Son titulares jueves #24Sep

Mega apagón en múltiples estados de Venezuela

Al menos 16 estados de Venezuela registraron dos bajones de energía eléctrica durante la tarde de este 23 de septiembre de 2020.y un gran apagón general posterior

Corpoelec no se ha pronunciado aún por las vías oficiales, se habla de un falla en la línea Santa Teresa – Aragua por ello dispara erráticamente el AT 2 de 400/230 kV de Santa Teresa.

Maduro pretende inmovilizar a los venezolanos privandolos de documentos de identidad

Maduro creó un nuevo ‘comando secreto’ para que lo defienda de la DEA

Cuando el gobierno central empezó a utilizar recursos del Banco Central de Venezuela (BCV) -como fuente directa para financiar el gasto público- generó el proceso hiperinflacionario más largo en la historia económica del país.

Efectivos policiales y delincuentes de la Cota 905 se enfrentaron en Prado de María

Ex jefe antilavado de Suiza dice que el sistema para detectar dineros sucios del chavismo es «obsoleto e ineficaz»

La FAN cerró los accesos a la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, para llevar a cabo una serie de ejercicios militares para simular “contraataques”

Usuarios del Metro de Caracas fueron desalojados del sistema durante el apagón

Dgcim incomunicó al comandante de la base aérea de Puerto Ordaz por el caso Carlos Lanz

Cabello acusa a Colombia de muerte de militares venezolanos en zona limítrofe

La educación en Venezuela con el internet más inestable del mundo

Los médicos Enrique Caldera e Ingrid Rosendo son las nuevas víctimas del Covid-19 en Zulia

Bajos sueldos y deficientes condiciones de seguridad preocupan al gremio de enfermeras

Tanques de almacenamiento de Pdvsa están en estado crítico

GNB y policías reprimieron masiva protesta en Chivacoa

Guaidó sobre movilización en Chivacoa: Seguid el ejemplo que Yaracuy dió

Zulia: Abatido hampón que lanzó granada al local en Ciudad Ojeda

Más de 500 gaitas recibió el Festival Una Gaita para el Zulia

Jorge Rodríguez sobre elecciones del 6D: “Nos las vamos a cobrar”

Pacientes renales protestan en Carora, Lara. Exigen mejoras en el servicio de transporte público para cumplir con las diálisis.

Protesta en la parroquia La Vega, Caracas. Exigen acceso al agua luego de dos meses sin el servicio público. La movilización, que acompañaba la procesión de José Gregorio Hernández, fue impedida por funcionarios de la PNB

Protestas en El Tocuyo, Lara. “A mi no me interesa la gasolina, ni el gas, no me interesa la caja, no me interesa nada de eso. Lo que me interesa es que ese señor se vaya”, dijo manifestante sobre un cambio de gobierno.

Siguen las protestas: Habitantes de Chivacoa toman las calles por la falta de servicios básicos

Reprimen con gases lacrimógenos protesta en Chivacoa, estado Yaracuy

La PNB anda metiéndose en los hogares buscando a los protestantes de Yaracuy

Se encienden las protestas: Ciudadanos toman calles de Bolívar para exigir agua

Se calientan las calles: En Lara protestan para exigir servicios públicos de calidad

Gasolina subsidiada en Venezuela tiene un déficit de 90%, afirma José Guerra

Médicos venezolanos alertan por fallas en las pruebas PCR

Empresarios ahorcados por pagos de aguinaldos

Sector privado lidera limpieza del Parque Nacional Morrocoy

Exigen suspensión del Impuesto a los Grandes Capitales por inconstitucional

Detenidos dos concejales del Psuv en el Zulia, involucrados en el secuestro de la esposa de Lisandro Cabello

Recursos que descontará el BCV del encaje ejercerá más presión sobre el tipo de cambio, alerta Asdrubal Oliveros.

Según Chávez 49% de los venezolanos vivían por debajo de la línea de la pobreza cuando llega al poder. Hoy, según ENCOVI el 96% de las familias viven debajo de la línea de la pobreza

Comienza la entrega del Bono Unidos por la Vida

Dip. Américo De Grazia: “Al chavismo hay que borrarlo de la historia”

Un puñado de clientes de PDVSA ha comenzado a reducir el comercio con la petrolera estatal al programar los últimos cargamentos para zarpar desde el país sancionado antes de una fecha límite impuesta por EEUU.

El buque petrolero más grande de Pdvsa ahora es de Rusia. El Ayacucho pasó a navegar bajo la bandera rusa y con el nombre de “Maxim Gorky”.

Firma estadounidense se declaró culpable de pagar sobornos para Petrobras y PDVSA.

Terror: se registró un incendio en una estación de servicios de Paracotos

Comandante de la Zodi en el Delta Amacuro afirma que está llegando menos gasolina a la entidad

Juan Carlos Castillo: Exigen suspensión del Impuesto a los Grandes Patrimonios por inconstitucional

Se incendia sede del Ministerio Público en Caracas

«Están quemando expedientes»: la denuncia del equipo de Luisa Ortega Díaz sobre el incendio en la sede del MP.

Descubren a más gerentes de la PDVSA chavista sobornados para entregar contratos

En Puerto Ayacucho protestan por la escasez de combustible y crisis de los servicios públicos

Gremio de enfermería denuncia renuncias en los hospitales de Venezuela por falta de equipos de bioseguridad

Simonovis sobre situación en Venezuela: “Ahora es algo mucho más peligroso por expansión de la guerrilla y patrocinio del terrorismo”

En Barrancas, municipio Sotillo de Monagas, protestaron para denunciar el asesinato de dos jóvenes de la comunidad por funcionarios del Faes. Familiares denuncian que ni la Alcaldía, ni la Fiscalía se han pronunciado sobre el casos

Inició el diálogo interactivo del Consejo de DDHH, en el cual los Estados miembros y los miembros de la Misión de Determinación de Hechos debatirán sobre el informe realizado por la Misión en Venezuela

El representante de Ecuador señaló en el Consejo de DDHH-ONU que “Nuestra posición de solidaridad al pueblo venezolano ha sido demostrado en varias instancias como la OEA. Reiteramos la necesidad de una transición pacífica, ordenada y democrática como único camino para nuevas oportunidades de convivencia”.

Brasil señala que negar la realidad de las violaciones es negar la justicia para las víctimas y sus familiares. Instan a todos los miembros del Consejo DDHH y ONU a poner a las víctimas en primer lugar y profundizar las investigaciones

Alemania asegura durante su intervención que el informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, es muy claro. “Total acceso a Venezuela”.

Liechtenstein, destaca que es necesario seguir las recomendaciones presentadas en el informe, para que se lideren investigaciones transparentes sobre las denuncias presentadas.

Eslovenia indica que se detengan estas prácticas y adopten las recomendaciones del informe, investigue las denuncias de violaciones a DDHH

Portugal rechaza la falta de cooperación de las autoridades con la Misión, y solicita que colaboren con ella y se investiguen las denuncias, para que se incremente y mantenga la cooperación de Venezuela con la Alta Comisionada Michelle Bachelet

Brasil indica que la responsabilidad de mando de Nicolás Maduro alarman profundamente a Brasil. “Demorar la Justicia es denegarla. Exhortamos al Consejo y a todos los organismos a poner primero a las víctimas”.

Ecuador demanda a la FFM Venezuela sobre las investigaciones de las violaciones de DDHH y crímenes cometidos y que los responsables rindan cuentas.

Cuba respalda al régimen de Venezuela y rechaza agresiones en su contra. Califica de injerencista y “espurio” el informe presentado por la FFM Venezuela

Bélgica manifiesta que debido a la situación de Venezuela apoya la renovación del mandato de la FFM Venezuela

Francia exige respeto al trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos en Venezuela.

Unión Europea y 12 países apoyan la renovación de la Misión de la ONU sobre Venezuela

Perú, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá y Paraguay también propusieron al Consejo “la prórroga del mandato de la Misión”.

El Gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos y los países latinoamericanos del Grupo de Lima de estar detrás del informe presentado este miércoles 23 de septiembre por la Misión Internacional encargada por la ONU de investigar los abusos del Gobierno de Nicolás Maduro, en el que se denunciaron crímenes de lesa humanidad.

Maduro demandó a la ONU ‘un mayor esfuerzo para fortalecer cooperación Sur-Sur’

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofrece una conferencia virtual con motivo de la 75 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Esto debe ser único en la historia de la ONU que 2 Presidentes que tiene un país, se dirijan el mismo dia

Guaidó solicitó la activación de la doctrina R2P para salvar a Venezuela

Guaidó a la comunidad internacional: Solicitó formalmente que evalúen la implementación de la responsabilidad de proteger a los venezolanos dados los crímenes de lesa humanidad.

Contundente discurso de @jguaido a la ONU: Con presión internacional llegará el ocaso de la dictadura

Maduro repudió recientes sanciones de EEUU contra políticos venezolanos

La Misión de la ONU describió los patrones de los cuerpos de seguridad en Venezuela al realizar detenciones, en los que coincidieron las desapariciones forzadas y la incomunicación con abogados y familiares, entre otros.

Ex presidente Felipe González asegura que le “agobia” la división de la oposición en Venezuela

Más de 400 médicos denuncian ante la ONU a la Seguridad del Estado de Cuba por esclavitud

BCV: Bs. 386.868,14 / Paralelo: Bs. 402.000

Suman ya 970.000 muertos en el mundo por Covid-19

Perú alerta sobre una posible segunda ola del covid-19 en América

Colombia suma 6.731 contagios nuevos por coronavirus y 176 muertos

EE.UU. anuncia nuevas y severas sanciones contra la dictadura de Cuba

Pompeo: Sanciones a Cuba son para el cortar el financiamiento a los abusos contra el pueblo cubano y venezolano

Díaz-Canel despotrica contra EEUU tras nuevas sanciones al sector turístico y tabacalero de Cuba

Un centenar de medios de prensa llaman a solidarizarse con Charlie Hebdo tras nuevas amenazas de Al Qaida

Aterrador incendio de un camión de gasolina deja 23 muertos en Nigeria

Alexander Lukashenko asume el cargo pese a protestas en Bielorrusia

Desalojan la Torre Eiffel por falsa amenaza de bomba

Estudios en Suiza apuntan que 1 de cada 5 pacientes con COVID-19 son asintomáticos

La vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson entró en su etapa final

Trump vaticina la libertad para todo el Hemisferio Occidental: “Muchas cosas están pasando ahora”

España suma más de 11.000 nuevos casos de COVID-19 y 130 fallecimientos en las últimas 24 horas

Perú, Ecuador y Colombia encabezan ranking de países que rechazan a migrantes venezolanos

Jeanine Áñez ante la ONU: “Denunciamos el acoso sistemático y abusivo que ejerce el gobierno Kirchnerista contra nuestro pueblo”

Armamento y drogas esparcidas dejó narcoavión que partió de Venezuela y se estrelló en Guatemala

Bolivia critica a Argentina ante ONU por recibir a Morales

La OMS ha declarado al virus como una infección Endémica, dándonos a entender, que *será parte de nuestro día a día* (como el catarro común, VIH, varicela y muchas).

Bolivia denunció que Evo Morales compraba medios de comunicación con dinero venezolano

Gobierno interino de Bolivia presentó nueva denuncia contra Evo Morales, ahora por “asesinatos”

Trump denuncia en la ONU los crímenes del Partido Comunista Chino contra la humanidad

Fiesta de Año Nuevo en tiempos de pandemia: Times Square prepara evento virtual para despedir el 2020

Al menos 380 ballenas mueren varadas en el sur de Australia

Alexéi Navalny es dado de alta y los médicos ven posible su total recuperación

Estados Unidos afirmó que no reconoce a Alexandr Lukashenko como presidente legítimo de Bielorrusia

La aplicación de mensajería WhatsApp está trabajando en una nueva función por la que introducirá la eliminación automática de imágenes, videos y GIFs enviados en conversaciones.

Con ventaja de 3 goles a 1, el equipo Nacional derrotó a Estudiantes de Mérida y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por la oncena Venezolana anotó Ronaldo Rivas

Escándalo en el tenis mundial: Benoit Paire confesó que jugó con coronavirus tras su eliminación en Hamburgo

El Barcelona blindó a Ansu Fati con una impresionante cláusula millonaria

