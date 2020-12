Más de 300 personas con discapacidad auditiva se unen a las filas de Primero Justicia en Lara #8Dic

Este martes la directiva del partido Primero Justicia en Lara dio la bienvenida a una representación de más de 300 personas con discapacidad auditiva, quienes formarán parte activa de esta organización política identificada con la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Junto al equipo regional, el líder del citado partido en Lara, diputado Alfonso Marquina, estuvo al frente del acto de recibimiento de estas personas pertenecientes al Movimiento de Discapacidad Auditiva en Lara, e hizo énfasis en que estas personas son parte de una comunidad bastante olvidada y despreciada por el régimen venezolano.

Carlos Fuentes, coordinador regional del Movimiento de Discapacidad Auditiva en Lara, agradeció la inclusión de él y sus compañeros de la comunidad sorda en el partido Primero Justicia y afirmó que desean luchar por la democracia en el país. “Queremos superarnos en nuestro país, seguir adelante y adaptarnos e integrarnos. Es primera vez que somos parte de un partido político y agradecemos la integración”, añadió.

Por su parte, Marquina, sostuvo que las limitaciones no son de quienes hoy se integraron al partido, sino de la sociedad venezolana que no se ha adaptado a que existan personas con ciertas diferencias; es por ello que insistió en que es una de las cosas que se deben corregir, pues todos los venezolanos en este momento están padeciendo los mismos rigores a consecuencia de políticas desacertadas que se han aplicado en Venezuela durante más de 20 años.

“Hoy la angustia es general, hoy la lucha de ustedes no es solo por lograr esa igualdad de condiciones, sino por recuperar el país y la democracia, por recuperar las condiciones mínimas de vida. Ya la preocupación no es porque no haya señalizaciones, herramientas y facilidad para trasladarse en la ciudad, sino que la preocupación de ustedes es la misma de todos los venezolanos, que no tenemos gasolina, agua, ni gas; y que nos someten hasta 8 horas sin electricidad, y a un bajo salario”, cerró el parlamentario.