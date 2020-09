COLUMNA El rincón de los miércoles #30Sep

Uno no deja de preguntarse en esta fechas cómo un ciudadano, de cualquier credo político o fríamente independiente, pueda mantenerse vivo con una pensión de apenas 450 mil bolívares mensuales. Presumo que debe ser uno de esos genios financieros en condiciones de estirar hasta el infinito esos bolivaritos con una fórmula mágica en los cursos dictados en Wall en lo Street. Una buena parte de los venezolanos no había descubierto la vía más expedita para que ese dinerillo que nos mandan los poderosos pudiera servir para ir al mercado, comprar alguna ropita y hasta tomarse una o dos cervecitas en la bodega de la esquina. Pues asómbrense, la mayoría de los compatriotas se han acostumbrados a utilizar esa pensión bolivariana sin chistar, como le gusta al gobierno que reaccione el pueblo. Los destinatarios de esa fortuna ignoran que al cambio son apenas 2 dólares, con los cuales están obligados a sortear la miserable vida que lleva un país que fue rico una vez.

II

Está suficientemente probado la poca capacidad de compra que tiene nuestra moneda nacional frente a los precios de hoy. Resulta imposible, por ejemplo, salir de compras si no se dispone de un dineral para hacerlo. El canibalismo entre los venezolanos se siente, todos quieren ganar en dólares, convertibles en millones de bolívares que se deshacen en las manos de quien los utiliza. El pensionado, no tiene, en consecuencia, ningún acceso a las ofertas de los comercios como lo hacía antes de la pandemia revolucionaria. Tampoco tiene la posibilidad de ir a un lugar publico. cine, teatro, un restaurante o un centro comercial, porque los 2 dólares no le alcanzarán jamás. Seguramente nunca vamos a escuchar a los líderes del movimiento razonar sobre el descalabro económico que sufrimos los venezolanos, siempre tendrán una historia endulzada en los medios que controlan, donde solo hay espacios dedicados a los discursos insustanciales de los gobernantes de turno.

III

TIPS: El fútbol profesional de Venezuela está próximo a iniciar la temporada, según el anuncio oficial, pero del beisbol no se ha vuelta hablar por lo cual se presume que este año los venezolanos no podrán disfrutar de su deporte favorito. En ese sentido no hay nada oficial. Por ahora intentamos distraernos con la televisión y el comienzo del Roland Garros, uno de las competencias R más importantes del mundo después de Wimbledon. Solo se lamenta la ausencia de Roger Federer, uno de los 4 fantásticos que no acudió a la cita de París por encontrarse lesionado. El gran protagonistas será como siempre Rafael Nadal, quien ha ganado la Copa de los Mosqueteros en varias oportunidades. El gran favorito esta vez, de acuerdo a la prensa deportiva francesa es Nolan Djokovic, el número 1 del mundo… RECUERDAN a Yoko Ono; pues quien fuera la esposa del Beatle John Lennon caba de cumplir 86 años y vive en Londres cargada de recuerdos… SÉPALO, La mayoría de los hoteles más importantes de Barquisimeto están inactivos como consecuencia de la pandemia que nos azota. Solo los alojamientos pequeños reciben huéspedes temporales sin servicios adicionales… La Vinotinto iniciará su tour eliminatorio de cara al Mundial. Enfrentará a Colombia en Barranquilla en ocho días… NOTABLE: ¿Saben quien es Lorenzo Negrete?. Nada menos que un nieto de Jorge Negrete, el famoso charro cantor de México. El muchacho tiene una voz muy parecida a la de su ilustre abuelo.

Finalmente, ENCOVI asegura que el 96 por ciento de los hogares venezolanos están en el 79.3 en pobreza extrema. Ustedes dirán.

Luis Rodríguez Moreno