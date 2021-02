Interrupción del suministro de gasoil paraliza al transporte público en Ciudad Guayana

La falla del despacho suma al drama diario de los pasajeros ante la drástica reducción de unidades. El transportista Mario Rodríguez señala que el sector está totalmente desamparado ante la inacción de autoridades y gremios

El incumplimiento en el despacho de gasoil para el transporte público, este martes 23 de febrero, forzó un paro técnico de transportistas quienes alegaron no contar con combustible para cubrir las rutas del día.

“Tenemos un paro técnico de transporte. El transportista no está parado porque quiere o le da la gana, sino porque no nos han apoyado con el despacho de gasoil. Las estaciones de servicio hoy no suministraron combustible a las unidades. No tenemos gasoil para trabajar”, denunció Nancy González, representante de la cooperativa Octava Estrella de Guayana.

Los transportistas reiteraron su exigencia de contar con una estación de servicio para el sector transporte, que les suministre el llenado completo de los tanques de las unidades diariamente. Actualmente solo les abastecen de 40 litros dos veces a la semana, cantidad que les fueron disminuyendo en el transcurso de la pandemia. Inicialmente les surtían 80 litros de gasoil, luego 60, y ahora solo 40 litros.

Asimismo denunció irregularidades en la estación de servicio Salto Ángel, donde les despachan combustible.

“¿Qué está pasando ahorita en la estación de servicio? Que están pasando a otras unidades que no tienen nada que ver con el transporte, están pagando una vacuna para que le suministren el combustible. A lo mejor vienen y me meten presa por denunciar esto pero es así, la verdad hay que decirla. Si no decimos nada es que todo está bien”, advirtió.

La falta de gasoil afecta a alrededor de 500 unidades de transporte público en Ciudad Guayana, destacó González. Estas se sumarían a las 450, aproximadamente, unidades que por falta de gasolina están paralizadas.

“No podemos prestar el servicio completamente con 40 litros de gasoil. Nos hemos dado cuenta que en la estación de servicio hay muchas irregularidades, muchos carros llegan a pagar vacuna para que les puedan surtir. Incluso, los carros del gobierno que no se ven en las calles, los de Transbolívar, a esos les están surtiendo 100 o 200 litros diarios. Esos aseos en la ciudad no se ven y todos los días a esos vehículos del aseo les surten combustible. No puede ser que a nosotros que prestamos el servicio diariamente nos regulan el gasoil a 40 litros”, denunció Javier Nápoles.

Comentó que conductores de unidades que usan gasolina han tenido que trabajar de colectores, ya que llevan casi un año paralizados por no haber despacho de combustible para ellos.

Mario Rodríguez, transportista, consideró que el sector transporte público está totalmente desamparado, ante el silencio y falta de actuación de los diferentes sindicatos del gremio.

Paradas colapsadas

En el sector Alta Vista, en Puerto Ordaz, donde se ubican las zonas de transferencia (en la Plaza del Hierro y frente al Centro Comercial Zulia), usuarios esperaban en largas colas por una unidad que los llevara hasta su destino.



Transportistas denunciaron que alrededor de 500 unidades se ven afectadas por la falta de gasoil | Fotos William Urdaneta

Los pasajeros intuyeron inicialmente que la paralización del transporte obedecía a una reunión para incrementar el precio del pasaje.

“Si no hay gasoil entonces igual van a aumentar el precio del pasaje porque tienen que comprar el combustible a precio bachaqueado. Ya pasó un colector cobrando 200 bolívares para ir hasta San Félix”, comentó una usuaria que prefirió no identificarse.

Argenis Medina estaba desde las 8:30 am en la Plaza del Hierro, esperando para irse a su casa en el sector Core 8.

“No tenemos información de nada. Vemos que todo está mal, ya llevo más de dos horas aquí y no sabemos si nos podremos ir. En la ciudad todo está caótico. El problema del combustible y el transporte nos afecta en todo, económicamente y porque no podemos movilizarnos”, afirmó.

Medina ya había caminado desde la urbanización Chilemex hasta Alta Vista, unos dos kilómetros. Aseguró que en varias oportunidades le tocó caminar hasta su casa, y no descartó que esta vez tuviera que hacerlo nuevamente, lo que significaba recorrer a pie otros 14 kilómetros aproximadamente.

60% menos de transporte público

De 1.300 unidades de transporte disponibles para trasladar usuarios en Ciudad Guayana, sobrevivieron 450 a gasoil por autogestión y con la amenaza de dejar de rodar por la escasez de combustible.

La escasez de gasoil y gasolina han acabado con al menos 60% de la flota de transporte público en la urbe. Por el cada vez más irregular surtido de combustible, la opción más viable para muchos transportistas es comprar gasoil en el mercado negro, cotizado en 250 mil bolívares por litro en efectivo o más.

“Nosotros empezamos echando 90 litros de gasoil, eso fue lo que se negoció… pero de 90, pasaron a 50 y hoy nos echaron apenas 20 litros, ¿cómo trabajamos así? En el mercado negro es carísimo, estamos atados de manos”, manifestó Arévalo Colmenares, director de la cooperativa El Diamante, que cubre la ruta Alta Vista, Unare y Villa Bahía.

Las 50 unidades de transporte que forman parte de su cooperativa, también se paralizaron hoy. Aseguran que hasta no recibir respuestas de las autoridades permanecerán parados pues aceptar entre 50 y 20 litros para un número limitado de vehículos por cooperativa implica reducir e incluso paralizar la jornada laboral.

“Nosotros no nos paramos en sí, es el Estado que con ese surtido, nos quiere parar”, zanjó.





Al transporte público en Ciudad Guayana solo le venden 40 litros de gasoil dos veces por semana. Las unidades que usan gasolina están paralizadas

