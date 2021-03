Una barquisimetana pretende representar a los migrantes en redacción de nueva Constitución chilena #16Mar

Cristina Beatriz Bastidas González, este es el nombre de la barquisimetana, hija de chilena con venezolano, que aspira a ser constituyente para representar a los migrantes en la redacción de la nueva carta magna chilena.

Bastidas fue criada en el seno de una familia de artistas y músicos del país austral. “Mis abuelos formaron a grandes generaciones de músicos en el Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo“, explicó la comunicadora, quien también es magíster en Lingüística con diplomado en Gerencia de la Comunicación.

“Quiero ser constituyente porque soy chilena y venezolana. Tengo más de 10 años en el país y he vivido los embates de lo que en Chile ocurre, pero también tengo una visión de lo que ha ocurrido en otras latitudes cercanas que no han sido muy satisfactorias. Además, quiero ser partícipe en la modificación de algunos artículos del capítulo de nacionalidad y ciudadanía, que deben actualizarse, así como otros artículos que deben aclararse como el tema de la salud, la educación, las pensiones y la vivienda”, contó.

En cuanto a sus intenciones, comentó que “desde el espacio que he generado, no solo en las redes sociales sino en el mundo comunicacional y cultural, mi idea es llevar información, historia, preparación y conocimiento a la gente que me ve y que me escucha, tratando de que todos aprendamos. De llevar energía positiva y buenas vibras para todos, así como el impulso a la economía colaborativa y la ayuda entre quienes más nos necesitamos”.