OVV: El 3% de la violencia registrada en Lara es intrafamiliar #23Oct

A través de una nota de prensa, el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) Lara aseguró este viernes 23 de octubre que el 3% de la violencia registrada en la entidad, desde de enero hasta septiembre, es intrafamiliar.

Ante esto, la psicóloga clínica e integrante de la Unidad de Auxilio Psicológico del estado Lara, María Luisa Alvarado, considera que actualmente hay muchas personas en el país con trastornos de personalidad y psiquiátricos.

“Hay personas con patologías como la esquizofrenia y problemas de personalidad que no están siendo medicadas, a veces no tienen un diagnóstico y esto desemboca en violencia. La gente recibe mucha presión externa, no sabe cómo enfrentarla, por ello sus reacciones son de abuso y furia”, explica Alvarado, quien también es docente jubilada del Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

Alvarado explicó que hay grupos de personas violentas que presentan la variable motivacional de la externalidad e internalidad con la que enfrentan la vida.

“Esto significa que una persona que tenga un grado alto de la variable de la internalidad es capaz de controlar sus procesos cotidianos y de sus recursos; es proactivo, no incurre en violencia. No obstante, existen otros con la variable externalidad que son pasivos, no controlan sus recursos y están a la espera de ayuda para desarrollar sus procesos cotidianos; es decir, no tiene la capacidad de resolver sus propios problemas. No saben cómo enfrentar desafíos y tienen un alto grado de desesperanza aprendida”, asevera la psicóloga clínica.