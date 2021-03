Especialistas recomiendan cuarentena radical durante Semana Santa en Venezuela

La autoridad única en Salud en el estado Bolívar, Franklin Franchi, explicó que la diferencia con la variante P2, es que la P1 es 70% más transmisible, mientras que la P2, además de transmitirse más rápido, es capaz de escondérsele al aparato inmunológico. “Esto la hace más peligrosa y de más difícil tratamiento”, advirtió.

Franchi insistió en que la mayor contención se puede hacer desde la prevención, con el uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. En ese sentido, reconoció el desacierto y las consecuencias que implicó la flexibilización decretada durante carnavales.

“Donde hemos tenido mayor problema ha sido El Callao, Tumeremo y Upata. El hospital Ruiz y Páez tiene 92 pacientes y casi el 80% de esos pacientes son de esa zona. Lamentablemente el Carnaval nos mató, íbamos muy bien y lo hubiésemos seguido controlando pero ese Carnaval. ¿Quién iba a pensar que en un Carnaval en El Callao la gente iba a tener mascarilla y distanciamiento físico? Eso no existe. Todos los demás municipios hicieron su Carnaval y allí tenemos los resultados”, admitió.

La autoridad única en Salud también reconoció lo contraproducente de una flexibilización en Semana Santa.

“Yo le pedí al señor ministro de Salud y al señor gobernador que, por favor, pidieran que la Semana Santa en Bolívar sea radical. Primero porque sabemos que la Iglesia decidió no abrir los templos. Entonces, ¿para qué se va a dar la Semana Santa? ¿Para que la gente vaya a los ríos a bañarse y estar sin distanciamiento físico? No, yo creo que la gente debe quedarse en sus casas, si son católicos, practican la religión, oren para que esta pandemia pase y quédese tranquilitos para mantener su salud”, insistió.

Mientras gremios del sector salud denuncian la falta de disponibilidad de camas, insumos, medicamentos y personal en los hospitales centinelas y demás centros de salud, Franchi sostuvo que cuentan con disponibilidad para atender a pacientes, pero con reducción de cupos.

Reiteró que el mayor problema que están presentando es la asistencia tardía a los hospitales.

Cerco epidemiológico

Hasta este lunes, oficialmente, contabilizaban más de 250 casos activos de Covid-19 en los hospitales en Bolívar.

Explicó que el cerco epidemiológico se basa en lo que se aplicó al comienzo de la cuarentena, con el cierre de puentes y la prohibición de movilización de un municipio a otro, a excepción de los sectores priorizados.

“Es lo que también hicimos en Santa Elena de Uairén, la contención era eso, atender a los connacionales que llegaban por la frontera, atenderlos allí pero no dejarlos pasar hasta que cumplieran la cuarentena y supiésemos que ya estaban sanos. Esa es la idea fundamental. En Carnaval se movió mucha gente. Me voy a los hospitales y les pregunto a las personas: ¿a dónde fue usted?, me dicen: me fui a visitar a mi hijo en El Callao, entonces vinieron enfermos”.

“No va a salir la gente a través de los puentes, no se van a poder mover, esto es con la finalidad de que la gente se quede en la casa y nosotros poder parar la transmisión. Si la gente está en la calle va a seguir, pero si el virus no tiene un huésped a quien infectar, él muere”, agregó.

La autoridad única en Salud no precisó nuevamente la cantidad exacta de vacunas entregadas en el estado Bolívar, pero aseguró que se ha estado inmunizando a todo el personal de los hospitales y centros que atienden caso COVID-19.