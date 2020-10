RETACITOS #4Oct

Todavía el régimen no termina de reponerse del impacto recibido con el informe de la ONU, el cual hemos estado revisando en forma cuidadosa, llegando a la conclusión de que se trata de un trabajo excepcional, detallado, minucioso, con una metodología impecable, inobjetable e irrebatible, porque se trata de datos tomados de medios, de las redes, de declaraciones de los afectados, de aquellos que han sido víctima de las violaciones de sus derechos, o de alguno de sus familiares, resultando lo más inquietante para el régimen, que hay testimonios de personas que aún forman parte de instituciones de la administración pública. Por supuesto, que al régimen y sus voceros no les queda más remedio que buscar generar una matriz de opinión negativa en torno al equipo que realizó el trabajo, sin admitir por supuesto, que no pudieron ingresar a territorio venezolano en forma abierta, porque no se les permitió, tampoco les facilitaron las informaciones y en todo momento lo que pusieron fue obstáculos para impedirles la elaboración del mismo. Por supuesto, que desde Miraflores elaboraron un informe hecho a la medida del régimen negando todo lo que está escrito en el de la ONU, pero como se dice en mi pueblo, después de ojo afuera no vale Santa Lucia, o también después que el agua se derramó del vaso, es muy difícil recogerla, sobre todo luego de que durante años te has creado fama de mentir, de no cumplir con las promesas y de haber fracasado en la mayoría de los planes y proyectos que emprendes, además el balance de gestión no puede ser más negativo, en 7 años se ha perdido más del 60% de la economía, destruyeron a la industria petrolera, a las industrias básicas de Guayana, a cerca del 70% del parque industrial nacional y prácticamente a toda la agricultura. Así que razones sobran para reclamar un cambio.

*****

Contundente y muy directo el comunicado del Consejo Superior Académico de la Universidad Metropolitana de Caracas, exponiendo las múltiples razones por las cuales estima que se deben postergar las elecciones del 6D, destacando no solo el “apabullante ventajismo” que se observa, sino también la constatación de que las posibilidades de una expresión fidedigna de la voluntad ciudadana están enormemente restringidas por una serie de hechos agravantes en el pasado reciente, como la intervención judicial para el nombramiento de las autoridades electorales, por encima de la autoridad de la Asamblea Nacional, y por encima de cualquier acuerdo político con las fuerzas allí representadas; el uso de recursos del Estado (coerción, coacción y manipulación) con fines de propaganda electoral, vulneración del secreto del voto, presión indebida sobre el elector y los testigos no oficialistas, entre otros; las restricciones a la libertad de expresión en medios de comunicación masiva; las limitaciones a la participación política de la ciudadanía por medio de organizaciones políticas autónomas, a través de la inhabilitación no fundamentada sobre ciudadanos para su postulación; la invalidación de partidos políticos; la intervención judicial sobre los órganos directivos de esas organizaciones; el manejo irregular del calendario electoral; la opacidad en las normas y mecanismos electorales; la ausencia de sectores no reconocidos de las fuerzas políticas no oficialistas, o de observadores imparciales, en la selección y fiscalización de las Máquinas Electorales y la selección de los miembros de mesa; la determinación irregular de las circunscripciones electorales y la asignación de curules y más gravemente aún, la desatención a los estándares internacionales de votación en medio de las circunstancias de pandemia, cuyos riesgos han sido subestimados, y sobre cuya propagación real existe gran incertidumbre. La verdad que razones sobran.

*****

Muy candentes han estado los ánimos en los últimos días entre algunas organizaciones políticas, y el Frente regional, ya que al parecer, según la denuncia del Copei que dirige Roberto Enriquez y dice llamarse legítimo según Cassani, señalan que se le ha dado acogida en el organismo regional que preside el ex magistrado, a un movimiento socialcristiano que maneja Cesariño y que parece no ser tan legitimo, quien desde hace más de un año junto con otros personajes andan coqueteando con el TSJ preparando el terreno para adueñarse del Copei originario, comentándose que están incorporando nombres de conocidos personajes de larga trayectoria dentro de la tolda verde, quienes se han mostrado sorprendidos al enterarse. Por supuesto, que el profe Cassani a quien todos conocen y saben que vuela con todo y jaula, montó en cólera y envío una comunicación al Frente poniendo los puntos sobre las íes, lo que provocó una respuesta del ex magistrado, que a su vez provocó una nueva comunicación del profe, aclarando que estos viejos copeyanos que ahora andan tratando de montar una especie de caballo de Troya han manifestado que desconocen a Enríquez como presidente de la organización y por supuesto a todo el equipo que lo está respaldando. Si bien sabemos que el Frente nació con la finalidad actuar democráticamente dándole cabida a todos los que estén dispuestos a luchar para sacar al inquilino temporal de Miraflores, pero por lo menos deberían averiguar primero a quien la están abriendo las puertas, porque de repente se van a dar cuenta que están durmiendo con el enemigo y ya será demasiado tarde.

*****

A propósito siguen los estira y encoge con las incorporaciones y las renuncias de los aspirantes a diputados en las elecciones del 6D, las cuales cada día que pasan parecieran estar en pico de zamuro, ya que el único que las quiere y su realización es una cuestión de honor, es el inquilino temporal de Miraflores, de resto ni dentro ni fuera quieren saber nada del asunto. Llamó poderosamente la atención la decisión del galeno, de anunciar públicamente que no participaría en el proceso, después muchos de los dirigentes adecoalacranismo habían anunciado que les había dado el sí y luego comentaron que sería postulado como aspirante a la gobernación; sin embargo, aseguran que el trasfondo del asunto, es que al parecer le dijeron que encabezaría la lista por Lara, pero luego en el camino se le habría atravesado el sargento de Nirgua, quien pidió colocar en ese puesto a la gata Grace, ubicándolo como suplente, lo que le obligó a recular y a mandarlos a todos a “lavarse ese paltó”, lo cual dentro de todo me parece una inteligente decisión, porque con toda su experiencia médica no tiene necesidad de andar metido en ese nido de alacranes; sin embargo, no hay que olvidar que en la política puede pasar de todo y aún falta tiempo para el 6D, de manera que amanecerá y veremos.

*****

Por allí circulan versiones en torno a la televisora y emisoras del oficialismo, las cuales supuestamente habrían sido trasladadas hasta El Parral, sin que se dieran a conocer las razones para esta mudanza; sin embargo, por allí se está mencionando que supuestamente, es muy probable que algunos de los trabajadores de ambos medios, pudieran tener problemas de salud vinculados con el COVID-19, versión que no ha sido oficializada; sin embargo, como todo el proceso se realizó sin hacer mucha bulla, por el contrario muy a la chita callando, nadie en el centro comercial sabía absolutamente nada, lo que algunos vecinos califican como una “gran irresponsabilidad”. Por fortuna uno de los vecinos alertó a la junta de condominio, y el jueves en la mañana se procedió a la desinfección del centro comercial; mientras que supuestamente la gente de la gobernación procedió a hacer lo propio dentro de sus instalaciones. Siempre hemos advertido en esta sección, que el dueño de la casa es el primero que tiene que dar el ejemplo; sin embargo, como ha ocurrido en este caso, de ser cierta la versión, y quien la da a conocer es una persona muy seria, no es ocultando los problemas como los mismos se van a resolver, todo lo contrario, hay que visibilizarlos para tomar las medidas preventivas necesarios, evitando de esta manera males mayores.

*****

Patética y bochornosa para nosotros los yaritagueños, la posición del burgomestre de esta población, quien sin el menor rubor tiene el tupé de ordenar a sus seguidores chavistas y colectivos para que amenacen y amedrenten a los comerciantes y pobladores de la región que se atrevan a protestar por la falta de servicios públicos como agua, luz, gas y combustible; pero además tiene el desparpajo y el descaro de responsabilizar a la oposición de la destrucción del país, cuando todo el mundo sabe que este desastre es producto de la revolución que tan en mala hora inició el comandante galáctico, pero es tan torpe y desubicado que en lugar de utilizar su posición para gestionar la solución de los grandes problemas que vive la región en la cual ejerce sus funciones, trata de implementar la política del avestruz que entierra la cabeza para no ver lo que ocurre a su alrededor. Por funcionarios fanáticos y extremistas como el burgomaestre de Yaritagua, es que la revolución ha tenido tan estruendoso fracaso. Debemos suponer que con esta actuación, a través de la cual pretende imitar al gober, otro que anda desaforado porque la gente se le ha lanzado a la calle a protestar, incluyendo a gente del proceso, a lo mejor anda buscando visibilizarse para que por lo menos sepan de su existencia, porque si es por las obras que ha realizado durante su gestión, seguramente no es mucho lo que hay que decir. Lamentablemente, este tipo de personajes son los que ponen en tela de juicio nuestro gentilicio.

*****

Insólito, mientras organizaciones nacionales e internacionales, mantienen campañas permanentes, alertando sobre los riesgos riesgos de las aglomeraciones como factores que multiplican las posibilidades de contagios del COVID-19; se han suspendido los espectáculos públicos, juegos de béisbol, obras de teatro y cualquier actividad que conlleve la presencia de más de 5 o 6 personas, resulta que al parecer, el pasado lunes fueron detenidas unas 8 personas en Siquisique, municipio Urdaneta del estado Lara; por la realización de una fiesta, desacatando no solamente el decreto presidencial, sino evadiendo los riesgos que tiene este tipo de actividades; sin embargo, lo más grave de esta historia, es que supuestamente los responsables de esta actividad son directores de la Alcaldía y concejales, que no son precisamente los que salen reseñados en los medios de comunicación. Aseguran que el bonche dizque se realizó en la casa de la jefecita de la sala situacional de alimentación de la Alcaldía, indicándose que presuntamente también habría participado en el picoteo el secretario de la cámara municipal. Ante esta estado de anarquía que hay en la zona, donde los funcionarios están haciendo lo que les viene en gana, sin pararle ni media pelota a Carmelina, es el momento en que la mandataria regional se arremangue los fustanes y a las autoridades nacionales para que se apliquen sanciones ejemplarizantes a estos funcionarios, ya que no es lógico que mientras los cuerpos de seguridad detienen a los ciudadanos por las protestas reclamando mejoras en los servicios, estos funcionarios que en lugar de dar el ejemplo y resguardar a la ciudadanía en medio de los riesgos de esta pandemia, lo que hacen es promover la anarquía. Gobernadora, la politólogo Marisol Bustamante, conoce muy bien el cuento y los implicados.

*****

Alerta roja regional. Hemos escuchado en esta última semana, un par de audios donde sus autores emiten una serie de comentarios inquietantes, aun cuando el primero solo se refiere a que fue contagiado con COVID-19, que las pasó negras, pero superó la enfermedad, jactándose de no haber contagiado a nadie; el contenido del segundo que es en respuesta al primero, si estimamos necesario comentarlo para “encender las alarmas” entre la sociedad civil y entre la gente que se ha lanzado a las calles a manifestar en reclamo de mejores servicios. En este audio se habla de prepararse, porque a la hora de las chiquitas hay que “armar grupo de cuadros para la audodefensa y para aniquilar al que este echando vainas”, porque a los primeros “que hay que darle” es a los que anden en esto, dando asimismo instrucciones para que no “se filtren las informaciones”. Consideramos que este audio de un funcionario público es inquietante, ya que al escucharlo se saca como conclusión, que están dispuestos a repeler las protestas y cuando se menciona el término “eliminar” estamos hablando de palabras mayores. A esto se unen las amenazas directas que están haciendo los colectivos en Lara, cuyo objetivo sabemos que es amedrentar para evitar que la gente siga saliendo a la calle a protestar, pero el pueblo sabe que tienen una patente de corso para llevarse por delante a cualquiera, sabiendo que no habrá ningún castigo porque gozan de la protección de las autoridades, lo cual es público, notorio y comunicacional. En todo caso, la gente de la “resistencia de Lara” emitió un comunicado público en el cual advierten que están dispuestos a enfrentar a los colectivos de la región en “igualdad de condiciones”, advirtiéndoles que los conocen, saben donde están, y donde se esconden, así que amanecerá y veremos.

*****

Nuevamente hay quejas de los trabajadores de la gobernación del estado Lara, ya que a través de sus organizaciones sindicales, denuncian que han consignado distintas e innumerables comunicaciones y manifiestos a Carmelina y a la oficina de RRHH, advirtiendo en torno al drama que están viviendo, ya que los pírricos salarios que devengan no les permiten atender sus necesidades mínimas ni mantener a sus familiares, los servicios médicos brillan por su ausencia; las propuestas para que se adopten medidas que les permitan compensar las pérdidas de poder adquisitivo, se han quedado si respuesta, lo que pone en evidencia la poca importancia que para Carmelina tienen los trabajadores y sus problemas. Aseguran que la organización sindical no es de las que buscan una bolsa de comida para resolver temporalmente los problemas de alimentación, advirtiendo que “el drama es mayor y la rabia es total”. Denuncian que el presupuesto regional es manejado dentro de la mayor discrecionalidad por el tema de la pandemia, donde solo unos pocos tienen ventaja, sobre todos los que están en el entorno de la mandataria regional, a quienes todos conocen como sus “toñecos y toñecas” todos debidamente identificados. Advierten que no hay nada que justifique que los hayan llevado a tales niveles de indigencia social, siguen muriendo obreros, maestros, policías, médicos, trabajadores administrativos por la ausencia de atenciones de la gobernación como patrón. Advierten que acudirán a instancias internacionales a solicitar que los incluyan como sujetos de la “Ayuda Humanitaria Inter nacional, en una especie de SOS”, ya que es su vida y la de sus familias las que están en juego.

*****

Esta semana pasada, nos llamó poderosamente la atención unas declaraciones atribuidas al presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, quien no sabemos en razón a qué señala, palabras más, palabras menos, que la sociedad venezolana ha sido corresponsable de la situación que atraviesa la industria petrolera porque “como venezolanos tenemos que afrontar nuestras responsabilidades. Toda la sociedad fue partícipe en la politización y deterioro de la industria. Tenemos que trabajar para levantar al país. Debemos entender que las cosas no son regaladas”. Asimismo, responsabiliza a las sanciones contra la industria petrolera de la crisis en el sector, afirmando que sin las medidas unilaterales emanadas de EEUU, Venezuela “sería otra historia”. La verdad que lo primero que quisiéramos preguntarle al directivo de la Cámara, ¿en qué país está viviendo? ¿Desde cuándo la sociedad venezolana tiene que ver, en forma directa, con la política petrolera y con Pdvsa y su politización? No recordamos que la organización que hoy dirige, haya salido a protestar luego de la conferencia de prensa donde el Comandanta Galáctico despidió 20.000 funcionarios de Pdvsa, que fue el comienzo del desastre, porque era la crema y nata de los profesionales de este sector. Asimismo, en cuanto a la sanciones los más reconocidos especialistas como José Toro Hardy, Rafael Quiroz, Luis Oliveros, Humberto Calderón Berti, han afirmando que la debacle de la industria petrolera venezolana, comenzó mucho antes de las sanciones. Le recuerdo que no soy experto petrolero, pero acudí a varias ruedas de prensa en la casa de Juan Pablo Pérez Alfonzo y asistí a una conferencia de la OPEP en Riad, Arabia Saudita, además de todas las que se hicieron en Venezuela.

*****

Muchas expectativas existen en torno a la convocatoria que está haciendo el sector educacional para la manifestación del 5 de octubre, para protestar no solo por el deterioro de las condiciones y la calidad de vida de los docentes, sino también por la destrucción de la infraestructura, ya que se ha denunciado que el 80% de las 25.000 escuelas públicas que hay en el país, no tienen las condiciones mínimas para el inicio del nuevo año lectivo 2020-2021 en condiciones semi-presenciales, ya que buena parte de ellos no tienen servicios de agua ni de electricidad, denunciándose recientemente que hay instalaciones para 800 alumnos, que tienen un solo baño que sirve, el cual es utilizado por los alumnos, docentes, empleados administrativos y obreros, porque no hay otro. Asimismo, muchos docentes, sobre todo en el interior del país, perciben salarios mínimos o un poco más, y en estos momentos los gremios coinciden en un salario equivalente a los 600 dólares, lo cual en estos momentos y en la condición de la economía nacional, no es más que una utopía, el país está quebrado, no tiene ingresos, siguen manteniendo prendida la maquinita en el BCV emitiendo dinero inorgánico para poder pagar los salarios en la administración pública y las pensiones. Por cierto, hay que estar muy atentos al contenido y los alcances de la Ley Antisanciones que acaba de presentar el régimen, advierten que la misma es “veneno puro”.

Juan Bautista Salas