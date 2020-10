COLUMNA El rincón de los miércoles #21Oct

Una amiga de estas líneas nos escribe y toca el tema país, relacionándolo con la debacle de nuestra selección nacional de fútbol en las dos jornadas iniciales de las eliminatorias. No anda muy equivocada Vanessa Milagros Méndez, quien se confiesa una aficionada y modesta jugadora de este apasionante deporte, cuando señala cierta relación que existe entre la pobre demostración de la vinotinto con el país. No es una casualidad esos resultados, tienen que ver con la grave crisis que sufre nuestro pobre país donde todos hemos perdido de alguna manera las esperanzas y la fe en el futuro. Desde hace ya años, Venezuela es un país olvidado por Dios y por los propios ciudadanos, a los que parece no importarles nada ni su presente ni su porvenir, se ha perdido el orgullo de ser venezolano del que tanto presumíamos. La intelectualidad desapareció para darle paso a la irracionalidad, a la pobreza moral y espiritual de su gente, acobardados, sin mostrar el valor que una vez mostraron los libertadores cuando el clarín de la patria los llamó a la lucha por la libertad. Nuestra vinotinto no puede ser heredera del espíritu de combate de aquellos héroes del pasado a los tanto nombramos y poco seguimos en el transcurrir de nuestras vidas. Somos, estimado amigo, una sombra que deambula sin saber hacía donde va.

VANESSA

II

TIPS: Los presentes y futuros clientes del servicio de TV por cable están preocupados por la posible tarifa que deben pagarle a la empresa que sustituye a Directv. Conatel ya rechazó la primera propuesta por considerarla muy alta, pero según me cuentan, no bajará los 30 dólares mensuales, sin agregados, como los canales Premium o HBO. Las cadenas, sin embargo, serán gratis con derecho a repetición…

CINE: Tom Cruise tiene en proyecto una nueva aventura cinematográfica de la serie de Misión Imposible, pero esta vez la aventura será espacial, porque Cruise viajará al espacio para filmar buena parte de una película, que hará que alguien de la orden de quitarnos la electricidad. Nos enteramos al día siguiente de los resultados, como suele suceder en socialismo…

ISAAC Y NORA son dos hermanos que junto a su padre irrumpieron en las las redes interpretando temas en español a pesar de ser de origen francés. Ya gozan de centenares de admiradores. La noticia es que ya han firmado un contrato para ir a México luego que pase el COVID-19. Curioso que ninguno habla nuestro idioma. La niña es un encanto… ÁNGELA… Así se llama la hija de Pepe Aguilar, hijo a su vez de Antonio Aguilar, de gratísima recordación de los venezolanos donde de muchos amigos y admiradores. Tony Aguilar, uno de los grandes intérpretes de la música mexicana, era casado con Flor Silvestre, también cantante y actriz, y de esa unión tuvieron hijos formando una familia de artistas muy queridos por el público, entre ellos Pepe, padre de la pequeña gigante Ángela Aguilar, que se abre paso con éxito como cantante. Ella es nieta de Flor Silvestre, quien le transmitió toda su musicalidad y talento. Angela no solamente canta temas de ese México de ayer y hoy, también de otros ritmos latinoamericanos donde demuestra su enorme versatilidad. Ojalá algún día podamos verla en Venezuela, un escenario donde el gran Tony Aguilar, su ilustre abuelo dejó grandes recuerdos.

Nelson Torres Muñoz:

Se despidió el pasado fin de semana dejando una estela de tristeza entre su amada familia y en los muchos amigos que cultivó durante su paso por la vida. Éramos amigos y más que eso el padrino de mi hija Nadiuska, mi hija menor. Uno siempre aprende de la importancia de tener amigos de la talla de Nelson, un profesional de una gran integridad que supo sortear por muchos años los retos que aparecen en su hoja de ruta, tal vez apoyado en el amor de Ana Josefa, su esposa, y de unos hijos, que tomaron el relevo en la casa paterna para seguir fortaleciendo el núcleo de una familia ejemplar. Creo que me faltan mejores palabras para enaltecer la recia personalidad de mi amigo y compadre al que no pude despedir, pero me deja su recuerdo, que será perdurable en el tiempo y espacio que nos queda.

Luis Rodríguez Moreno