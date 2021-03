Comerciantes del centro de Barquisimeto desafían la cuarentena #26Mar

A pesar de que durante esta y la próxima semana de cuarentena radical solo están autorizados para laborar los sectores priorizados como salud y alimentación, comerciantes del centro de Barquisimeto manifiestan que ante la crisis económica y la hiperinflación, se ven en la necesidad de trabajar para llevar el sustento a sus hogares.

“Nosotros la estamos pasando super mal, uno tiene que trabajar escondiéndose y esto hace que no se venda mucho, uno viene prácticamente a perder el día”, declaró para Elimpulso.com una comerciante que prefirió resguardar su identidad.

“Hay unos días que no se ve tanta presencia policial y es mas relajado trabajar. Al momento de atender al cliente se le abre la Santamaria, este realiza su compra mientras una persona está afuera vigilando, parecemos unos delincuentes”, agregó.

Un comerciante informal que tiene un puesto improvisado en la carrera 21, pidió a las autoridades “respetar” el derecho al trabajo.

“Nosotros tenemos derecho al trabajo y como está la situación del país si uno no trabaja no come. Uno lo que hace es esconder la mercancía cuando los policías pasan porque después te detienen y te dan charlas. Los más afectados somos los vendedores informales y los pequeños comerciantes porque los grandes establecimientos si están abiertos”, afirmó.

Por último, los consultados manifestaron que aunque están conscientes de la crisis sanitaria que atraviesa el país, el no permitir laborar a comerciantes de sectores no autorizados, no disminuirá el incremento de casos de coronavirus y por el contrario agravará la situación económica.

