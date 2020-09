Estudio revela que se extingue la clase media en Venezuela #28Sep

O ricos o pobres. En Venezuela la clase media se ha ido extinguiendo en los últimos 10 años, según un estudio de la firma Anova. La consultora afirma que apenas un 5% de la población ocupa actualmente ese estrato socioeconómico.

Lía Barrios se pasea por el recuerdo de lo que podía pagar cuando trabajaba captando personal en una compañía telefónica de Venezuela: casa, auto y viajes. Vive en un apartamento espacioso, que comparte con su hija, pero cuyo mantenimiento, confiesa, sufre para pagar.

“Yo no me siento clase media, yo me siento pobre porque subsisto de una manera que la hija mía me manda alimentos, porque la jubilación de nosotros es de dos dólares”, comenta Lía a la Voz de América.

Una investigación de la consultora Anova reveló que las familias de clase media pasaron de ganar un promedio de $830 dólares mensuales, en 2010, a percibir apenas $195 por mes en 2019.

“La clase media puede estar entre el 5 ó 3% de la población nada más”, explicó Omar Zambrano, economista jefe de Anova Policy Research, a Voz de América.

Siguiendo los criterios del Banco Mundial, una familia clase media percibe entre 10 a 50 dólares por día, pero en Venezuela, más allá de los ingresos, las propiedades se han ido devaluando por la hiperinflación que suma 3 años.

“Su carro, su moto o apartamento han estado sufriendo un deterioro”, indicó Zambrano.

Como otros, Lía vendió su casa con la esperanza de asegurarse una vejez tranquila, pero el dinero se esfumó en cuestión de un año.

“Yo tenia joyas de toda las naturalezas. Las fui vendiendo y vendiendo y no quedó nada”, lamentó la venezolana.

Uno de los factores que caracterizó a la clase media venezolana fue su elevado nivel de estudios, que a juicio de Zambrano, es el capital fundamental que hoy pueden mantener. Sin embargo, al no poder sostener económicamente el nivel de vida que tuvieron años atrás, muchos han optado por emigrar.