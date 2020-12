Son titulares martes #1Dic

Sontitulares.com

Diosdado y su peor frase: “El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer “

«Para la dictadura la alimentación es un arma de control social»: Guaidó condenó a Cabello

Leopoldo López condenó el chantaje chavista para aumentar asistencia al fraude electoral

Pasaje de Guarenas a CCS casi 60% pasando de 180 a 280 Bs. 100 de una vez. La razón» el dólar. Casi 600 Bs diarios para ir venir

Maduro prometió juguetes y perniles para estas navidades

El sistema bancario funcionará en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Aeroexpresos Ejecutivos suspende reinicio de actividades previstas para este 30 de noviembre

Transportistas mantendrán terminales cerrados por desacuerdo con tarifas establecidas con el Gobierno

A última hora gobierno no autorizó el cobro en dólares en tarifas de transporte interurbano.

Transportistas del centro del país: “No prestaremos servicio con tarifas desfasadas”.

Enfrentamientos en Ocumare del Tuy dejaron cinco abatidos

Vecchio a Diosdado: Más de 9 millones venezolanos están en inseguridad alimentaria

Fedecámaras Carabobo: Mientras no mejoren los servicios públicos no habrá normalidad en el país

Academia Nacional de Medicina: En enero podría haber un repunte de casos de COVID-19

El matraqueo en las alcabalas, el complemento de la quincena que hacen funcionarios policiales y militares en Venezuela

A metros del Palacio de Miraflores, vecinos de Tinajitas protestan por escasez de gas doméstico

EEUU sanciona a empresa china Ceiec señalada de restringir internet en Venezuela

Venezuela vivirá las peores navidades de su historia por la crisis

La ODISEA que sufren los zulianos, trujillanos y venezolanos en general, para realizar trámites en el Saime

«Hay personas desde las dos de la mañana» afirma Rafael, un trujillano que se encontraba en el SAIME de Valera este 30 de noviembre, y que aún no ha podido completar su trámite.

Saime no asignará citas para tramitar prórrogas y pasaportes hasta 2021.

Gabriela Aguilar “Venezuela ocupa el 4to lugar en crisis de alimentación a nivel mundial

Alacranes trataron de apoderarse de la sede de AD en Yaracuy

Falleció Hugo Fonseca Viso, expresidente de Fedecámaras

UPV reclamó ante el TSJ chavista el robo de su tarjeta electoral

Venezuela cerró noviembre con una paralizante devaluación superior al 50%

El Aissami expuso nueva teoría conspirativa tras fallas en el Centro de Refinación Paraguaná

Campaña previa a elección del 6D no ha despertado gran ambiente electoral

Aplicación para la consulta popular solo funciona en 50% de los celulares en Venezuela

Atraparon a una fiscal del MP con más de dos mil pastillas de éxtasis en Delta Amacuro

EEUU sancionó a una empresa de tecnología china que restringe Internet en Venezuela.

La OFAC explica que este apoyo incluye “esfuerzos para restringir el servicio de internet” y “realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra opositores políticos”, reporta VOA.

Maduro pagó $1.080 millones a empresa china (CEIEC) por un sistema de monitoreo.

Chavismo rechazó sanciones contra empresa china que vigila las redes en Venezuela

¿Es posible culminar el Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora II en 2021?

Venezuela cerró noviembre con una paralizante devaluación superior al 50%

María Corina Machado: La única opción contra Maduro es rodearlo con una fuerza superior.

Freddy Paz: Elecciones a gobernadores serán adelantadas a junio del 2021

Cumaná cumplió sus 505 años en medio de protestas, basura y aguas residuales

La Canasta Alimentaria de noviembre superó los 49 millones de Bs

El 67% de los venezolanos evalúa negativamente el servicio de agua potable, asegura el OVSP.

Proyecto de ventilador mecánico de la USB ganó segundo lugar del Concurso Ideas 2020

Conferencia Episcopal Venezolana reiteró que las elecciones agravarán la crisis política

Por una cosecha de caraotas hombre asesinó a seis personas en el estado Lara

Colombia reportó 182 nuevas víctimas del coronavirus

Colombia mantendrá el cierre de sus fronteras hasta enero de 2.021.

Sismo de magnitud 6,4 sacudió Argentina, cerca de la frontera con Chile

Brasil confirmó más de 173 mil muertes por Covid-19 con nuevas restricciones en Sao Paulo

Decesos por coronavirus en México se elevan a 105,655, contagios sobrepasan los 1.107 mlns

Casos de VIH en Latinoamérica aumentaron más del 20% en la última década, reveló OPS

Moderna impulsa las esperanzas de tener una vacuna en diciembre

Una orden judicial detuvo la deportación de otros cuatro venezolanos

¿La Primavera Árabe sigue viva? Diez años después, hay una segunda ola de revueltas

Sao Paulo anuncia restricciones por repunte del COVID-19

La deforestación en la Amazonía brasileña creció 9,5% en el último año

Biden pone a una mujer frente al Departamento del Tesoro por primera vez en la historia

American Airlines realiza pruebas para transportar las vacunas de Covid-19 a Sudamérica

Black Friday rompió récord de compras a través del internet en EEUU

Príncipe de Japón aprobó la boda de su hija Mako con un ciudadano común en quiebra

Las autoridades españolas desmantelan un campamento improvisado para la acogida de migrantes en las Islas Canarias

The Croods, A New Age recaudó 14,2 millones de dólares el fin de semana de Acción de Gracias

El rapero Lil Yase de 26 años de edad, falleció en un tiroteo

Entre acosos y amenazas de muerte: Así vive la jugadora que se negó a realizar el minuto de silencio a Diego Maradona

El mexicano Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo tras su choque con el defensa David Luiz

Frappart, primera mujer que arbitrará un partido de Champions

