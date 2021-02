RETACITOS #21Feb

Sería interesante averiguar, quien o quienes son los inversionistas que están impulsando, en un terreno superior a los 9.000 metros cuadrados en el este de la ciudad, frente al Parque del Este, de un parque de comida con el nombre de Barquisimeto, proyecto que ha despertado una gran curiosidad, porque hasta donde hemos estado investigando, este lote de terreno fue transferido a la Fundación Ciudad Convención, atendiendo a una propuesta del Centro Jacinto Lara, con la finalidad de destinarlo a un proyecto estratégico de desarrollo y promoción de la ciudad: un centro de convenciones o un gran teatro (tipo Teresa Carreño) con un hotel cinco estrellas adyacente y otros desarrollos urbanísticos. Por cierto, llama la atención como es que la empresa promotora de este nuevo proyecto, está promoviendo una preventa y creemos que la ciudad se merece una explicación. En 1966 se hizo el acto público en ese terreno, con representantes de todos los sectores de la sociedad barquisimetana, el Alcalde Macario González y el Maestro Eduardo Marturet, promotor del proyecto, allí se selló el compromiso con la Fundación Ciudad Convención y con la ciudad. El burgomaestre achocolatado al parecer ni se ha dado por enterado, tampoco los ediles de Iribarren, pareciera que son convidados de palo. ¿Cuándo cambiaron el destino y el uso del terreno que estaba bajo custodia de la Fundación Ciudad Convención? ¿Qué se proponen hacer allí? Los larenses tienen todo el derecho a saber que se hará en un espacio tan privilegiado de la ciudad, para que no se repita lo mismo que con el Parque Ferial, donde la ciudad perdió la mitad del mismo. Inicialmente los 9.000 m2 se distribuirían: 2.100 m2 para el Centro Cultural Metropolitano y 6.900 m2 para el Área de Convenciones. Se recuerda que ese terreno era propiedad de Fundalara y desde el Concejo se le dio la conformidad de uso para el proyecto original. ¿Qué hay por detrás de todo esto? Es un secreto bien guardado. El burgomaestre Macario González, debería emitir su opinión en torno a lo que allí está ocurriendo y el daño que se causará a la ciudad.

Ciertamente que quisiéramos equivocarnos, pero después de escuchar a los especialistas, a quienes han estado trabajando desde el primer día con la COVID-19, con los académicos de Medicina, quienes han estado expresando inquietud y preocupación por las constantes medidas de flexibilización, por el relajamiento de las medidas de control de los protocolos de bioseguridad, por cuanto tienen sobrados temores al pensar que en los próximos meses pudiese presentarse a lo largo y ancho del país, un recrudecimiento de la pandemia, cuyas consecuencias serían verdaderamente impredecibles. Al ver durante los carnavales las playas repletas de gente, la mayoría sin tapabocas, sin guardar el distanciamiento físico, sobre todo en aquellas zonas que tienen playas como Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Carabobo y Falcón; observar en el boulevard de Sabana Grande enormes cantidades de personas, completamente olvidadas del problema de la pandemia; incluso nos pasaron videos de las calles de Barquisimeto, donde nuevamente los trabajadores informales han tomado las calles, específicamente en la carrera 21 con calles 30 a la 34, donde se instalaron supuestamente luego de pagar entre 1 y 10 dólares dependiendo del espacio a ocupar, dizque a funcionarios de la Alcaldía de una tal Dirección de Abastecimiento, convirtiendo la zona donde impera la anarquía y donde tampoco hay ningún cuidado con los riesgos de la COVID-19. Lo grave de este problema, que por cierto no es nada nuevo, es que a los comerciantes formales, los que pagan impuestos cuando osan reclamar, les responden que ellos eran los dueños de la calle y colocan a su gente donde quieren. ¿Qué talco? Muy lamentable.

Muy peligrosa la situación que se viene presentando con las acciones de violencia entre peruanos y venezolanos, situación a la que hay que salirle al paso de inmediato, para evitar que se produzcan males mayores que puedan conducir a generar un problema incontrolable en ambos países, ya que los ánimos están muy caldeados y es necesario que quienes, en forma poco responsable, están propiciando estas situaciones xenofóbicas en contra de unos y otros, están atentando contra la tranquilidad de muchas familias que no tienen nada que ver con las diferencias que han surgido y están corriendo un alto riesgo, solamente por ser venezolanos los que se encuentran en cualquier ciudad peruana, y aquellos peruanos que tienen años viviendo en Venezuela, que han formado aquí sus familias, han hecho aquí su vida y solo por ser peruanos la tienen en peligro. Realmente produce inquietud y preocupación, ver como grupos de peruanos con palos en sus manos amenazan a los venezolanos e incluso les dan plazos de 24 horas para que abandonen su territorio; mientras que en de este lado y específicamente en Barquisimeto, circulan informaciones de algunos inadaptados que supuestamente pretenden ejecutar acciones contra propiedades de peruanos radicados en la ciudad, lo cual nos parece una aberración. Creemos que en estos momentos se impone la sensatez, recordar que hoy muchos venezolanos viven en diversas ciudades de Perú con sus esposas, hijos y hermanos; lo mismo ocurre acá, hay cientos de familias peruanas con sus familiares y sería verdaderamente trágico que se imponga la Ley del Talión, de ojo por ojo y diente por diente. Estamos en pleno Siglo XXI se supone que somos personas civilizadas, por lo tanto quiero hacer un llamado a la cordura, a la ponderación, dejar a un lado el revanchismo, la venganza, porque esto solamente producirá dolor tanto entre los peruanos como entre los venezolanos.

Las manipulaciones de Hidrobarro en Torres al parecer las tiene el burgomaestre de la ciudad, ya que desde que asumió Carmelina la de la gestión imperfecta, permitió que esta aberración sucediera; pero lo grave es que el jefecito de Carora entregó a su vez la distribución del agua a su asesor un ex delegado de la hidrológica, quien dizque ha permitido y realizado muchos chanchullos, cobrando sumas extraordinarias por válvulas y tomas sin ningún control, pero también dizque está en la jugada un jefecito de la prefectura, que tiene más rayas que un tigre, el cual ahora está haciendo una campaña política, con la distribución del agua, es así como sectores que tenían hasta tres años sin llegarles agua, al estar de visita el jefecito de la prefectura, casi en forma milagrosa les llega agua y cuando este culmina su discurso, el agua desaparece por arte de los maniobreros, de allí que los habitantes de Carora piden que devuelvan las maniobras a Hidrobarro, toda vez que el personal capacitado y técnico lo tiene la empresa, allí no pueden privar el criterio del perfecto porque no está preparado para estas funciones, así que mucho ojo gobernador, revise el cuento de la fallas del servicio de agua en Carora, asigne presupuesto para las reparaciones y el mantenimiento de las redes, aducciones y saque a la política de la distribución del agua, ya basta de tantos abusos; además sería sano y recomendable que incluya en su agenda una gira por Torres, reúnase con los vecinos, escuche sus historias y se va a llevar muchas sorpresas.

Definitivamente, es un hecho público, notorio y comunicacional, que los primeros que están violentando toda la normativa existente, en materia de protocolos de bioseguridad, contra la pandemia del COVID-19 son las quienes tienen que velar por su cumplimiento, de manera que serás estos los principales responsables si se acelera el número de contagios después de los carnavales, resultando lo más inquietante que esto ocurre no solo en la capital de la República, en grandes ciudades del interior y en numerosos municipios. Informan, por ejemplo, que en la población de El Tocuyo, el pasado 14 de febrero la autoridad civil permitió la apertura de un negocio que había estado cerrado, el cual mantiene sus puertas cerradas y solo permite el acceso de personas conocidas, es decir de los “amigos de la casa”, quienes allí permanecen hasta altas horas de la madrugada, violentando las normas vigentes, pero lo que genera mayor preocupación, según lo expresado por algunos de los “invitados” es que allí prácticamente nadie usa tapabocas, tampoco se guarda el distanciamiento físico y sólo ponen un poco de gel en el momento de la llegada de las personas al lugar; pero lo más cumbre, es que las autoridades resguardan el lugar, ¿Qué talco? La verdad que no hay derecho, porque siempre nos han enseñado que el ejemplo empieza por casa, pero aquí ocurre todo lo contrario.

Dicen que cuando el río suena es porque piedras trae, y esto es lo que parecer estar pasando en Lara, donde al parecer algunos negocios y comercios están siendo sometidos a extorsión, no solo por los chicos malos, de esos que lanzan granadas para cobrar vacunas, sino también al parecer por funcionarios, ediles y diputados, quienes no cobran en efectivo la coima, pero si se aprovechan de alguna falla en la permisología de los negocios, específicamente en el caso de los restaurantes, para presentarse en forma recurrente, comer, beber y darse la buena vida, y después se marchan con sus caras bien lavadas como si nada hubiera pasado, lo cual no se puede llamar de otra manera, sino que estamos en presencia de una vulgar extorsión. En estos últimos días nos han llegado a través de los caminos verdes, algunas de estas historias, donde los negocios han gestionado todo lo relativo a la permisería para operar, pagado sus impuestos, pero siempre dejan abierta alguna “rendija” para mantener a los dueños de negocios y empresas, contra las cuerdas, con espada de Damocles en el pescuezo para poderlos matraquear. Lo más inquietante es que en algunos de los casos que existen, presuntamente los jefecitos y jefecitas que pudieran, con un plumazo poner fin a estas situaciones irregulares, se hacen los locos y se ponen a mirar hacia los lados, y no quisiéramos llegar a la conclusión, en un supuesto negado, que también participan en estos negociados. Nos mantenemos muy atentos, porque hay alguna gente dispuesta a sacar la lengua a pasear y si se prende el ventilador, serán muchos los chisporroteados.

La situación de Carora ya es extrema, quienes allí habitan advierten que es prácticamente una ciudad en caos, denuncian que solo caminar por las calles es altamente peligroso, cerros de basura por todas partes, perros con enfermedades en la piel que buscan que comer y tiran todo, numerosas personas con enfermedades mentales vagan desnudos, mientras las autoridades locales miran a un lado, se carece de agua, de transporte, no hay servicio telefónico, brilla por su ausencia la señal para los móviles, cloacas expuestas al aire libre, la mayoría de los médicos se han marchado, la ciudad se ve abandonada, las escuelas llenas de montes, ratas, cucarachas y esto parece no importarle a nadie, no hay autoridad, institución, que tenga la voluntad de detener destrucción de esta tierra que parió grandes héroes, que dio músicos de fama mundial, prelados, gente de bien que enaltecieron al este otrora gran pueblo, hasta convertirlo en referencia nacional, hoy denuncian que la ciudad está destruida, con un burgomaestre a quien le ha quedado grande el cargo, quien según dicen ni siquiera vive en Carora, sino reside en Cabudare; con unos ediles del Psuv, convencidos que viven en un país, donde ellos se refugian para rugir sus iras, sus dolores, sus resentimientos, sin darse cuenta que están matando la ciudad que dio vida a sus antepasados, que matan a diario el pasado, el presente y el futuro de este noble pueblo y de las nuevas generaciones. Conociendo la tradición de los habitantes de la ciudad del Morere, suponemos que en cualquier momento esta situación que hoy están padeciendo, va a implosionar, surgirán nuevos liderazgo y las aguas retornarán a sus cauces y veremos el nuevo renacer de la ciudad, ya que no se puede continuar permitiendo su destrucción.

Se ha convertido en un verdadero problema ambiental y de contaminación, las quemas indiscriminadas que se vienen presentando, de manera cada vez más recurrente, en el Parque Nacional Terepaima al sur de la ciudad de Barquisimeto, resultando lo más inquietante que los organismos encargados de evitar que esta situación continúe repitiéndose, como la Fiscalía del Ambiente y el despacho de Ecosocialismo y Aguas, brillan por su ausencia y ya los habitantes de las zonas vecinas, que son los principales afectados no encuentran a quien dirigirse en el municipio Palavecino, tampoco en de Iribarren han encontrado respuestas; la burgomaestre y primera autoridad regional municipal, como si no fuera con ella y es por este tipo de actitud y la ineficiencia para resolver los problemas que se están presentando bajo su jurisdicción, que el rechazo que tiene es tan elevado y cualquier referendo revocatorio, se la llevaría en los cachos. De tal manera que estos hechos vienen ocurriendo a la vista de todos, pero nadie se ha atrevido a enfrentar las mafias que se ocupan de los saques de arena, tampoco de la venta de madera y parcelas, incluso dentro de los linderos del PNT. Por supuesto que el flamante nuevo gobernador de Lara, en su afán de querer estar bien con Dios y con el Diablo, no ha querido escuchar los reclamos y prefiere aplicar la política del avestruz, de enterrar la cabeza en la tierra para no enterarse de lo que pasa a su alrededor, convirtiéndose en otro potencial candidato para un revocatorio.

La semana pasada se hizo viral un video donde un joven quien al parecer practica artes marciales, le cayó a golpes a otro jovencito que al parecer estaba en avanzado estado de ebriedad, por lo que le llevaba tremendo hándicap, experto en lanzar golpes y patadas, como bien lo demostró, y además con un rival en condiciones disminuidas, quien cayó al piso después del primer golpe, según se observa en el video. Este hecho ocurrió en las afueras del centro comercial El Paseo, en el este de la ciudad, resultando lo más vergonzoso e inquietante, que el personal de seguridad de una especie de exclusivo club (30+11) que hay en el sitio, en lugar de socorrer al caído que yacía inconsciente mientras le seguían cayendo a patadas en la cabeza y los amigos del agresor le alentaban por la “victoria”, se mantenían mirando los toros desde la barrera. Dicen que el agresor es hijo de un diputado o de un personaje importante, pero cualquiera que haya observado su comportamiento violento contra alguien indefenso, llega a la conclusión que es un desadaptado lleno de odio, demostrando que no tiene ningún tipo de control, no tiene cultura etílica y constituye un verdadero peligro para cualquier persona que se le atraviese en el camino, cuando no está en sus cabales. Afirman que al parecer, en vista de que el afectado no salía del estado de coma en el que quedó, decidieron detener al agresor, quien debe asumir las responsabilidades que una agresión de este tipo amerita, sobre todo cuando circuló profusamente por las redes, quedando muy mal ante la sociedad larense.

Totalmente fuera del tiesto anda el ahora aspirante a alcalde de Iribarren, cuando envía textos por las redes dándole la bienvenida a la Bella Soo, secretaria general del CES de AD en Lara a la araclanérica Acción Democrática, cascaron vacío que trata de dirigir el Indio Berni, así que he sido autorizado a expresar que es totalmente falso que esta dama “haya decidido incorporarse a las actividades enmarcadas dentro del plan operativo 1er trimestre 2021 diseñado por las autoridades del CEN del partido que preside nuestro Berni”, quien ha expresado que seguirá siendo una adeca genuina, seguidora de los postulados de Rómulo Betancort y siempre en la mejor disposición de continuar luchando para lograr la libertad y el retorno a la democracia y a la institucionalidad de Venezuela, más temprano que tarde. Por cierto, por allí se habla de algunos puentes que se estarían tendiendo desde Miraflores con la dirigencia legítima de partidos como AD, Voluntad popular, Primero Justicia y otros a quienes se les arrebataron las siglas y los colores partidistas, con la finalidad de devolvérselos, pero bajo algunas condiciones que se estarían negociando, ya que se han convencido que la decisión del ilegítimo TSJ no fue suficiente para lograr que la militancia de esas organizaciones aceptara la nueva condición, de allí que por ejemplo, en el caso de Berni no ha podido ocupar la mayoría de las casas del partido blanco en el país; asimismo los resultados electorales que obtuvieron quienes controlaban las siglas y colores de varios partidos en las elecciones del 6D fueron verdaderamente ridículas, de tal manera que no es descartable que en los próximos días puedan producirse algunos reacomodos, pero hay que tener cuidado porque anda mucho loco suelto.

Aseguran que el jueves de esta semana al parecer estuvo el gober realizando una visita a las instalaciones del Parque Bararida, y debemos suponer que recorriendo las áreas donde todo está en orden, porque supuestamente el personaje salió convencido de que allí nada ocurre, lo cual no debe sorprender, porque seguramente no le iban a mostrar la biblioteca con el árbol encima, al menos que lo hayan quitado; tampoco le mostrarían el sarro de la laguna, las protecciones destruidas que denunciamos la semana pasada, los envases de echarle la comida a los animales, que están todos destruidos, ni las condiciones de los baños, ya que solamente escuchó a quienes dirigen el parque. La pregunta que se hacen los trabajadores es, ¿por qué no les permitieron que se le acercaran al mandatario regional? ¿Acaso tenían temor de que le contaran la realidad de lo que allí acontece? ¿Temían que lo llevaran a los lugares que están en pésimas condiciones? Esta semana los trabajadores plantean la necesidad que se investigue a empresas proveedoras de servicios a los vehículos del parque, ya que al parecer se pagan ingentes cantidades en mantenimiento y repuestos y las fallas en los vehículos persisten y no se observa que se le hayan instalado repuestos nuevos, así que le sugerimos al gober que en el parque zoológico, no todo lo que brilla es oro y la gente que allí labora lo hace con un extraordinario espíritu de servicio, buscando siempre que las cosas funcionen de la mejor manera posible, pero deben tener los medios para trabajar, porque no pueden hacer milagros.

Pero lamentablemente, los problemas con los trabajadores no solamente están en el parque Zoológico Bararida, ya que también el acoso laboral parece estar presente en el parque temático Bosque Macuto, les pagan a los trabajadores en forma irregular, desconocen los permisos pre y post natales establecidos en la Ley, dizque solamente les pagan 400 Bs., no les entregan recibos de pago, ni les explican que les descuentan, no les hacen las notificaciones por escrito y eso se lo están aplicando a todo el mundo, mientras en todas partes se aplica el teletrabajo, aquí los obligan a acudir a sus centros de trabajo, pese a que no hay facilidades de transporte, dizque hubo irregularidades en el pago de aguinaldos, de las bolsas de alimentos y de los juguetes para los hijos de los empleados, resultando lo más grave que los juguetes aparecen como enviados, pero los niños no recibieron nada. Señalan que en una reunión que realizaron en la Flor de Venezuela, los patronos llevaron a personal de la Inspectoría del Trabajo, con la intención de amedrentarlos y obligarlos al trabajo presencial. Al parecer el jefecito de turismo en Lara, al parecer está enterado de todo lo que viene ocurriendo pero se hace de la vista gorda, pero además se dice que no se la lleva bien con el gober y aseguran que no se atreve a tirar piedras en techos ajenos, por algo será. Tenemos la información que los trabajadores están preparando toda la documentación y soportes necesarios para dar a conocer esta situación públicamente, ya que están convencidos que la esclavitud la abolió Monagas hace muchos años.

Aseguran en los pasillos que el PSUV está implosionando en Carora, la pelea se genera entre DP, a quien dejaron de lado en las asignaciones más importantes, es bien sabido que el concejal venia sonando mucho, y de una le cortaron las alas, como generalmente ocurre en la mayoría de las organizaciones políticas, sean de la derecha o de la izquierda; Monche Suárez presidente del Consejo Legislativo y hace años viene trabajando para ser burgomaestre y asegura tener no solamente un peso político específico, sino también el respaldo necesario; José Gil actual presidente de la cámara municipal también desea ser alcalde y por otro lado DaLa, prefecto quién también ahora se mete en la contienda, y no pierde la oportunidad de tomarse la foto en la prefectura recibiendo gente, ahora con las maniobras de hidrolara, algunas veces mirando un perro y hasta observando las nubes, ya que cualquier momento es bueno, saturando los chats de todos los grupos en los que está incluido, está convencido que en las campañas electorales, todo se vale, así que amanecerá y veremos.

Juan Bautista Salas