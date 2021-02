Julio Castro: “Venezuela no puede tener contra la COVID-19 una vacuna de la oposición y una vacuna del gobierno” #2Feb

Es imprescindible para Venezuela, igual para el resto de los países, tener varios esquemas de vacunas contra la COVID-19, debido a que ningún país con una sola vacuna va a poder vacunar a toda la población de su país a menos que sea un país muy pequeño, opinión emitida por el Dr. Julio Castro, médico internista, infectologo y docente universitario.

Señaló que el plan de vacunación contra la COVID-19, con la participación de todos los sectores de la vida del país, “se debe convertir en la Gran Jornada Nacional del año 2021, independientemente de a qué color político se pertenezca”

En tal sentido, señala que todos los países están combinando esquemas de vacunas, porque cada cada productora de vacunas, tiene un límite de capacidad de producción y allí hay un déficit de producción mundial que hay que ir superando.

Señala el segundo aspecto, es un tema conceptual, es un hecho que han trabajado muchísimo, las diferentes aristas, a nivel internacional, político, financiero, técnico, académico para tratar de conseguir vacunas para Venezuela, las mejores vacunas posibles y lo más rápido posible.

Explicó que las razones por las cuales Venezuela no podía acceder al programa COVAX, no es por la deuda con el Fondo Rotatorio, este es un fondo que maneja la OPS y es verdad que afecta a Venezuela para las vacunas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), pero no afecta para Covax.

“Sobre eso tenemos un compromiso de los cabeza de Covax en el mundo, no hay que olvidar que aunque Covax está dentro de la OPS, es una coalición donde hay por lo menos 15 organizaciones internacionales y se hizo una consulta formal, donde se revisó si la deuda prelaba, pero no lo hace. Qué es lo que hay que hacer, Venezuela en función de su Producto Interno Bruto y la clasificación del Banco Mundial, tiene que pagar tanto”.

Señaló que desde septiembre se ha estado trabajando en tratar de incluir a Venezuela a Covax, con diferentes lobis y en diferentes niveles.

“Y creo en mi opinión, en función de lo que se está avanzando, que Venezuela va a estar en Covax, pero para eso necesitamos resolver un a serie de elementos, porque vacunar es una cadena, que va desde conseguir el dinero para pagarla hasta resolver problemas de implementación en el camino, cómo el transporte, almacenamientos, cómo la distribuyes, debes tener un plan robusto de distribución y dado que este es un recurso muy limitado en el mundo, tu tienes que tener la certeza de que lo vas a hacer bien o más o menos bien, todos estos pasos se están dando y lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo, Venezuela no puede tener una vacuna de la oposición y una vacuna del gobierno, eso no puede ser, nosotros debemos tener un solo plan de vacunación y creo que la vacunación de la COVID-19 tiene que ser un elemento que nos una transversalmente y en eso se está trabajando también, porque no tiene sentido, no pasa en ninguna parte del mundo, que un mecanismo venga por un lado y otro mecanismo llegue por otro, aquí los venezolanos somos uno solo, hay que vacunar la mayor cantidad de gente posible, si esto se pone nacional, por una razón administrativa internacional y es cierto, es la mejor noticia que podemos tener, pero inclusive hay que tener un poco de cuidado, entre ello hemos elaborado un artículo sobre cómo comunicar sobre el tema de la vacuna, y en esto es un elemento importante, la verdad y no trasciendo al tema de la vacuna rusa, nos importa la vacuna, si llega primero la rusa, la de Ámsterdam, ese no es el problema, el problema es que debemos tener vacunas pronto, muchas y muy rápido”, señaló Castro.

Advierte que no es suficiente que envíen 10.000 vacunas, con este volumen no haces nada, afirmando que se debe tener de aquí a fin de años el 30% o 40% de la población vacunada.

Señala Castro que sobre el tema de la vacunación contra la COVID-19 debe haber una gran Jornada Nacional, donde estén involucrados sectores académicos, organizaciones no gubernamentales, asociación civil, los Boy Scouts, Fe y Alegría, por supuesto en diferentes aspectos, cada uno en lo suyo.

“Cada institución tiene para aportar en este tema, algunos logísticos, Fedecámaras, otros operativo, otros transporte, almacenamiento, voluntarios para apoyar a quienes vayan a trabajar en los puestos de vacunación, esto se debe convertir en la Gran Jornada Nacional del año 2021, independientemente de a qué color político se pertenezca”, dijo Castro.

Rechazó en forma tajante la participación de empresarios privados en la importación de vacunas, recordando que hay mucha restricción de producción, ratificando que este será un tema tratado de gobierno a gobierno, resultando improbable que privados puedan acceder a vacunas ni por vía privada ni por vía pública, dijo el Dr. Julio Castro en el Circuito Éxito.