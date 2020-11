Guaidó juramentó comando para la Consulta Popular en Chacao #8Nov

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continúa su gira por el país en la juramentación de comandos para la Consulta Popular que se efectuará entre el 5 y el 12 de diciembre próximo.

Este domingo estuvo en el sector El Pedregal, ubicado en el municipio Chacao, desde donde pidió a los moradores de la zona, quienes lo rodeaban, salir a las calles el 12 de diciembre. “Les pido una vez más que salgamos a la calle por el país”, dijo.

“Este país tiene muchas deudas sociales, se robaron todo lo que pudieron, por eso hoy más que nunca el pueblo venezolano tiene el derecho de ejercer sus derechos”, expresó el también líder del parlamento venezolano, quien además reconoció la resistencia del pueblo venezolano ante los crímenes que ha cometido el régimen y la crisis humanitaria que que atraviesa el país.

Invitó a los venezolanos a no rendirse ante el régimen y a continuar luchando por la causa democrática. “Hoy sabemos que sin democracia no comemos, que sin dignidad no hay futuro”, sostuvo.

“Seguimos codo a codo con nuestra gente, en cada rincón y sector popular, llamando a ejercer la mayoría que somos el 12 de diciembre en la #ConsultaPopular”, agregó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

“La dictadura quiere mancillar la dignidad del venezolano, someterlos a la miseria para seguir secuestrando el poder un día más. Por eso el 12 de diciembre les pido que salgamos a las calles a desafiar a la dictadura una vez más por nuestro futuro”, continuó Guaidó desde la red social.