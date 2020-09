Comisionado Olivares: Maduro miente sobre la disminución de la curva de contagios de COVID-19 #21Sep

Maduro miente sobre la disminución de la curva de contagios del COVID-19, con lo cual concreta una política de odio, y destrucción y de condenar a los venezolanos a la pandemia, asegura el Comisionado presidencial para la salud, diputado y médico, José Manuel Olivares.

Reveló que el régimen está tratando de crear una matriz de opinión sobre una falsa normalidad, en base a mentiras e improvisación, señaló el galeno.

“Ayer Nicolás Maduro concretaba una política de odio, destrucción, mentiras y de condenar a los venezolanos al COVID- 19, ayer Maduro dijo que había disminución de a curva, Maduro miente, la verdad esta en nuestros hospitales, en las terapias intensivas colapsadas, la verdad está en los médicos y enfermeras que siguen muriendo, la verdad esta en el sufrimiento de los venezolanos que con desesperación, pierden a sus familiares con COVID-19, no se ha controlado la pandemia en Venezuela”.

Advierte Olivares que todo eso tiene un plan, llevarnos a una farsa electoral sobre los cadáveres de médicos, enfermeras y miles de venezolanos, agregando que todo esto que anuncia Maduro, en base a mentiras e improvisación, es para concretar unas elecciones, que como ya se ha demostrado en Francia y en Polonia, luego de los procesos electorales se duplican o triplican los casos de COVID-19, advirtiendo que nuestros país y nuestros hospitales no están preparados para esto.

“Por eso les hago un llamado a todos los padres a a unirse, a no exponer a sus hijos en el regreso a clases, a todos los partidos políticos, organizaciones sociales, a no permitir una farsa electoral que nos arrebate más vidas, y a todos los venezolanos, académicos, no académicos, estudiantes, trabajadores, a que se diga la verdad y no se les imponga una farsa normalidad que cobrará más vidas, generara más dolor y sufrimiento a todos los venezolanos”, aseguró Olivares.