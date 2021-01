“Érase una vez en Venezuela” es preseleccionada a los Óscar 2021 #29Ene

La bandera de Venezuela podría estar presente en la 93 edición de los premios Oscar 2021. La Academia de Hollywood anunció este jueves las cintas que aspiran a llevarse el Óscar a la Mejor Película Internacional y Mejor Documental, entre las que se encuentra “Érase una vez en Venezuela” o “Once upon a Time in Venezuela”.

De acuerdo a una publicación del Diario Las Américas, el largometraje narra la historia de un pueblo otrora próspero llamado Congo Mirardor, conformado por palafitos movibles, en el estado Zulia, “muy lejano a la idea de la pequeña Venecia“. El pueblo se “sedimenta” con la división política y corrupción que ha dejado el caos del régimen chavista.

“Lo que busco es aceptar la situación en toda su oscuridad. Como ciudadana y artista trato de asumir mi rol frente a esta situación, es el rol para el que me formé, que no es otro que contar historias. Me he dedicado a hacer documentales y decidí contar los que nos pasa tratando de entender qué significa y qué se puede aprender. Mi sueño es que muchas personas puedan ver la película, que la élite chavista la observe, los mueva y los lleve a la introspección”, contó vía telefónica Anabel Rodríguez, directora del documental al Diario Las Américas.

De las 93 aspirantes, la academia elegirá el 9 de febrero un total de 15 precandidatas oficiales, entre la que se espera “Once upon a Time in Venezuela” que ha competido en más de 25 festivales internacional, ganando ocho premios hasta la fecha.