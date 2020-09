OPINIÓN Reflexión en positivo: El clamor de todos #3Sep

Así como todos estamos pendientes de los acontecimientos del país la mayor parte negativos, también debemos estar atentos a buscar soluciones en forma pacifica con mente fría y corazón caliente pero todos en la misma dirección y prive el país ante los intereses personales demostrando amor, esfuerzo y sacrificio en busca de rescatar lo que fue nuestro Patria y el por que estamos en la picota del mundo en una forma cruel, malvada, desacreditados , como fue posible que en dos décadas nos convirtieron en mala gente que nadie nos mira con cariño, con respeto, confiables sino todos al mismo saco de los taimados.

Por esto la invitación a muchos buenos ciudadanos que desean participar en lo que se necesite en la recuperación o refundación de lo que fue y con las esperanzas que no sea demasiado tarde hay muchos dolientes y hasta con inclusión de los mal aconsejados no dudemos que mas rápido de los que no han perdido las esperanzas todo será una realidad que beneficie a todos sin exclusión debemos continuar buscando paz dejando a un lado el camino de la confrontación que está probado en todo el universo que los resultados siempre serán nefastos pagando las consecuencias los más indefensos, los mas necesitados, abuelos abandonados, padres huérfanos de hijos, no cubren hasta las mas simples necesidades, excelentes profesionales que dedicaron su vida al trabajo honesto con el deseo de vivir de su jubilación hoy se les volvió sal y agua, es 1 dolar con 30 centavos al mes la realidad es que esto acaba con el entusiasmo, esto lo que da es tristeza sin duda que hasta los causantes de esta situación en el fondo también sufren porque es difícil esconder las circunstancias por las que atraviesa nuestra rica nación y por tal urgen alianzas que se sitúen por encima de las ideologías y así salir de esta aberración que diariamente nos atropella más y más.

Hablando con unos amigos de Costa Rica que vivieron acá comentaron que fue la mejor época de su vida que si les hubiese tocado emigrar hubiesen escogido a Venezuela aunque esté en guerra y le pregunto ¿como que en guerra? Y dicen si esto no es guerra se parece bastante fue la respuesta, si un país está peleado con los vecinos y 60 países aproximadamente es lo mas parecido y de guerras y confrontaciones todos sabemos cuales son las consecuencias igual que con ideologías desviadas, busquemos en el mundo donde y cuales fueron o serán los resultados.

Se dice que es preferible llorar que estar molesto, derramar lagrimas en vez de lanzar improperios esto no está en la mente de quienes proponen la paz, un país con abundancia , una agricultura fortalecida que produzca alimentos para todos no como estamos hoy que llegó escasamente al 20% de lo que se sembraba como ejemplo el arroz la siembra era de 270.000 hectáreas que abastecía al país, se exportaba generando divisas hoy la cifra es de 59.000 hectáreas.

Como es posible esta situación en un país de agricultores connotados dignos productores de alimentos hoy convertidos en Diana hacia donde se apuntan los dardos de la destrucción igual que los cafetales, los maizales, los ganaderos con el rebaño cada día reducido, los de las legumbres y hortalizas de manos atadas con las carencias de insumos ya conocidas, esto es el clamor de la gente de trabajo que sigue con el animo de seguir produciendo lo que requiera el país en fin, un sector empresarial fuerte, construcción, transporte, relevante comercio que exporte y cubra las expectativas con ética cumpla con sus deberes, aunque Henry Ford nos dejó dicho que los obstáculos son espantosos que de vez en cuando apartan los ojos de la meta.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

