Dos nuevas demandas fueron hechas contra Venezuela por la deuda de PDVSA

Este martes el abogado y ex procurador designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández informó que la deuda de PDVSA generó dos nuevas demandas en contra de Venezuela. A través de su cuenta de Twitter, Hernanández indicó que el demandante es Syracuse Mountains Corporation.

“Dos nuevas demandas en contra de Venezuela, por acreedores legados de la deuda de Chávez y Maduro: sort by: relevance | newest | oldest Syracuse Mountains Corporation vs. Venezuela (1:21-cv-02678) y Syracuse Mountains Corporation vs. PDVSA (1:21-cv-02684. Distrito Sur de NY”.

Dos nuevas demandas en contra de Venezuela, por acreedores legados de la deuda de Chávez y Maduro:

sort by: relevance | newest | oldest

Syracuse Mountains Corporation vs. Venezuela (1:21-cv-02678) y Syracuse Mountains Corporation vs. PDVSA (1:21-cv-02684. Distrito Sur de NY. — Jose I. Hernandez G. (@ignandez) March 30, 2021

¿Qué motivó estas nuevas demandas por la deuda de PDVSA?

Los responsables de poner a Venezuela un problema más son los acreedores legados de la deuda de Chávez y Maduro.

José Ignacio Hernández ha denunciado desde hace un par de años, que Nicolás Maduro le robó casi 50 millones de dólares a Citgo. Así lo aseveró el 24 de junio de 2020. “Los problemas de Citgo datan de varios años atrás, Maduro le robó casi 50 millones de dólares”.

El abogado señaló sobre las declaraciones de miembros del partido Avanzada Progresista, comandado por el ex candidato presidencial Henri Falcón, que “son parte de una campaña de difamación en mi contra”.

El ex procurador del gobierno interino dijo que lo que más inquieta de esas declaraciones es “el intento de rescribir la historia, inquieta que quieran hacer creer que los problemas de Citgo comenzaron en 2019. Eso es absolutamente falso”, según una entrevista a La Gran Aldea.

La verdad sobre Citgo según José Ignacio Hernández

El abogado señala que en 2016, cuando no había ni una sola sanción sobre el régimen, Maduro usó a Citgo para “desaparecer millardos de dólares”. ¿Maduro recibiría la gasolina de Citgo? Probablemente no”-

El ex procurador subraya que en diciembre de 2019, “Maduro se robó casi 50 millones de dólares a Citgo. El problema no es Citgo. El problema es que mientras Nicolás Maduro esté usurpando el poder, no hay solución real posible”.

Refirió al bono PDVSA 2020: la historia es apasionante porque, uno no entiende cómo Nicolás Maduro incrementó la deuda de Pdvsa en casi un millón de dólares y comprometía así, a Citgo.

La solución

El abogado asegura que la tarea es recuperar los activos derivados de la corrupción en Venezuela. “Es una tarea titánica y de largo plazo -unos 10 años-. Podría abarcar entre 200 mil y 400 mil millones de dólares. Los activos desviados por corrupción, son dos o tres veces la deuda pública venezolana”.