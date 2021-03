“Si compramos agua, no compramos comida”. Habitanres del oeste de Barquisimeto protestaron por falta de servicios públicos #18Mar

“Si compramos agua, no compramos comida y viceversa. Es grande el problema que tenemos”, dijo Antonia Mendoza, habitante del sector Santo Domingo, situado al oeste de Barquisimeto y quien salió a protestar este jueves por la severa crisis de servicios públicos que enfrenta junto a miembros de al menos 8 comunidades más del municipio Iribarren.

Moradores de El Valle, La Dorante, Urbanización Obelisco, Barrio Nuevo, Santo Domingo, Bella Vista, La Planeta y Brisas del Aeropuerto protestaron pacíficamente en la calle 42 con avenida 20, durante el mediodía, por la falta de servicios públicos que padecen, principalmente la falta de agua.

Con pancartas en sus manos se concentró una comisión de cada comunidad y tras detallar los problemas que enfrentan a diario por falta de agua, gas, electricidad y combustible, también rechazaron la implementación de un Estado Comunal en el país, afirmando que se trata de una medida inconstitucional por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Mendoza indicó que en la comunidad de Santo domingo deben ir hasta el río turbio para abastecerse de agua, pues a las tuberías de sus casas no llega. Además, Hidrolara les “colaboa” con dos pipas llenas de agua cada tres meses. “Creo que el 95% de las comunidades no tienen agua por tubería.y es muy costoso coprar agua“, expresó.

Sin gas desde hace más de 5 meses

La señora mencionó que desde hace poco más de 5 meses Gas Lara no les despacha el combustible para poder cocinar, situación que los obligó a adquirir cocinas eléctricas o “caracoles”, para preparar sus alimentos. Sin embargos no tosos corren con la suerte de comprar una cocina eléctrica y deben cargar leña para hacer fogones; de lo contrario no pueden comer.

Vale mencionar que la comunidad de Santo Domingo lleva dos meses y 20 días sin servicio eléctrico por fallas en transdormadores de electricidad, situación que mantiene afectadas a unas 120 familias del sector.