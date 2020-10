RETACITOS #11Oct

Verdaderamente escandalosos los ajustes que ha hecho hidrobarro en las tarifas comerciales en Barquisimeto, donde no se ha tomado en cuenta el tamaño ni la ubicación de los locales, sin que tampoco se haya dado una explicación a los usuarios sobre los parámetros utilizados para tan brutales incrementos, siendo sorprendidos los propietarios de los negocios cuando se presentaron a hacer sus pagos, saliendo muy molestos cuatro pequeños comerciantes que pagaban el equivalente a 10 dólares y se los aumentaron a $ 45; un caso específico de un comerciante que tiene una “cuevita” donde pagaba el equivalente a 6 dólares se lo incrementaron a 25 dólares. Suponemos que si esta tarifa se la están aplicando a estos pequeños negocios, ni siquiera queremos pensar cuanto les estarán “clavando” a las grandes empresas, a los auto lavados y a los edificios multiviviendas, que suponemos deben tener tarifas diferenciales, pero conociendo los criterios con los cuales se manejan, nada nos extraña. Lamentablemente, no están tomando en consideración la situación país, la contracción de la economía, y están obligando a estos pequeños negocios a bajar sus santamarías, porque no pueden sobrevivir; pero además, si el servicio que prestan fuese eficiente y el agua de buena calidad, pudiera entenderse el aumento, pero nada de esto se cumple y para lo que si son puntuales y eficientes, es para cobrar las tarifas. Esperamos ver que es lo que van a decir los gremios empresariales regionales, como Fedecámaras Lara, Cámara de Industriales, la Cámara de Comercio y los gremios como el Colegio de Administradores y Contadores. En otras palabras, están acabando con la gallinita de los huevos de oro.

*****

Pero al parecer las agallas no solamente se han abierto en Iribarren, sino también en Palavecino y nos cuentan que el viernes pasado los comerciantes de la zona decidieron protestar ante la Alcaldía, para exigirle a la burgomaestre Mirna Víes la “congelación” y la “suspensión” del aumento indiscriminado que aplicaron en semanas anteriores a las tarifas al servicio de recolección de basura. Advierten los comerciantes que ya venían registrándose altos y exorbitantes incrementos, pero que de manera arbitraria los elevaron en más de 700%, sin tomar en consideración que hay locales en donde la situación es precaria, sus actividades son casi nulas debido a la situación país y a la pandemia y sus ventas han caído y hay establecimientos que tienen que cancelar Bs. 2 millones/mes, pero ahora con el nuevo incremento del gobierno municipal del municipio, deberán cancelar entre 9, 10 y 11 millones de bolívares/mes. La intención se mantener una reunión con la alcaldesa, es para que suspenda de manera inmediata estos cobros indebidos, advirtiendo que “el sector comercio no va a cancelar estas tarifas” y solamente pagará los tributos por las rentas municipales, confiando en que en los próximos días puedan buscar alguna conciliación con las autoridades del municipio. La información nos llegó a través de un audio de Samuel Medina, directivo de la Cámara de Comercio de Palavecino, o sea que la cosa es bien seria.

*****

Al parecer las relaciones internas en el Frente Amplio regional, parecieran no ser muy cordiales que se diga, por lo menos la dirigencia sindical regional denuncian no ser tomados en consideración a la hora de tomar las decisiones, tanto internas, como en los contactos con Guaidó, con los empresarios, son los dirigentes escogidos por ellos quienes acuden a estas reuniones o videoconferencias, señalando que a veces los escogidos no tienen trayectoria, además desconectados de la realidad sindical, atentando de esta manera contra las organizaciones que tienen autonomía sindical, son los trabajadores quienes escogen a sus representantes y quienes van o no a las reuniones, lo cual debería saber el magistrado; también los partidos tienen parte de culpa, porque tienen la obligación defender a su sector sindical, a menos que haya alguna especia de recelos ante la inminencia de unas elecciones, lo cual parecería extemporáneo, por que en estos momentos todos los esfuerzos deben enfilarse hacia el desalojo del inquilino del Palacio de Misia Jacinta para salir de esta tragedia, más que estar pensando en cargos de diputados, alcaldes o concejales, que lamentablemente hemos observado como algunos personajes andan echándose cuchillo limpio por las posiciones en las listas o planchas, anteponiendo sus intereses personales, antes que el país, de tal manera que en Frente estarían haciendo lo mismo que el gobierno, escogiendo a dedo y esto no es democrático.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que la agresora hace algunos meses atrás, para ser más específicos en el mes de junio, de la abogada (EL), hecho que causó conmoción en la opinión pública regional y nacional, al parecer la responsable de la brutal agresión, habría sido recibido como premio por actuación, la designación como jefa del comando en Siquisique, municipio Urdaneta, desde donde supuestamente ha continuado con sus actuaciones arbitrarias y desmedidas. Aseguran los vecinos que la semana pasada dizque ordenó detener a un ciudadano porque no se apuraba a mover su vehículo en una cola de gasolina. Aseguran que también es una de las toñecas de Carmelina, y habría sido enviada para poner orden en el municipio y meter en cintura al burgomaestre; lamentablemente, ha resultado todo lo contrario y son los ciudadanos de a pie los que están sufriendo con las acciones desproporcionadas de esta fémina. Afirman que la presencia de esta funcionaria en Siquisique expone la integridad física de los habitantes de este municipio. Sugieren a Carmelina que si quiere poner orden allí debe exigir al MP y a la Contraloría General la intervención de la Alcaldía y seguramente que se llevarán una gran sorpresa con las cosas que allí se van a encontrar y que al parecer tienen quebrada a esa instancia local y cuyo responsable tiene nombre y apellido. ¿Solo pregúntenles a los vecinos?.

*****

No le sirvió de ejemplo ni escarmentó, con el castigo que le aplicaron al joven revolucionario, quien andaba por barrios del oriente del país, con una carretilla destartalada llena de pollos y mortadelas, haciendo campaña porque aspira a ser diputado a la AN, lo enviaron a hacer un cuso de formación política, para que no cometa este tipo de errores. Pues bien, el personaje que no tiene ni un pelo de tonto, también hizo un acto para lanzar su candidatura, donde supuestamente la asistencia fue a cambio de un “combo” integrado por una mortadela grande, un cartón de huevos “jumbos” y un kilo de queso duro bien pesado, los cuales fueron retirados previo al evento. El personaje comentó que habían asistido más de 400 dirigentes, pero alguien vecino del lugar dijo que allí no caben más de 100 personas apretaditos debido a la tarima, o sea que si asistieron 80, debió regalar 80 combos. También nos llegó la información que los medios no asistieron porque dizque cometió el gravísimo error de adelantarle a los colegas, que quienes asistieron tenían asegurado su “combo” y por supuesto periodista que se respete no lo compran con mortadela, pollo y huevos. Estamos convencidos que muchos personajes que dicen ser dirigentes políticos, a pesar de que viven llevando palos, no aprenden la lección, se auto rodean de una aureola de egolatría y se olvidan que en el pueblo todos se conocen y saben de qué pie cojea cada quien, de tal manera que cría fama y échate a dormir.

*****

Al parecer el sargento de Nirgua no se duerme en los laureles, y aun cuando en las últimas semanas hay estado de bajo perfil, sigue moviendo los cuadros de dirección de Avanzada Progresista a nivel regional, y tiene instrucciones y lineamientos claros y precisos para las organizaciones de base, de trabajar en función de recuperar la gobernación del estado Lara, de tal manera que su gente se sigue moviendo por los municipios y dejándose ver a la hora de ayudar a resolver algunos problemas. En los últimos días nos llega la información que ante la decisión de Falcón de no participar como aspirante en las legislativas del 6D, Ángel Ocanto encabezará la lista al Parlamento y debe ponerse a trabajar en este sentido; Mario Perdigón es el nuevo Secretario General; Pablo Sepulveriza, Secretario de Organización; Álvaro Mogollón, Coordinador de Iribarren; Milagros Matos será la encargada de manejar los churupos desde la Secretaría de Finanzas y Grace Lucena, ha sido designada como responsable de Comunicación Política y candidata a la AN por el circuito 3. Están conscientes de que las cosas no están fáciles, pero la gestión de las autoridades regionales y municipales ha sido tan nefasta, que cualquier balance que se pretenda hacer, dará resultados negativos, de manera que es de esperar que si los larenses no son masoquistas, va a ser muy difícil que vuelvan a confiar en los candidatos de la revolución, así que amanecerá y veremos.

*****

Insólito, las otrora magníficas y acondicionadas instalaciones de la desaparecida televisora de la Iglesia católica, Niños Cantores Televisión, NCTV, en la Libertador con Patarata, que en su momento fue ejemplo en toda la región, hasta que el régimen tomó la decisión de expropiarla con la finalidad dizque para instalar una escuela de comunicación de la Universidad Bolivariana, como todo lo que tocan o le ponen la mano encima los revolucionarios, hoy está en las condiciones más deplorables, no solamente por el abandono y la falta de mantenimiento, sino porque que desde hace unas dos semanas, los amigos de lo ajeno, se han dedicado a desmantelar las ventanas panorámicas y puertas, en vista de que allí no existe vigilancia, pero tampoco pareciera existir ningún doliente, siendo tal la indiferencia en la que se ha caído en la región, que lo que no nos afecta directamente o a alguien cercano, nada nos importa y por eso estamos en las condiciones en las que hoy nos encontramos, ya que cuando se producen estos hechos que atentan contra patrimonios de la región, volteamos hacia los lados, además muchos parecen estar convencidos de que lo que nada nos cuenta, hagámoslo fiesta, y no es estos precisamente lo que está reclamando nuestro país en los actuales momentos, lamentablemente, esto es lo que hay. Lo único cierto es que no dejaron a un importante medio de comunicación, tampoco dieron clases, pero esta es la revolución.

*****

Dramáticas las narraciones de los pacientes con algunos síntomas de Covid-19 quienes fueron trasladados supuestamente por ordenes del jefecito del HPO y su consorte, a las instalaciones de la Casa del Apostolado el domingo 27 de septiembre, que está en condiciones deplorables, tierra en las habitaciones, tela de arañas, un foco infeccioso por la basura y desperdicios de comida con moscas, gusanos y cucarachas. Afirman que informaron de estas fallas al Coordinador del centro, quien de lo más “diligente”, les busco a los pacientes cloro, desinfectante, jabón en polvo y bolsas de basura para que hicieran la limpieza. No les quedó otra que hacer el mantenimiento a las instalaciones, porque se supone que traen una afección respiratoria y no podían estar en esas condiciones de insalubridad, así que lo hicieron por su propio bien. Recibieron atención médica el miércoles 30, luego tuvieron tres días en total abandono, sin que al menos un médico viniera a tomar la tensión a dos personas mayores uno de 64 y 62 años, otros dos con problemas de tiroides, unos con problemas de glicemia y dos menores de edad una de 11 y un bebé de 15 meses. Denuncian que dizque los milicianos actual como si estuvieran en un cuartel, maltratando a los pacientes , humillándolos, ofreciéndoles prebendas a cambio de algunos pagos en “especies”, especialmente a las damas, historias que hay que vivirlas y sentirlas en carne propia, para entender cómo se abusa de la de las necesidades de los demás, sin ningún tipo de consideración.

Pero la historia no termina allí, el día sábado 3 de octubre se apersonas en el lugar el jefecito y su costilla, y en lugar de averiguar cómo están los pacientes, el estado de las instalaciones, el tratamiento médico que han recibido, pero denuncian que al parecer la actitud fue grosera y prepotente, al extremo que cuando una jovencita se acerco para reclamar que eran casi las 3:00 p.m, y no les habían llevado la comida, la respuesta de la cónyuge, palabras más, palabras menos, fue “ojala que no llegue la comida todavía para que pasen hambre”, señalando que además cogieron tremenda calentera cuando le reclamaron que no les habían suministrado el Acetaminofén para la fiebre, ¿Qué si el protocolo que aplican es encerrar a las personas sin tratamiento? El jefecito se molestó y los amenazó diciéndoles que lo que estaban logrando es que decidiera cerrar las instalación y los mandara para Barquisimeto, haciéndolo de una forma por demás agresiva y fuera de tono. Lo cierto es que los pacientes se amotinaron y reclamaron un tratamiento adecuado como seres humanos que son, advirtiéndole al jefecito que no se van a amilanar y van a seguir luchando para que les brinden la atención que tanto cacarean las autoridades de salud, tanto nacional como regional, que no tiene nada que ver con el infierno que han estado viviendo en los últimos días. Le agradezco su confianza y espero que me mantengan informado de cuanto allí ocurra. “Son los mínimos derechos humanos lo que estamos pidiendo, pero en vez de escuchar y solucionar nos amedrenta para que no denunciemos”.

Por cierto, lo que viene ocurriendo en el hospital de Carora es preocupante e indignante. Se ha denunciado en forma cada vez más recurrente la muerte de varias parturientas por falta de equipos, insumos y presunta mala praxis médica. Allí tampoco hay ambulancia, luz, material de limpieza y pare de contar, sin embargo no se observa, por parte de quienes están al frente de la gestión administrativa del principal centro asistencia de la capital del Morere, ninguna voluntad de realizar las gestiones ante las autoridades regionales de salud, para resolver aun cuando sea en parte, estas deficiencias, que al final a quienes perjudica es a los ciudadanos de a pie, lo que no tienen como pagar consultas privadas, que lamentablemente son la mayoría, según denuncian los propios usuarios. Recuerdan que hace pocos días murió una enfermera en el caserío Pico é Gallo, cerca de Quebrada Arriba, por una mordedura de una culebra y no había suero antiofídico, que debe ser un insumos indispensable en centros asistenciales de estas población; sin embargo, lo más grave es que no había una unidad vehicular operativa para llevarla a otro centro asistencial por falta de gasolina. Así como este, hay varios casos que han sido recogidos por los distintos medios de comunicación; sin embargo los problemas en el sector salud a nivel regional, continúa deteriorándose en forma acelerada, siendo el régimen el único que no se está dando cuenta de esto, o se está haciendo de la vista gorda.

Por supuesto, la capital del estado no escapa de esta cruda realidad, que está a la vista de todos. En efecto, la falta de médicos es lo que más se evidencia en el HCUAMP. Los bajos salarios, la falta de incentivos, el nulo o deficiente equipo de bioseguridad, el aumento de los contagios de Covid-19 y la falta de combustible, son suficientes motivos para la inasistencia de de galenos y personal paramédico en el principal centro de atención de todo el Centrooccidente del país, los pocos que de manera responsable van a cumplir con sus obligaciones, no se dan abasto y están trabajando hasta 72 horas en forma continua, lo que es verdaderamente inhumano. De acuerdo con el último reporte de la ONG Médicos Unidos Venezuela, la cifra de personal sanitario que ha fallecido por causa del Covid-19 se situaba en 213 hasta el miércoles 7 de octubre, cifras que reflejan que si hasta esta fecha en el país se han registrado 671 fallecidos en total, 31,74% corresponde al personal de salud, cifra que es verdaderamente alarmante, debido a que estas muertes se han registrado por la ausencia de insumos e instrumentos de bioseguridad para la protección de estos nuevos mártires que perdieron la vida en la lucha contra la pandemia; sin embargo, a pesar de los reclamos constantes de la Federación Médica Venezolana, de los diferentes Colegios Médicos regionales, la situación sigue igual, a diario se agrega la muerte de médicos y enfermeras porque continúan trabajando sin la protección adecuada, y ya sabemos de quien es la culpa.

*****

El anuncio de la llegada de la gasolina de Irán a Venezuela y las “órdenes” de El Aissami para que más de 1.535 estaciones de servicios comenzaran a operar en todo el país desde el lunes 5 de octubre, los resultados no han sido los esperados, de tal manera que los estados Lara, Anzoátegui y Bolívar se registraron protestas por escasez de combustible, ya que a muchas estaciones de servicios en estas entidades no han llegado las gandolas. Cuentan que tras el choque de de un camión cisterna que transportaba combustible desde Paraguaná hasta el Zulia, varias estaciones de servicios en esta entidad no pudieron abrir el pasado martes 7 de octubre debido a que no habían recibido gasolina. Asimismo, los medios dieron cuenta de la detención en Portuguesa de cuatro hermanos, quienes fueron puestos a la orden de los tribunales, ya que ante la falta de combustible se llevaron una cisterna con 40.000 litros de gasolina que fue desviado de su ruta y trasladado a una finca ubicada en el municipio San Genaro de Boconoito, en Portuguesa. ¿Mansas las lapas?. Los especialistas han advertido desde ya que la única manera de salir de esta crisis es poner el mercado interno de hidrocarburos y el rescate de la industria petrolera en manos de la empresa privada, ya que el Estado está quebrado y no tiene recursos para acometer inversiones de grandes magnitudes, ojalá los escuchen.

*****

Denuncian los trabajadores, el burgomaestre achocolatado se está haciendo de la vista gorda con el pago de los uniformes que le corresponden a los trabajadores de la Alcaldía, de acuerdo a la contratación colectiva así como también con el bono ofrecido como complemento al pírrico salario que devengan. Aseguran que internamente se encuentran totalmente desasistidos, no tienen a quien acudir, no reciben el apoyo del sindicato, que siempre brilla por su ausencia a la hora de alzar la voz a para reclamar por los derechos del sector laboral y mucho menos de los Concejales para que les echen una mano y los ayuden para que se solucione esta grave situación que pueda beneficiar a los trabajadores, advierten que para hacer promesas que los busquen les ofrecieron un combo de proteínas que nunca les llego a los trabajadores, pero a los directores les entregan sendas cajas con delicatesen que no llegan a quienes verdaderamente hacen el trabajo. “Sr Alcalde por favor pague los que nos debe ya que lo que ganamos, no nos alcanza para tomarnos un café en la panadería y menos comprar Pan y no se diga para comprar los alimentos y las medicinas para proteger nuestra salud”, dice el escrito que nos remiten. Los altos jefecitos de estas dependencias, parecen no entender que el capital más valioso con el que cuentan y que les puede garantizar el éxito de sus gestiones, es el recurso humano, de manera que en lugar de darles el puesto que les corresponde, los maltratan, los patean y les incumplen con lo que les prometen, con qué ánimo puede trabajar esta gente. La verdad que no hay derecho.

*****

Sorpresa y mucho dolor causó la inesperada partida del periodista, escritor y docente universitario, Juan José Peralta, amigo de toda la vida, compartimos trabajo durante años en EL IMPULSO, nunca creímos que se marchara tan prematuramente y cuando aún tenía tanto que aportar a este país, siempre mantuvimos el contacto y su último mensaje fue sobre el premio Milton Freedman que me concedió Cedice, cada vez que venía a la capital nos tropezábamos, porque Ángel Rivero, quien fue su hermano del alma, tiene un apartamento en el mismo edificio donde yo vivo en Caracas, donde llegaba de manera invariable cuando venía hasta la capital, lo cierto es que la noticia aún no la hemos podido digerir, parece increíble que una persona aun llena de vida nos haya dejado, por eso seremos muchos los que cada vez que lo recordemos, y será con mucha frecuencia, por su amistad sincera, por su trayectoria profesional, diremos “ cuya muerte prematura todos lamentamos”. Nuestra solidaridad con sus familiares, que Dios le dé el descanso eterno, bien que se lo ha ganado.

Juan Bautista Salas