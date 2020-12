Colegio de Médicos de Lara denuncia que cirujano oncólogo del HCUAMP fue despedido #18Dic

El Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP) de Barquisimeto “sufre un desmantelamiento del recurso humano”, así lo denunció René Rivas, presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, al anunciar que fue despedido el cirujano oncólogo de este centro de salud.

“Queremos informar a toda la colectividad del estado Lara una situación que se está presentando en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, tenemos que decir que por decisión de quienes gerencian este centro de salud nos hemos quedado sin cirujano oncólogo”, denunció Rivas a través de un video difundido por el Colegio de Médicos en su cuenta Twitter.

Señaló que “el gremio médico alza la voz y denuncia que han sacado de manera irresponsable y sin llamarlo al único cirujano oncólogo que hacia un trabajo con vocación de servicio, así ha pasado con el servicio de cirugía, la Unidad de Cuidados Intensivos, con el servicio de emergencia”.

En este sentido, afirmó que el HCUAMP “sufre de un desmantelamiento del recurso humano especializado por parte de las autoridades que gerencian el hospital”.

Por último, Rivas hizo un llamado a la Secretaría de salud del estado Lara a supervisar la situación que se presenta en el principal centro de salud de la entidad.

“Le hacemos un llamado a la Secretaria de salud de Lara, no pueden permitir que luego de haber inaugurado un quirófano de neurocirugía estos pacientes no puedan ser intervenidos quirúrgicamente. No se puede montar un show y dejar ver a la colectividad que el hospital está funcionando”, puntualizó.