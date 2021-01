COLUMNA Soliloquios de café: Miedo – injusticia – ignorancia #24Ene

“Lucho contra tres gigantes, querido Sancho; estos son: el miedo, que tiene fuerte raigambre y que se apodera de los seres y los sujeta para que no vayan más allá del muro de lo socialmente permitido o admitido; el otro es la injusticia, que subyace en el mundo disfrazada de justicia general, pero que es una justicia instaurada por unos pocos para defender mezquinos y egoístas intereses; y el otro es la ignorancia, que anda también vestida o disfrazada de conocimiento y que embauca a los seres para que crean saber cuando no saben en realidad y que crean estar en lo cierto cuando no lo están. Esta ignorancia, disfrazada de conocimiento, hace mucho daño, e impide a los seres ir más allá en la línea de conocer realmente y conocerse”.

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (29-09-1547 / 22-04-1616).

Novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, Miguel de Cervantes Saavedra es considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito “El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha” (novela conocida como “El Quijote”), que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el segundo libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. De esa su magna obra tomo las palabras de inicio. A Miguel de Cervantes Saavedra se le ha otorgado el sobrenombre de “Príncipe de los Ingenios.” Fuente: Wikipedia.

Miedo, injusticia e ignorancia parece ser la peor alianza que amenaza aniquilar a los seres racionales y de ella supongo que se valen las peores fuerzas malignas que desde siempre han intentado apoderarse del mundo.

La manipulación de las necesidades de los pueblos ha sido la constante para que los más aberrantes tiranos sometieran a vastos sectores poblaciones para lograr los más perversos objetivos.

Presumo que el centro de este maleficio recurrente está en la injusticia como instrumento intangible utilizado para dominar a los ciudadanos caracterizados, en una gran mayoría, por el imperio de la ignorancia. La manipulación del lenguaje, la tergiversación y/o glorificación de aberrantes hechos cometidos por los peores delincuentes: estafadores, asesinos, ladrones, asaltantes, de acuerdo a conveniencias políticas y en nombre de los pobres ha sido peculiaridades constantes en quienes han pretendido y hasta han logrado llegar al poder en algunas regiones del globo terráqueo.

Todo parece indicar que el desastre en la producción agropecuaria está signado por las acciones cometidas en contra de muchas unidades de producción que habían logrado la eficacia y la eficiencia de manera excelente, para ello podemos tomar como ejemplo la expropiación del Hato El Frio(23-3-2009).

Allá funcionaba una estación biológica donde científicos y estudiantes investigaban la flora y la fauna, y que, “desde 1974 gestionaba la organización no gubernamental Amigos de Doñana, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional, el programa Hombre y Biosfera y la Fundación La Salle. El personal científico fue obligado a abandonar las instalaciones en un plazo de dos horas.”

Los nuevos “dueños” sacaron de la estación biológica todos los implementos, libros y anotaciones, los frascos con las muestras y los especímenes disecados, y en una gran pira los quemaron. Una gran liberación. Nunca más serían dominados por el conocimiento extranjero y…¡Todo fue destruido! Fuente: Ramón Hernández.

Maximiliano Pérez Apóstol