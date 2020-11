Piñera: El pueblo chileno no quiere parecerse al drama y la tragedia de Venezuela #12Nov

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró este miércoles 11 de noviembre que los ciudadanos de su país no quiere parecerse al drama y la tragedia por la que atraviesa Venezuela.

En una entrevista para el periódico español El Mundo, Piñera puntualizó que el régimen de Nicolás Maduro tiene tiene Venezuela condenado a una situación de pobreza, carencia y hambre.

“Estoy absolutamente convencido de que el pueblo chileno no quiere parecerse al drama y la tragedia que está ocurriendo en Venezuela. No se respeta la democracia, no se respetan los derechos humanos, no se respetan las libertades, con un régimen que tiene a su país condenado a una situación de pobreza, de carencia, de hambre. Nada más lejos de la voluntad de la mayoría de los chilenos que recorrer ese camino”, precisó el mandatario.

Por otra parte, Piñera señaló que la nueva constitución de su país será un encuentro de generaciones donde se recogerán los valores de la sociedad chilena.