Operación para frenar ingreso ilegal de venezolanos continuará en Colombia

La Gobernación de Norte de Santander en Colombia, mantendrá la Operación Muralla que inició en octubre del año pasado, con el fin de controlar el paso por las trochas por donde centenares de personas cruzan la frontera entre Cúcuta y las ciudades venezolanas de San Antonio del Táchira y Ureña.

Entre 5 mil y 7 mil pasan a Colombia por las trochas cada semana

Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, señaló que a pesar de todos los esfuerzos que han hecho para frenar el ingreso de migrantes venezolanos por los pasos ilegales, se ha evidenciado que esto no va a cambiar, pues la población necesita abastecerse de alimentos, medicinas, servicios de salud, entre otras cosas.

“Me he dado cuenta de que es muy difícil para la fuerza pública devolver gente. Yo mismo he ido a las trochas y he visto niños convulsionando, o sea unos casos muy complejos. El control migratorio no es solo un problema de seguridad, sino de una crisis humanitaria que es incontenible”, dijo el funcionario.

La iniciativa forma parte del plan «Frontera Segura y Regulada», con el que las autoridades colombianas quieren frenar la mafia de los trocheros.

“Es hacer que llegue la legalidad (…) sacar de la zona a esos agentes generadores de violencia que se encuentran en estas áreas y darle tranquilidad a los nortesantandereanos”, expresó el comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, Ilvar González.

La Policía Metropolitana de Cúcuta ya tiene identificados 39 pasos irregulares distribuidos entre Puerto Santander, Cúcuta y Villa del Rosario.

Bautista indicó que un flujo de 5 mil a 7 mil personas semanales es muy difícil de solventarlo solo con el apoyo del departamento, destacando que hace falta mayor ayuda del Gobierno Nacional y de la cooperación internacional.

Criminalidad en el cruce

El general Ramiro Castrillón, comandante de la Región Número 5 de la Policía y oficial encargado de la zona, señaló que “autoridades departamentales y locales están haciendo una verificación por las diferentes trochas, por donde tenemos información y sabemos que hay personas pasando pendularmente, especialmente con contrabando de combustible”.

“Nuestra tarea es verificar precisamente que esto ojalá no suceda debido a los controles que se están haciendo. Lo que verificamos en este momento es que no haya personas transitando de un lado para el otro, garantizándoles la seguridad, brindado todo el apoyo que se requiere para evitar un contagio masivo”, expresó el general.

A pesar de las restricciones sanitarias por la COVID-19, centenares de venezolanos intentan regresar a su país a diario y otros buscan la manera de salir hacia Colombia ante el deterioro de la situación en la nación caribeña.

Según las autoridades de Norte de Santander, los migrantes que llegan a Cúcuta son atendidos en un campamento instalado en el puente internacional de Tienditas por el gobierno regional y organismos internacionales, así como por misioneros de la orden de los scalabrinianos que se ven desbordados por el aumento del flujo de personas.

Migración Colombia señala que, con corte al 30 de julio, en el país había 1,7 millones de venezolanos, de los cuales 195.079 están radicados en Norte de Santander.