“Quisiéramos dar clases, pero no se puede”: Testimonio de los profesores de Barquisimeto #15Sep

El ministro de Educación del régimen, Aristóbulo Istúriz, informó que el nuevo periodo académico en Venezuela iniciará el miércoles 16 de septiembre con la modalidad a distancia, sin embargo, la pregunta que surge constantemente es: ¿Hay condiciones para llevar a cabo este proceso?

Al hacer una consulta con distintos profesores del estado Lara sobre esta interrogante, la respuesta es la misma: “No hay condiciones para iniciar“.

¿El motivo? Las constantes fallas en los servicios como: la energía eléctrica y el Internet; que sin la funcionalidad de esto, los profesores tienen más cuesta arriba poder brindar educación de calidad a sus alumnos.

Raul Olivares, docente barquisimetano, contó a Elimpulso.com que la experiencia que tuvo en el cierre académico anterior fue desalentadora: “No pude abarcar lo que correspondía y los alumnos no aprendieron todo lo que tenían que aprender“.

Por otra parte, Elena Jiménez, quien es profesora en la zona norte de Barquisimeto, indicó que la mayoría de sus alumnos no cuentan con los equipos tecnológicos para recibir clases vía Internet: “Muchos no tienen Internet, tendría que darles clases por llamada, y por aquí se va mucho la luz (…) cuando no tenemos luz tampoco hay señal. Es muy difícil, no hay condiciones“, declaró.

Incluso, la propia Jiménez indicó que ella tampoco tiene un teléfono inteligente para dar clases vía Internet y no cuenta con un computador en su casa: “Y de pensar en comprarme uno, es imposible. Con lo que me pagan no puedo ni comprar comida suficiente“.

Sin embargo, la docente Magdalena Carrillo expresó el sentir de muchos de los profesores del país: “Nosotros quisiéramos dar clases, presenciales o a distancia, pero la verdad es que no podemos (…) tenemos la cabeza en otras cosas, en conseguir dinero para comprar comida o no contagiarnos de coronavirus“.

Estos testimonios de algunos profesores de Barquisimeto, son el reflejo de la gran dificultad que significa retomar el proceso académico vía Internet en Venezuela, tomando en consideración la crisis económica y de servicios por la que atraviesan la mayoría de los habitantes.