VIDEO Alimenta la Solidaridad sigue haciendo el bien por los más desposeídos

Alimenta la Solidaridad que comenzó con un solo comedor, tiene hasta hoy presencia en 14 estados del país, y desde este lunes cuenta con 26 comedores en el estado Lara, luego de la inauguración de dos comedores en las comunidades de El Coreano y Los Ángeles al oeste de Barquisimeto.

Aunque se vivan tiempos de pandemia eso no ha sido obstáculo para que Alimenta la Solidaridad siga brindando ayudas a miles de niños en condición de malnutrición en todo el país.

Y con la ayuda de muchos héroes anónimos dentro y fuera del país se siguen abriendo comedores para que los más necesitados sigan sintiendo que los buenos son más.

Grace Morales coordinadora de Alimenta la Solidaridad en el estado Lara destacó que con estos nuevos comedores 90 niños serán beneficiados con un plato de comida balanceada diariamente, además de la atención y el cuidado de los voluntarios.

Por su parte las coordinadoras de estos centros inaugurados por Alimenta la Solidaridad en el oeste de Barquisimeto se sintieron emocionadas y agradecidas por la oportunidad de ayudar al prójimo.

Adelaida Delgado coordinadora del nuevo comedor de El Coreano aseguró que esta es una oportunidad de sentirse viva, de agradar a Dios con las buenas acciones. Delgado contó a ElImpulso.com que antes de llegar a Alimenta la Solidaridad pensaba irse del país. Se sentía sola porque sus hijos no estaban con ella. Sin embargo, los niños que atienden pudieron más que su planificación. “Me quedé y me siento muy feliz de apoyar este proyecto porque estos niños se convirtieron como en mis hijos. Cocino para ellos como si lo estuviese haciendo para mis propios hijos”, dijo Adelaida Delgado visiblemente emocionada por la jornada.

Por su parte Mariela Alvarado la coordinadora del nuevo comedor del barrio Los Ángeles acudió al llamado rápidamente. “Me dijeron que había que censar a los niños de la comunidad para empezar rápido y me activé porque hay mucha gente con bastantes necesidades. Niños en estado de desnutrición que necesitan de nosotros y no me pude negar. Eso es servir también a Dios”.

Alimenta la Solidaridad planea inaugurar al menos 6 comedores más en los próximos días en distintas comunidades del estado Lara.