Comisionado Prado: La ONU dio “jaque mate” al régimen de Maduro con actualización de informe Bachelet #25Sep

La nueva actualización del informe Bachelet sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela son un “jaque mate” para la dictadura de Maduro, afirmó este viernes el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado.

Prado señaló que lo expuesto por Michelle Bachelet ratifica las violaciones de derechos humanos en el país denunciadas anteriormente por la Oficina de la Alta Comisionada en sus anteriores informes.

Ante esto, el comisionado presidencial destacó que el informe reitera que en Venezuela continúan las detenciones a manifestantes, represión en protestas pacíficas, deficiencia de servicios público, escases de gasolina, muertes de manifestantes por fuerzas de seguridad, restricciones a la libertad de expresión, ataques contra defensores de derechos humanos, agresiones contra periodistas, estigmatización contra los migrantes que retornan al país.

Prado destacó que Bachelet reiteró en la nueva actualización del informe, la falta de condiciones en los centros de reclusión del país como: acceso a la salud, agua, alimentos y medicamentos, así como la falta de equipos de bioseguridad para los profesionales de la salud ante el COVID-19, así como la crisis alimentaria, desnutrición aguda infantil.

El representante del Gobierno Legítimo resaltó también las muertes de jóvenes en operativos de seguridad, evidenciadas por Bachelet ante la ONU.

Prado recordó cómo la dictadura de Maduro ha violado constantemente la Constitución para permanecer en el poder a través de la obstrucción del TSJ en la libertad de selección de los representantes partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE), la selección de representantes indígenas para la AN, y la composición de la AN sin un proceso inclusivo de consulta previa.