombre de uno de los más prominentes economistas del mundo, premio Nobel, fundador de la escuela de economía de la Universidad de Chicago, que constituye un hito en la economía liberal.

“Este reconocimiento me llena de gran satisfacción”, fue lo primero que expresó el experto comunicador al ser entrevistado.

–¿Cómo ve el periodismo en estos momentos cuando ya la inmensa mayoría de medios impresos ha desaparecido y se mantiene el digital?

-En nuestro país es una misión casi imposible ejercer el periodismo. Oficialmente, no existen estadísticas sobre las diversas actividades económicas. Las cifras que tenemos son las proporcionadas por Conindustria, como resultado de sus estudios trimestrales que hace sobre el comportamiento del desarrollo económico suministrado por el sector privado. Del sector público no hay detalle alguno. Ni siquiera el Banco Central de Venezuela, que por ley debe presentar un informe mensual del país, cumple con esa obligación desde hace siete años. Es por ello que es sumamente dificultoso para los periodistas obtener información. Por supuesto, hay que indagar todo lo que se puede en medio de la opacidad oficial.

-¿Cuál es su apreciación sobre el programa de recuperación económica, de crecimiento y prosperidad?

-Desde hace dos años, cuando fue anunciado por Nicolás Maduro ese programa, las condiciones económicas y de vida de la población, han empeorado. Aún más, desde el 2013 para acá, el aparato productivo, que ya estaba decadente, se ha reducido en un 50 por ciento. De 12.600 empresas que estaban en plena producción cuando comenzó el declive, quedan 2.100 empresas y si se mantiene esta situación devastadora, existe el riesgo que cierren la mitad de ellas en corto tiempo. Al día de hoy, están trabajando entre el quince y veinte por ciento de su capacidad, que en nada favorecen al país porque la producción ha descendido brusca y lamentablemente.

-Además, existe el problema insoluble de la energía eléctrica…

-No sólo ese es el problema, que de por sí es grave. Hay falta de agua, de combustible, y, en general, de los servicios básicos. El Servicio Eléctrico Nacional apenas está generando a duras penas 8 mil megavatios cuando se requiere de por lo menos 12 mil. Y no hay respuestas porque no se hicieron las inversiones a tiempo. Pero, lo más preocupante es que gran parte del aparato productivo está paralizado. No sólo quedaron inactivas las empresas básicas de Guayana, sino que Pdvsa ya ni siquiera puede producir petróleo, ni refinar la gasolina que se requiere.

Una lucha incansable

Juan Bautista Salas a lo largo de su trayectoria ha sido pieza clave en la difusión de la realidad que enfrentan los gremios económicos en el país.

“Y me satisface plenamente porque a lo largo de cincuenta años he ejercido esta profesión con gran entusiasmo”, añadió.

El premio Milton Friedman es, sin duda, un merecido reconocimiento a su gran esfuerzo ya que ha sido un extraordinario periodista durante medio siglo.