La voz de un pensionado: Con lo que cobré voy a comprar una bolsa de pan #22Sep

Este martes 22 de septiembre adultos mayores cobraron la pensión correspondiente al mes de octubre, la cual es de 400.000 bolívares, equivalente a un poco más de un dólar, monto que manifiestan es insuficiente ante el alto costo de la vida.

“Con la pensión me compraré una bolsa de pan, para eso me alcanza, para más nada. Vivo de la caridad de mis hijos, ellos están en Perú y cuando pueden me mandan dinero porque la situación allá también está complicada”, declaró Gladys Navarro.

Por su parte, Ildemaro Silva, quien se encontraba a las afueras de una oficina bancaria al este de Barquisimeto manifestó que el dinero recibido lo gastará en una harina precocida o una margarina. “Eso no alcanza para nada, una pensión digna por lo mínimo debería ser de 30 salarios integrales”.

Ramon Perez de 68 años, tiene la misma opinión. “Todo está muy caro no alcanza para nada, estos 400.000 bolívares los utilizaré para pagar pasaje, vivo en El Ujano y me vine a pie porque no tenía efectivo para pagar transporte, la pensión es una miseria”, indicó.

El señor Angel García, otro de los adultos mayores consultados, afirma sentirse decepcionado por los bajos ingresos que recibe por su pensión.

“Me compraré una harina o unos quinchonchos y se acabó la pensión. Las medicinas las compro con la ayuda de mis hijos que están en Ecuador, es decepcionante lo que estamos viviendo”, sentenció.

Recientemente el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores señaló que con 400.000 bolívares, que representa salario mínimo en Venezuela, sólo se tiene un poder adquisitivo real del 0,7 % de la Canasta Alimentaria, que según esta institución puede costearse con 144 salarios mínimos mensuales.