Largos y repetidos apagones angustian a los tachirenses

Comenzó el 2021 y, con el nuevo año, retornaron los largos e inclementes cortes de energía eléctrica.

Así lo denuncian habitantes de diferentes localidades del estado Táchira, quienes a través de la mensajería de Yo Reporto a La Nación expresan su descontento por las largas horas sin luz y los frecuentes bajones que tantos problemas generan.

Sábado de apagones

El pasado sábado, 9 de enero, se registraron al menos cuatro apagones en varios municipios de esta entidad andina, fluctuaciones que estuvieron acompañadas de repetidos cortes que causaron alarma en los usuarios por los daños a electrodomésticos y equipos electrónicos de los hogares.

Muchos residentes de sectores de San Cristóbal, como Pueblo Nuevo, Santa Teresa, La Ermita, parte de La Concordia, Puente Real, entre otros más, se quejaron por las bajas y altas del flujo eléctrico y, en otros casos, por permanecer varias horas sin el servicio de energía.

Esta situación se replicó en otras poblaciones, como Palo Gordo, Táriba, El Hiranzo, San Rafael de Cordero, Arjona, Sabaneta y otras comunidades pertenecientes al municipio Cárdenas. También en poblaciones de los municipios fronterizos como San Antonio, Ureña y Rubio.

El problema alcanzó a otras zonas como Cordero, municipio Andrés Bello, San Josecito, El Palmar de La Copé, en Torbes y La Grita de Jáuregui, entre otraszonas afectadas por los cortes e inestabilidad de la electricidad.

Sin gas y sin luz

En San Rafael de Cordero, municipio Cárdenas del estado Táchira, muchos expresaron su angustia ante las largas horas sin electricidad. “Nos quitaron la luz desde las 3 p.m. y llegó a las 8 de la noche. Al rato comenzaron los bajones. Estamos sin gas, cocinamos con cocina eléctrica; tengo niños, eso es preocupante”, dijo una usuaria residente del lugar.”

Ludmila Honc, vecina de San Cristóbal, expresó queel problema de la luz que vive el tachirense es una situación sumamente grave. “No tenemos gas y nos están quitando nuevamente la luz, en el día y en la noche. ¿Qué pasa? ¿Que alguien diga qué pasa?¿Cuándo se restablecerá el servicio? El ciudadano no puede estar en estado de indefensión», se quejó.

Está situación también se generó en El Hiranzo, parte baja, municipio Cárdenas, pero con el agravante de daños en los equipos del hogar, según lo aseguró Marine Zambrano, quien dijo que «la luz llega y se va varias veces; hace diez minutos volvió de nuevo. Así es que se dañan los aparatos electrodomésticos, y quién responde por ello», lamentó.

Iván Solarte, vecino de Palo Gordo, aseguró que la noche del sábado -9 de enero- se fue la luz en ese lugar a las 8 de la noche, regresó a las 2 a.m. y volvió a irse a las 8 a.m. del domingo 10.«Por lo visto. iniciamos el año con cortes drásticos e inhumanos de electricidad. Pareciera que como venezolanos no tenemos derecho a disfrutar de una vida. No tenemos derechos, ni siquiera para seguir existiendo en este país. Nos quitaron todo, sin que a nadie le importe», comentó.

Clases a distancia y sin luz

Luego del receso decembrino. los estudiantes retornarán nuevamente a las clases, pero las aulas continuarán vacías. por lo que el uso de la tecnología se hará indispensable. Pero los padres y representantes se preguntan cómo cumplir con las actividades y asignaciones si para acceder a las tecnologías de información y comunicación -TIC-. los niños y jóvenes deben contar con el servicio de electricidad.

Lea más en www.lanacionweb.com