Cedice-Libertad: Consumo promedio familiar al 15 marzo tuvo un valor de 637.754.827,84 Bs/mes #24Mar

El consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por 3 personas, al 15 de marzo, alcanzó el valor de 637.754.827,84 Bs/mes; lo que representa un incremento de 2,99% en esta primera quincena del mes, de acuerdo con la información del Inflaciómetro Caracas de Cedice Libertad.

Este nivel de consumo exige 266 salarios integrales de Bs. 2.400.000, es decir, poco menos de 9 salarios integrales por día, equivalentes a 342,03 $/mes a un tipo de cambio de 1.864.598,79 Bs/$. Tomando como referencia el tipo de cambio oficial promedio de 1.866.880,58 Bs/$, el consumo promedio exige 341,62 $/mes.

En 15 días, comprendidos entre el 01 y el 15 de marzo de 2021, los precios presentaron un incremento de 2,99%, desglosado de la siguiente forma:

Alimentos 1,46%

Restaurantes 2,14%

Servicios 5,49%

Recreación 2,07%

Higiene 0,53%

Transporte 8,89%

En 28 días, comprendidos entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 2021, los precios tuvieron una variación de 8,87%, desglosado de la siguiente forma:

Alimentos 9,31%

Restaurantes 10,83%

Servicios 9,82%

Recreación 6,10%

Higiene 4,03%

Transporte 11,66%

La variación de precios interanual al 15 de marzo de 2021 fue de 2.458,77%, desglosado de la siguiente forma:

Alimentos 2.289,65%

Restaurantes 4.466,55%

Servicios 2.016.73%

Recreación 4.964,57%

Higiene 2.614,84%

Transporte 2.762,72%

Desde noviembre de 2020 el salario mínimo percibido por los empleados públicos ha sido de Bs. 1.200.000 y Bs. 1.200.000 por concepto de bono de alimentación; el pago de la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) corresponde desde noviembre al monto ya señalado, y la página web del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) no permite una declaración de impuestos con base imponible menor a Bs. 1.200.000. En este sentido, se asume un incremento de facto del salario mínimo; no obstante, conviene aclarar que a la fecha de emisión de este informe no ha sido publicado ningún incremento del salario mínimo en Gaceta Oficial ni se ha hecho declaración pública al respecto.

Se explica que el Inflaciómetro de Caracas se ha calculado con base en el registro de precios en las parroquias de La Candelaria y San Agustín. Con el fin de tener una muestra más representativa de precios, se han incluido desde el 30 de abril de 2018 a las parroquias La Vega y Quinta Crespo.

También se aclara que dada la depreciación acelerada en el mercado paralelo de divisas, a partir del 15 de enero de 2019 se comenzó a calcular un promedio del tipo de cambio, tomando los resultados de cierre de los últimos 7 días. Esto se realiza con la finalidad de reducir cualquier sesgo en nuestros indicadores, y obtener así una equivalencia en divisas más ajustada del consumo familiar al cual hacemos seguimiento.