PulsoEmpresarial PepsiCo Venezuela eleva el nivel de talento de sus líderes femeninas

PepsiCo Venezuela es una empresa enfocada en promover el crecimiento de sus empleados a través de programas e iniciativas que reafirman su compromiso con las mujeres que hacen vida dentro de la organización, buscando impulsar el desarrollo de sus líderes femeninas mientras llevan con equilibrio una agenda de balance vida-trabajo.

Desde hace un tiempo, PepsiCo ha promovido sus políticas de flexibilidad, brindándole a sus colaboradores -sin distinción de género-, opciones que les permitan entregar sus resultados de negocio sin dejar a un lado los compromisos personales. Asimismo, ha impulsado programas sociales en pro del crecimiento y empoderamiento económico de las venezolanas, como lo es Mujeres con Propósito; un programa educativo que busca brindar herramientas de emprendimiento y empleabilidad a mujeres que buscan ser agentes de cambio en sus comunidades y motores de la reactivación económica local.

Marianella Villena, Gerente Senior de Recursos Humanos de PepsiCo Venezuela, expresó que se siente muy orgullosa de poder representar al talento femenino dentro de la junta directiva de la compañía, pero lo que más la llena de orgullo es poder servir de ejemplo y modelo para todas las mujeres que están empezando sus carreras y que se puede ser exitosa profesionalmente y madre al mismo tiempo.

Villena agregó que “PepsiCo es un lugar que me ha permitido crecer como mujer y como profesional, me ha dado la responsabilidad de conectar con muchas personas y de generar un cambio positivo en sus vidas. También, me ha hecho crecer sin límites, me ha dejado contar mi historia e inspirar a otras a que cuenten las suyas. Me siento afortunada de estar en un lugar que respalda mi carrera y la de muchos otros compañeros que, con su voz y capacidad de influir positivamente en otros, han podido crecer sin importar su género”.

PepsiCo Venezuela continúa comprometida en promover la diversidad y el liderazgo de sus colaboradores en la gestión organizacional, aunado a una oferta de políticas que respalden a hombres y mujeres en su ambiente de trabajo, protegiendo su seguridad, elevando su nivel de talento y desarrollo profesional, mientras impulsa una cultura diversa e inclusiva que fortalezca el avance de las mujeres en todos sus roles.

Para más información visita:

Página web: www.pepsico.com

PepsiCoVzla en Instagram.