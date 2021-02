OPINIÓN Con voz propia: Hasta siempre Curraco #12Feb

Cuando elaborábamos proyecto de ensayo sobre los 90 años de Douglas Ignacio Bravo Mora, que cumpliría el 11 de marzo 2023, nos conmovió la ida sin retorno del famoso líder guerrillero. Un último encuentro personal lo tuvimos en Caracas en un Foro de Voluntad Popular, en el cual fue ponente. Allí nos reencontramos con su compañera de gran parte de su vida, y de la lucha política, la doctora en medicina Argelia Josefina Melet Martucci.

Por Ahora resaltamos la acción política de DB que motivó al Hugo Chávez desde sus tiempos de capitán. El analista Alberto Garrido, en su libro El otro Chávez y Testimonios de la Revolución Bolivarianos; y el historiador Agustín Blanco Muñoz en Testimonio de Herma Marksman; fundamentan con documentación las revelaciones.

El MBR-200 tuvo como inspirador y primer jefe desde 1957 al legendario guerrillero; HCh formó parte del Comité Central del PRV; DB fue el autor de la llamada doctrina del árbol de las tres raíces, referida a Ezequiel Zamora, Simón Bolívar y Simón Rodríguez.

A DB en principio no le gustaba Hch porque “era muy inmaduro”. La definición, claro está, no alude a su consentido en la acción política, aunque fue mentor del Comandante, se convirtió en su crítico y opositor, cuando arribó a la Presidencia de la República. Tampoco comulgó con el régimen de Maduro. Para DB el 27 de febrero 1989 repercutió en el 4F, acción militarista que no militar y 27N del 92. En su análisis la primera fecha nació el poder constituyente. “Pero quienes han llegado a gobernar siguen formando parte integral del poder constituido en lo político, económico, filosófico y cultural”.

DB no fue tomado en serio, le confesó a ABM para el libro La Maisantera Chávez, el Capitán Luis Valderrama, el mismo a quien junto con el Comandante Jesús Urdaneta HCh llama a la rendición ante el fracaso del 4F. Los principales actores de la subversión tuvieron relación favorable o en contra con DB. Lo confirman Yoel Candelario Acosta Chirinos que se dice emparentado (primo lejano) y Francisco Arias Cárdenas que presionó para que HCh dejara PRV.

Liderazgo cívico- militar-religioso –anota ABM, lo asumió Hch de William Izarra, por decisión de DB, a quien afirma que tenía como un mito, pero no tardó en vincularse estrechamente con él.

Realizó estudios en varios niveles académicos, incluido Harvard, figuró en asesoría de HCh, pero logrado el Poder, terminó apartándolo de su lado.

WI fue el del proyecto “Alianza Revolucionaria de Militares Activo (ARMA), para lo que podría parecer extraño, volvió a ubicarse a lado de HCh y ahora de su legado NM. De WI se esta manifestación “Camarada Hugo, viviste para morir como paso necesario al tránsito de la inmortalidad. Te lloramos hoy y mañana más hondo el dolor será al verte descender al sepulcro”.

Le sucedió lo que a Herma Marksman la compañera de vida y de subversión y otros seguidores: terminó utilizándolos.

“HCh tenía previamente trazado su camino. Y cuando te le enfrentas o le haces ver que ese no es el camino, te desecha. Ahí está el caso de Alberto Jordán, que a mí me parece bien serio, fíjate la forma como lo sacó: tú te vas por la puerta de atrás, porque así tienen salir los traidores”.

Recordemos que DB, formó el movimiento político Ruptura como la fachada legal del PRV-FALN-FLN. Estuvo vinculado con los frustrados golpes 4F y 27N. El PRV-FALN alcanzó cuadros militares de importancia como producto de su infiltración en las FAN. HCh formó parte del PRV hasta 1986.

Complacidos con su dignidad revolucionaria le damos el Adiós, al “curraco”, como le llamaba Pompeyo Márquez, su compañero de guerrilla, por su inexperiencia en juego de bolas criollas. Y con ese apelativo también le conocían en la montaña.

AL MARGEN: La falta de aplicación de medicamentos, inmensa cantidad de gente se ha despedido de la vida en este pandemónium que apadrina el usurpador NM. Yo me anoto entre sus víctimas.

Alberto Jordán Hernández

