COLUMNA El rincón de los miércoles #16Dic

Monitoreando algunas gestiones relacionadas con el peligroso COVID-19 por parte de los gobiernos de países europeos nos dimos cuenta del grave peligro que corren la mayoría de quienes viven en las grandes ciudades venezolanas. Estados Unidos, Rusia, España y otras capitales suman ya miles de víctimas mortales provocadas por la pandemia desde que esta apareció y no ha sido posible ejercer un control sobre su expansión, excepto en estas últimas semanas donde se están aplicando algunas vacunas entre la población. Sin embargo, sigue creciendo el número de víctimas, atribuidas por las autoridades a un irresponsable comportamiento de millones de personas negadas a cumplir con los protocolos recomendados por los médicos. Desafían al virus arriesgando sus vidas al preferir una libertad plena de movilidad con asistencia a fiestas clandestinas sin aceptar elementos de protección y mínimo distanciamiento social, además de aseo personal continuo para evitar contagios masivos que conducen a la muerte en la mayoría de los casos.

II

Les comentaba el peligro que corren quienes se saltan las normas establecidas para combatir el virus. En Barquisimeto, Venezuela, mi ciudad el problema se agrava cada día que pasa, y ha sido un verdadero milagro no lamentar un número mayor de víctimas de la pandemia si tomamos en cuenta que miles de hombres, mujeres y niños se someten a un gran riesgo, especialmente en la zona comercial donde se reúnen vendedores y compradores sin la observancia de las recomendaciones ordenadas por los médicos.

III

Estamos claros sobre la necesidad de trabajo de esa gente, pero nos preguntamos con mucha angustia si prefieren arriesgar sus vidas por esas calles a someterse a la obligación de un régimen cerrado que evite la propagación del virus. La otra pregunta que hacemos está dirigida a las autoridades locales y tiene que ver con la seguridad ciudadana y las medidas restrictivas a la libre circulación callejera. Se cumplen al pie de la letra, o, simplemente, es letra muerta las alertas de los médicos sobre la mejor manera de combatir la pandemia.,

IV

No queremos pecar de alarmismo, no es la idea, pero ojalá que puedan tomarse algunas medidas de precaución para no lamentar después un rebrote del virus y la muerte de decenas de compatriotas. Finalmente, mis mejores deseos para todos los lectores de este rincón de afectos en estas navidades.

Cuídense mucho, los necesitamos a todos.

V

Este país llamado Venezuela ha perdido a uno de sus más notables intelectuales, Freddy Castillo Castellanos, Miembro de la Academia de la Lengua, entre otros meritorios títulos que sumó a su brillante trayectoria. Tuve el placer de conocerlo y escucharlo en sus oratorias sobre los temas humanísticos que dominaba con elegancia y soltura. No hubo, como era de esperarse, un pronunciamiento del Estado sobre la desaparición física de Castillo, pero si de miles de venezolanos que hoy lamentan profundamente no tenerlo de nuevo con nosotros. Que la tierra le sea leve.

Luis Rodríguez Moreno