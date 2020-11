Conindustria: 1.200 empresas manufactureras no aguantaron la pandemia y cerraron #24Nov

Adán Celis, presidente de Conindustria, aseguró este martes 24 de noviembre que al menos 1.200 empresas manufactureras en el país cerraron debido a la pandemia del coronavirus.

De acuerdo al portal web Alberto news, Celis señaló que este año el sector se contrajo 50% en comparación a 2019.

“El gobierno habla de una flexibilización especial en el mes de diciembre, pero no entendemos porqué no arranca de una vez, el sector manufacturero requiere recuperarse. La economía no puede seguir estancada por una cuarentena, cuando ya se comprobó que un establecimiento que cumpla las medidas de bioseguridad puede seguir garantizando el empleo y la producción del país”, mencionó.

El empresario informó que “en más de ocho meses sólo han podido trabajar de manera continua las empresas priorizadas, pero lo hacen al 25% de su capacidad instalada”.

Precisó que los sectores no priorizados solo han podio laborar entre un 5 y 15% de su capacidad instalada.