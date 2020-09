Mike Pompeo: A pesar de la excarcelación de presos políticos no hay condiciones para elecciones #3Sep

Este jueves el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo reaccionó a la excarcelación de presos políticos y aseguró que eso no cambia la situación de que no hay condiciones para unas elecciones libres y justas.

“En Venezuela no existen condiciones para unas elecciones libres y justas y la liberación de varios presos políticos no cambia eso…condiciones mínimas para recibir una misión de observación electoral internacional creíble siguen ausentes”, dijo Pompeo a través de un comunicado.

“Instamos a todos los actores democráticos, tanto dentro como fuera de Venezuela, a continuar insistiendo en las condiciones necesarias, internacionalmente aceptadas, para unas elecciones libres y justas. No contribuiremos a legitimar otro fraude electoral”,

“La última táctica de Maduro para hacer que las próximas elecciones parezcan “libres y justas” es liberar condicionalmente a algunos presos políticos que fueron encarcelados injustamente en primer lugar. La única solución a la crisis en Venezuela son elecciones libres y justas reales, no esta farsa política”, sentenció Pompeo este jueves a través de sus redes sociales.

