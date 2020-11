Intensas lluvias en El Tocuyo provocaron colapso de cloacas dentro de varias viviendas

Las intensas lluvias registradas la tarde del jueves 12 de noviembre en el estado Lara agravaron aún más el problema de aguas residuales en una comunidad de la zona centro de El Tocuyo, capital del municipio Morán.

Vecinos de este sector, ubicado específicamente en la carrera 11 entre calles 13 y 15, denunciaron ante Elimpulso.com que las casas se vieron altamente afectadas puesto que las aguas residuales retornaron y se desbordaron a través de los inodoros y otros desagües.

Relataron que la falta de mantenimiento de los acueductos en la zona —hecho que fue denunciado por Elimpulso.com en el pasado mes de octubre— sumado a las fuertes lluvias, provocaron el colapso y posterior desbordamiento de aguas servidas dentro de los mismos hogares.

Lea: #FOTOS Denuncian colapso de cloacas en zona centro de El Tocuyo

Los afectados señalan que unas 13 familias están siendo perjudicadas por estos problemas de drenaje. Asimismo, indican que en reiteradas oportunidades han reportado el problema a la Hidrológica de Lara (Hidrolara), pero hasta la fecha continúan sin ser atendidos.

“Lo que nos dicen en Hidrolara es que no hay maquinaria, que no tienen gasoil, cauchos, o que no hay transporte para enviar a los trabajadores a hacer la visualización del caso. Necesitamos la ayuda de los entes competentes los más pronto posible”, dijeron los vecinos en aquella oportunidad.

A través de fotografías enviadas a nuestra redacción, se puede observar y evidenciar cómo las cloacas inundaron los baños de varias casas del sector durante la tarde-noche del jueves.