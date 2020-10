Diputado Silva: Maduro se ha ganado el título como uno de los peores sátrapas de la historia venezolana

Su llamado a la protesta pacífica ante todas las calamidades que sufre el venezolano de a pie, producto de la negligencia de la administración de Nicolás Maduro, ratificó este jueves el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Luis Silva.

El legislador enumeró las diversas razones por las cueles los ciudadanos deben salir a manifestar su descontento en las calles, como está consagrado en el artículo 68 de la Constitución Nacional, entre ellas la falta de servicios básicos, la escasez de medicamentos y equipos básicos para el personal médico, la escasez de gasolina, inflación, entre otros argumentos de peso.

“¿No es motivo de protesta que en el país que producía un millón de barriles diarios de gasolina, pasemos más de dos meses sin surtir y tengamos que pagar hasta cuatro dólares (por litro) en el mercado negro? (…) ¿No es motivo de protesta que hayan destruido Pdvsa y hayan paralizado las empresas básicas de Guayana?”, se cuestionó Silva durante su intervención en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este jueves.

El parlamentario por el partido Acción Democrática también expresó su preocupación por los enfermos crónicos y las muertes del personal de salud ocasionadas por la falta de equipos de bioseguridad adecuados.

“¿No es motivo de protesta que médicos y enfermeras mueran por falta de equipos de bioseguridad? ¿Qué los pacientes oncológicos mueran porque no hay equipos de radioterapia, que los enfermos renales mueran porque no hay máquinas de diálisis, que nuestros amigos o familiares mueran porque no hay medicamentos o porque no hay agua en los hospitales?”, enfatizó Silva.

Reprochó además el hecho que venezolanos tengan que cocinar a leña teniendo una de las reservas gasíferas más importantes del planeta, además la situación de los pensionados que ganan tan solo un dólar al mes luego de prestar servicio durante toda su vida.

“No llamamos al caos ni a la anarquía, es el régimen quien empuja constantemente al pueblo paciente hasta el límite más allá de la tolerancia pero también puede ser el régimen que puede pasar, de victimario y verdugo, a condenado sin derecho cuando se acabe la paciencia”, aseguró el diputado.

Comparó a Nicolás Maduro, con dictadores de la talla de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez por el daño político, económico y social que le han hecho al país: “Señor Nicolás Maduro ya usted se ha ganado, junto a Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, el título como los peores sátrapas de la historia venezolana. Sus predecesores han sido justamente condenados por la historia pero usted todavía puede rectificar: ¡Renuncie! Permita que haya un gobierno de transición para que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias conjuntas o por qué no? Elecciones generales libres donde se respete la voluntad del elector”, precisó

Pidió a la ciudadanía acompañar el próximo lunes 5 de octubre a los educadores en una protesta que realizarán exigiendo mejores condiciones laborales y por la “defensa del futuro de nuestros hijos y nietos”.