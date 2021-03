Son titulares jueves #11Mar

Misión de la ONU revela nuevo y demoledor informe sobre Venezuela: “Se continúan cometiendo a gran escala crímenes de lesa humanidad”

– sobre elecciones del 6 Dic: “Fueron evaluadas como injustas y carentes de libertad”

– responsabiliza a la dictadura de Maduro por la muerte del preso político pemón, Salvador Franco

– reclama a la dictadura de Maduro la libertad de los diputados Gilberto Sojo y Juan Requesens

– denuncia nuevas torturas, tratos crueles, actos de violencia sexual y de géneros contra disidentes venezolanos

– reclama la libertad inmediata del periodista Roland Carreño y el cese de ataque a la prensa y periodistas

– identifica 36 nuevos casos de detenciones arbitrarias en Venezuela desde la última presentación de su informe

– denunció el «grave patrón de ejecuciones extrajudicionales» perpetradas por las FAES

– investigará a los jueces y fiscales cómplices del régimen chavista

Portugal sobre informe de la ONU sobre Venezuela: «Estamos muy preocupados por la represión contra la prensa»

Ecuador respalda informe de la ONU sobre Venezuela: «Hay claras demostraciones que se cometieron crímenes de lesa humanidad»

Perú ante actualización del informe de la ONU sobre Venezuela: «Condenamos las violaciones flagrantes de los DDHH»

Japón preocupado por las restricciones «sistemáticas» al espacio democrático y cívico en Venezuela, tras informe de la ONU

Colombia condenó que la dictadura de Maduro ataque a quienes cooperan con la Misión Internacional de la ONU

Alemania acerca del informe de la ONU sobre Venezuela: Nos preocupa la persecución a las organizaciones de DD.HH.

EEUU pide “rendir cuentas» tras denuncias sobre desapariciones forzadas y torturas registradas en Venezuela

España respalda informe de la ONU sobre Venezuela y rechaza los patrones de crímenes de lesa humanidad

Venezuela se ubica entre los países menos libres del mundo, solo por encima de Corea del Norte

China se lava las manos y asegura que denuncias sobre Venezuela están sustentadas con «pruebas no verificadas»

Falta de combustible comienza a afectar al sector ganadero en el occidente de Venezuela

Al menos en 45 hospitales del país no ha sido aplicada la vacuna contra la COVID-19 –

Reportan fallas eléctricas en diferentes partes de la capital de Venezuela-Caracas, al igual que lo cotidiano en todo el país.

Clínica El Ávila informó que “todas las camas están llenas, tanto en hospitalización como en UCI con pacientes Covid 19”

Decisión del BCV de ampliar cono monetario sólo busca diferir nueva reconversión monetaria, asegura Ecoanalitica.

Productores preocupados por la escasez de gasoil Rosmary Escalona: “No hay condiciones para reinicio de clases”

Más del 80% de los ciudadanos no participaría en las «mega elección» propuesta por el régimen

José Manuel Olivares: 71% de las UCI del país están colapsadas por COVID-19

Maduro usa bots para extender campaña a favor de Alex Saab en redes sociales

Maduro admitió que la guerrilla colombiana se refugia en Venezuela, aunque aseguró que solo quedan “restos”

Denuncian «operación matraca» en alcabalas de Táchira durante semana de cuarentena radical

Régimen de Maduro contrató a exministro de Ecuador como asesor financiero

La OPS alertó que Venezuela aún no ha hecho el pago inicial para acceder a vacunas del sistema Covax

Arreaza arremete contra ministra sueca por agradecer a Guaidó: Es lamentable que apoye planes que destruyen la democracia

Misión de la ONU: El régimen de Maduro continúa torturando al capitán Luis de la Sotta y el coronel jubilado Oswaldo García Palomo

El Gobierno español rescata ‘Plus Ultra’ con 53 millones de euros, una aerolínea conectada con el chavismo

Régimen aumenta pensiones a Bs. 1.800.000 sin publicarlo en Gaceta Oficial

El Saime habilitará módulos de gestión para cambios en las cuentas personales

Atrapados en Pto. Ordaz: Venezolanos provenientes de Brasil viven un calvario mientras hacen cuarentena en un «Mundo de Sonrisas»

Diosdado responde a pedido de La Casa Blanca sobre elecciones libres y justas: «Están equivocados, no le vamos a entregar el Gobierno»

Catracentro: Paralizada el 90% de la flota de transporte pesado por falta de diésel

Fedenaga: Sin el diésel no se pueden producir ni distribuir los alimentos

Maduro acusó a Iván Duque de un supuesto plan para robar armas a Venezuela

Instalan en Lara el Órgano Superior Nacional de Vivienda

Llegan a Venezuela 40 toneladas en ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja

Sismo de magnitud 3.2 se registró este miércoles en el estado Falcón

El norte de la cuenca amazónica se convierte en el epicentro del coronavirus en América Latina

Ecosistemas en peligro: En Sucre la pesca de arrastre acaba con el Golfo de Cariaco

La variante británica podría ser el doble de mortal que las cepas previas

Simple TV lanza ´MegaHD´ un plan con 141 canales a 10 dólares

Empresas buscan crear «vales en divisas» para los vueltos o cambios

Doctora Guercio: Ante variante brasileña urge descentralizar pruebas y vacunar a todo el personal sanitario

Tienen cuatro días desaparecidas dos adolescentes que viven en Catia:Claudia González, de 13 años de edad, y Norelys Cabanelas, de 15 años

Aruba prohibió durante cuatro meses los vuelos provenientes de Venezuela

Leopoldo López pide más sanciones individuales tras actualización del informe ONU

Cabello critica a Biden por dar TPS a venezolanos en EEUU y mantener las sanciones

Suecia: La persecución de opositores políticos por parte del «régimen es inaceptable»

Delegación de Noruega llega al país para retomar el diálogo

Guaidó: Si viene Suecia o Noruega «vamos a conversar» porque el país necesita un acuerdo

Ridery: nueva App para solicitar servicios de Uber en Venezuela

CTV dispuesta a dialogar con el Ejecutivo bajo mediación de la OIT

Ejecutivo persigue unificar pagos de la administración pública en plataforma Patria

Asdrúbal Oliveros aseguró que habrá una reconversión digital y prevé aumento de 15% en los precios en dólares

Ni 10 dólares cobra un médico en Venezuela, según nueva tabla salarial

Alertan sobre circulación de billetes falsos de 100 dólares

Venezuela confirma 475 nuevos casos por COVID-19 y ocho fallecidos

Dólar: 1.874.468,12Bs/$ / Paralelo: 1.861.051,58Bs/$

Reservas: 6.256MM$

Coronavirus en el Mundo: Positivos: 118.607.496 / Fallecidos: 2.630.912

México suma 192.488 decesos y 2.144,558 contagios del coronavirus SARS-CoV-2

El valor del bitcóin vuelve a superar los 56.000 dólares

En Wall Street, el Dow Jones termina en un récord tras aprobación de plan de estímulo

Puerto Rico acogerá en diciembre final del certamen de belleza Miss Mundo 2021

Atribuyen a China hackeo a servidores de email de Microsoft

Presidente de Honduras es acusado traficar «miles de kilos de cocaína» a EEUU

Guyana facilitará que cientos de venezolanas se incorporen al sector textil

Fiscal de EEUU asegura que presidente de Honduras colaboró en el tráfico de cocaína

México legaliza la marihuana y resquebraja políticas prohibicionistas

Pentágono extiende militarización del Capitolio hasta el 23 de mayo

Rusia carga contra Twitter y empieza reducir libertad en la red social

Brasil registra nuevo récord de muertes por coronavirus en un solo día con 1.972 decesos

Paraguay declaró la “alerta roja sanitaria” por el aumento “inusitado” de contagios de Covid-19

UE plantea crear un certificado de vacunación que permita la libre circulación de ciudadanos

La OPS expresa su «preocupación» por alza de casos de covid-19 en Brasil

EEUU sanciona a dos hijos del líder de la junta militar de Birmania.

Colombia agrega 3.588 casos positivos y 97 fallecidos por covid-19

Chile prorroga el Estado de Catástrofe por la pandemia hasta el 30 de junio

Francia registra más de 30.000 casos de coronavirus

En México ofrecen conectividad WiFi gratuita en 600 parabuses

Biden prometió compartir las vacunas con el mundo si EEUU tiene excedentes

República Checa planea indemnizar a cientos de gitanas esterilizadas a la fuerza

Rescataron a Antonio Sena, el piloto brasileño que sobrevivió 36 días en la selva amazónica

Ecuador presentó una “enérgica protesta” a Argentina por declaraciones de Alberto Fernández sobre Lenín Moreno

Facebook pide a la Justicia de EE.UU. que rechace las demandas por monopolio

La Universidad California Davis de EEUU, paga a sus alumnos para que no se vayan de ‘spring break’

La prensa británica, dividida ante las acusaciones de racismo de los duques Sussex

Disney+ retiró “Dumbo”, “Peter Pan”, “Aristocats” y “Swiss Family Robinson” por supuestamente ‘manejar estereotipos’

“Racista, sexista y homofóbica”: piden cancelar Vaselina, un clásico del cine contemporáneo

Fernando Carillo podría ir a la cárcel en EEUU por no pagar pensión de su hijo

Roger Federer selló su regreso con contundente triunfo en Doha

Messi siente orgullo y felicidad tras ser elegido como el ‘mejor de la década’

El Manchester City se desquita ante el Southampton con una goleada

El danés Rune da la sorpresa en el Chile Open y elimina al francés Paire

Junior remonta ante Caracas y gana 2-1 en la Copa Libertadores-2021

El París Saint Germain elimina al Barcelona FC en la Champions League

El Atlético Madrid se afianza en LaLiga tras despachar 2-1 al Athletic de Bilbao

La Juventus quedó fuera de la Champions tras ser eliminada en octavos de final por el F.C. Porto

Caracas FC fue superado 1-2 por Junior, en el partido de ida de la fase 2 por Copa Libertadores.

