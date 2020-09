AvanceIMP Régimen despliega PNB y FAES en Barquisimeto ante llamados de protesta este lunes #28Sep

View this post on Instagram

Ante las repetitivas cadenas transmitidas a través de la mensajería instantánea de Whatsapp convocando a una movilización de calle en Barquisimeto, grupos antimotines fueron desplegados por lo menos en el este de la ciudad desde tempranas de la mañana de este lunes. Mensajes difundidos por las plataformas de mensajería instantánea y en redes sociales llamaban a una protesta de calle para rechazar la situación de los servicios públicos y en franca protesta en contra del régimen de Nicolás Maduro, continuando la tendencia que inició en Yaracuy con protestas que duraron al menos 4 días. La asociación civil Funpaz, en su cuenta de Twitter publicó dos fotografías de cuál era la situación en la intersección de la Av. Lara con Av. Los Leones, en donde presuntamente se iba a desarrollar la protesta según la convocatoria transmitida en grupos de Whatsapp. Desde las 6 de la mañana decenas de patrullas y efectivos de la Policía de Lara se desplegaron en la zona para evitar cualquier tipo de manifestación. Efectivos policiales confirmaron a Elimpulso.com que el despliegue está previsto en varias zonas de la ciudad como El Cardenalito, El Obelisco, la calle 54 con Av. Libertador y la urbanización Sucre, entre otras. Reporte: Brian Vidal Lea más información en www.elimpulso.com #Regionales #DespieguePolicial #FAES #PNB #Protestas #Manifestaciones #Crisis #Militarización #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #28Sep