Asdrúbal Oliveros: Inflación podría ubicarse en 70% en diciembre según estimaciones preliminares #2Dic

La inflación para el mes de diciembre, según cifras preliminares podría ubicarse en 70%, lo que indica que seguiremos en hiperinflación y estaríamos saliendo de este proceso para finales del 2021, advierte el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros al referirse a la situación de la economía del país y las expectativas 2021.

Revela que el año 2020 ha sido catastrófico para Venezuela, que ha venido cayendo desde hace siete años, ahora agudizada por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, de hecho la contracción de la economía es mucho peor de lo que inicialmente se proyectaba, para este año se preveía una contracción del 10%, que no es para alegrarse, pero es mucho más moderada de lo que estamos viendo en este momento, por el impacto de la COVID-19, la cuarentena, lo que ha impactado esto a diferentes sectores, entonces la caída esta mas cerca del 30%, de allí que se puede ver lo que ha sido la pandemia desde el punto de vista de la dinámica económica particular.

Advierte que de cara al 2021, la mala noticia es que la economía venezolana no se avizora que crezca, señalando que en ecoanalítica se estima que se siga contrayendo, pero a un ritmo muchísimo menor, la contracción pudiera estar en el orden del 1%, lo que hace llamado a esto la estabilización en el host, que es ese punto en el que después que se ha caído más del 80% en siete años, difícilmente se pueda seguir contrayendo a tasas de dos dígitos, porque ya te han reducido demasiado, e incluso en esos niveles de contracción, que se están esperando para el próximo año, no es descabellado pensar que algunos sectores, subsectores, algunos nichos incluso puedan crecer, porque cuanto compares los números del 2021 con los del 2020 seguro que podría haber crecimiento.

Persistirá elevada inflación

Advierte que un segundo elemento, es que Venezuela va a seguir con una elevadísima inflación, vamos a continuar con el ciclo hiperinflacionario, ya que las cifras preliminares nos indican una inflación que se acerca para noviembre al 70%, ya eso pone la meta de salida de la hiper, hacia finales del 2021.

“Practicamente vamos a transitar el 2021 en hiperinflación, nuestro estimado es que el cierre de la inflación para el próximo año sería una tasa de 1.200%, obviamente no es el nivel que tuvimos hace dos años de 1 millón, pero es una tasa, que representa un exabrupto cuando lo comparas con cualquier país, incluso con la Argentina que tiene un problema de inflación y su tasa anual se acerca al 40% y, segundo, es una tasa que va a seguir metiéndole presión a las familias, a la gestión de los negocios y por supuesto no te permite ahorrar ni recuperar el poder adquisitivo, así que la base de consumo va a estar muy afectada”, asegura el especialista.

Señala que a lo mejor un ligero alivio pudiera presentarse con el tema remesas, las cuales este año cayeron un poco más del 50%,esto también por el impacto de la COVID-19 porque esto depende de los venezolanos que están por fuera, y de las economías donde están operando, indicando que para el próximo año se espera un aumento en las remesas de el 26%, porque también la economía global se va a recuperar un poco, dado que hay las expectativas sobre una vacuna y esto puede tener unos impactos positivos en algunas zonas del país, lo cual es una buena noticia para Venezuela porque cerca de la mitad de las familias venezolanas, dependen de un familiar que les manda ayuda del exterior, de manera que si esta subiendo un 26%, eso va a impactar el consumo interno.

Afirma que se está observando un incremento en las importaciones, las cuales van estar en este años en el orden de los US $ 7.000 millones a US $ 8.400 millones, señalando que estima que el gobierno va a continuar con esta política de apertura en las importaciones, porque eso le permite estabilizar el abastecimiento, agregando que es muy duro lo que señala, “pero no hay ninguna posibilidad de que la industria local crezca en un contexto de limitaciones de energía, ¿cómo se puede aumentar la capacidad instalada de la industria local, sino hay energía eléctrica?, señalando que esta es una gran limitación.

Advierte en cuanto la dolarización, que en el 2021 se dará el salto de la dolarización transaccional, a la dolarización financiera, lo que implica el sistema financiero venezolano se va a incorporar al tema de la dolarización, vas a tener el circuito en la banca, metiÉndose de lleno con productos en divisas, permitiendo que puedas transferir divisas de un banco A a un banco B, hoy eso esta muy limitado, advirtiendo que esto va a abrir la puerta para que el gobierno también pueda cobrar impuestos sobre la parte de dolares que están circulando, entonces el final este un gobierno que tiene gravísimo problemas de ingresos fiscales y necesita incrementar este ingreso, ya que por la vía de los bolívares no puedes hacer nada y tienes que ir entonces contra ese circulante de dólares, afirmó Oliveros en el Circuito Exito.