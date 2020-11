OPINIÓN Decir la verdad para conseguir la libertad y formar líderes de relevo (Parte 1) #29Nov

Este libro está bajo la protección del Articulo19 de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, (10-12-1948)

que estipula:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión.

Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

DEDICATORIA:

A mis maravillosos hijos Juantxo y Erika.

A mis innumerables alumnos, que fueron

mis hijos en la función educadora desde

1956 hasta el presente.

A la juventud actual, que desde 2007 está

demostrando que son hijos valientes de la

“Tierra de Gracia” que es Venezuela, para

que se formen como “Líderes de Relevo”.

A la juventud y ciudadanos, que siguen al

socialismo bolivariano del siglo XXI, para

que abran sus conciencias y entiendan que

por encima de una ideología o persona está

Venezuela, que es de todos.

A los ciudadanos, que desean una Venezuela

Mejor en todos los sentidos, y no están de

acuerdo con lo que está sucediendo, pero

no hacen esfuerzo alguno para lograrlo.

PRESENTACIÓN

Es un privilegio prologar el libro ‘Decir la Verdad para conseguir la Libertad y Formar Líderes de Relevo’, de Juan José Ostériz; profesor de la UCLA, luchador gremial y social, investigador, pensador infatigable y “Forjador de Opinión” según El Impulso.

El libro es como una “multi antorcha” en medio de la oscurísima y compleja crisis sociopolítica que devasta con opresión el país. Los grandes libros aparecen durante las grandes crisis causadas por la tiranías que intentan en vano impedir que se diga la verdad que capacita a los líderes que traerán la libertad. En la búsqueda de esa condición humana se ayuda del pensamiento de José Ortega y Gasset en “La Rebelión de las Masas”: “yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas no me salvo yo”(…)

Ostériz confiesa: ” he tratado de conseguir lo “mejor” y lo “bueno” de cada ideología y de cada partido y nos conduce a través de esa jungla de ismos ideológicos de donde extrajo lo mejor y lo bueno apelando, no solo a lo “inmediato, sino lo remoto; no sólo lo físico, sino lo histórico, lo espiritual “. Precisamente en ese factor espiritual que menciona Ortega y Gasset puede estar la explicación, profundizando en el “hecho” del por qué todas las ideologías y partidos, en su prédica: “defienden: al ser humano y su libertad”, y “cuando llegan al poder”: se olvidan olímpicamente de ello”.

Lo espiritual en su expresión más alta nos lleva a recordar que Dios le confirió al hombre y la mujer la libertad plena cuando los creó libres y les ordenó: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”(Gén. 1.28).

El tiranizar a sus semejantes para beneficio propio por la fuerza de las armas, el engaño o ambos, quitando la LIBERTAD, incluida la de decirla desde tiempo inmemorial, incluye la elaboración de toda clase de justificaciones que en el transcurso de los siglos se transformaron en numerosas ideologías y doctrinas teórico – prácticas, que conforman esa intrincada jungla de ismos, para justificar su opresión e impedir se hable de la verdad.

La respuesta de Dios fue darnos “El Decálogo del Gobernante”, en Deuteronomio 17:14 al 20, lo que se denomina la “Politología Bíblica” que es el modelo de “ESTADO FEDERAL” (en aquellos tiempos: Monárquico y Constitucional) de “Provincias integralmente autónomas, unidas en Federación mediante un Pacto federal, Acta de Derechos o Constitución Política – (de aquí viene la frase “Estado de DERECHOS”- con poder descentralizado(EFD) y régimen de Gobierno Parlamentario de tres poderes independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial que se redacta en una Asamblea Nacional Constituyente en el libro primero de Samuel, capítulos 8 al 12; y Los Siete principios políticos bíblicos descentralizadores de todo tipo de poder.

A pesar de la Politología Bíblica, siguió la opresión política, entonces Dios envió a Jesucristo, quien declara: “yo soy el camino, la verdad y la vida… conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. Fue muy claro respecto al deber de los gobernantes. “Jesús llamó a los doce apóstoles y les dijo: “Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás; así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos” (Mateo.20.25-28).NVI” Llamó ”zorra” a Herodes; es decir astuto, como todo tirano.

La verdad espiritual y política de Dios enseña desde la Politología Bíblica que el modelo de Estado –falsamente- federal de poder centralizado(EFC) es la causa estructural de la crisis y el régimen de gobierno presidencial imperial(GPI). que viola cuándo y cómo le da la gana la Constitución de 1999, el principal instrumento de destrucción de Venezuela, burlándose de sus ciudadanos.

Estas dos verdades deben ser diseccionadas cuidadosamente y el libro “Decir la Verdad para conseguir la Libertad y formar Líderes de Relevo” es el bisturí apropiado: debe ser estudiado, escudriñado y desmenuzado por los presentes y futuros líderes políticos, empresariales, sindicales, gremiales, etc…. Diseña y enseña cómo y por qué se perdió la libertad y como recuperarla.

Si un tsunami arrasara con todos los libros impresos y una tormenta solar borrara todos los discos duros, CD’s y todo registro sobre el origen de la libertad y la manera como la perdimos y “cómo podemos recuperarla” en Venezuela, y quedara flotando únicamente este libro de Ostériz, con él se podría refundar completamente el país.

Este nuevo modelo toma en cuenta, por encima de todo, y en

• 1er lugar: la “libertad” plena e individual del ser humano y su educación,

• Seg lugar: ”construir el Estado Federal de poder Descentralizado(EFD) de regiones o estados/provincias, integralmente autónomas”;

• 3er lugar: “aprobar una ley para una economía multidiversificada, donde el petróleo y otras riquezas sean “acciones” de todos ciudadanos venezolanos mayores de edad.”

El autor sabe que hay que accionar y divulgar ese modelo. Lo intenta desde hace cinco años el cómo llevarlo a cabo, desde que le entregué desde 2013 los libros que un equipo numeroso de valientes e inteligentes venezolanos (MID), a los que ha estudiado y se ha unido, llevan desde el 2012 produciendo las estructuras, estrategias y acciones para, realmente, conseguir la verdadera independencia.

Julio Belisario

Juan José Ostériz