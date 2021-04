Son Titulares sábado #3Abr

Sontitulares.com



Médicos Unidos: Mueren 16 sanitarios más en Venezuela por COVID-19 en cuatro días

Falleció médico cardiólogo en Valencia con síntomas de COVID-19, así como el gastroenterólogo y pediatra, Edward Romero, en el estado Bolívar, el cirujano José Luis Márquez en Nueva Esparta y el pediatra Edward Romero en Puerto Ordaz

Falleció con síntomas de COVID-19 trabajador y sindicalista de la Refinería El Palito

“Nos estamos enfermando”: Personal de salud en Nueva Esparta analiza declararse en situación de manos caídas.

García: Víctimas de COVID son enterrados en fosas comunes en cementerio de El Junquito

Marino J. González, Profesor y miembro de la Academia Nacional de Medicina: De acuerdo con el @IHME_UW (Institute for Health Metrics and Evaluation), la estimación «promedio» de casos de Covid-19 en Venezuela es 8 veces superior a los casos confirmados. La más alta de la pandemia. La estimación máxima sería superior a 15 veces. Es decir, 15.000 casos diarios vs. 1000 registrados.

FANB despliega hospital quirúrgico móvil de Campaña en Apure

La situación financiera de Venezuela es devastadora para su población

Venezuela encabeza países de América Latina y el Caribe en situación de “vulnerabilidad financiera severa”, según la ONU

VOA: La libertad de prensa en peligro de extinción en Venezuela

Padrino arremetió contra medios y redes sociales por cobertura al conflicto en Apure

Liberados periodistas y activistas de Fundaredes tras más de 24 horas detenidos en Apure

Juan Manuel Muñoz y Milagros Mata Gil fueron excarcelados con medidas cautelares

Subió a 13 el número de muertos en el conflicto armado en Apure

Demandan al gobierno proteger derechos de niñas, niños y adolescentes de La Victoria de Apure

Comisionado Prado exige a organismos internacionales condenar la detención y desaparición forzada breve de periodistas y activistas en Apure

Acnur afirma que puede haber un subregistro de desplazados venezolanos en Arauquita: «muchas personas viven dispersas»

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que están suspendidas las actividades humanitarias en la ciudad de La Victoria consecuencia del conflicto armado que se presenta en el estado Apure.

Pelotones de Infantería Marina colombiana llegaron a Arauca para reforzar la frontera.

HRW afirmó que las violaciones de DDHH en Apure son más evidencias para la CPI.

Avistaron aviones de la Fanb en el espacio aéreo colombiano

Reportan nuevas detonaciones en los alrededores de la Cota 905

Comunidades indígenas en Bolívar corren peligro por aparente brote de sarampión

Insólito: Instalaron dentro de la estación del Metro de Petare un puesto de empanadas

Cicpc registra 31 secuestros por ofertas engañosas de Marketplace en tres meses

El director comercial de Plus Ultra fue vicepresidente de la aerolínea Avior, ligada al régimen de Maduro

En Venezuela por cada cuatro partos se atiende un aborto clandestino

Colectivos intimidaron a vecinos de La Candelaria para que cumplan la cuarentena

Maduro fortalece su alianza con Irán para evadir sanciones y EEUU lo sabe.

¿Quién manda en Venezuela?: El mensaje de Ledezma a los militares venezolanos.

Desigualdad socioeconómica en Venezuela es cada vez más evidente

Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández se hará en el Colegio La Salle

FundaRedes: Grupos armados irregulares imponen la esclavitud moderna a migrantes

Saime implementará modalidad para la atención de usuarios por terminal de cédula

Torturas, persecución y violaciones a los DDHH: Se cumplen 12 años desde que el régimen arrestó al General Raúl Baduel

Colapsados clínicas, hospitales y crematorios.

Con una protesta pacífica: Cristianos evangélicos tomaron las calles de Aragua para pedir por venezuela

Dos años sin recolección de basura en parroquias de Maracaibo

Enfermeros en Socopó protestan y claman sanación para Venezuela

Viernes Santo de colas por gasolina en el Zulia

Comerciantes de pescado en Maracay denunciaron que no hay ventas

Cultores de Barinas protestan abandono del museo Alberto Arvelo Torrealba

Autoridades del hospital Felipe Guevara Rojas exigieron ampliar área de Covid

Apagón de 12 días padecen familias de San Isidro en Barinas

Protesta por aguas contaminadas en municipio San Fernando del estado Apure

Transportistas de Portuguesa se quejan por cobros ilegales para permitirles laborar

Inminente Guerra entre Rusia y Ucrania por Crimea. Ucrania quiere recuperar Crimea y los dos países envían sus tropas a la frontera.

Ucrania ha disparado artillería pesada en Lugansk por primera vez desde julio. Aviones de la Armada de los Estados Unidos y de la Marina, volaron anoche frente a las costas de Crimea.

El Kremlin ha hecho un comunicado en el que dictamina que tomará «medidas» en el caso de que se envíen tropas Occidentales a Ucrania. Continúa la escalada de tensión mientras que la OTAN ya ha advertido que seguirá de cerca el transcurso de los acontecimientos.

Ucrania ha pedido a los aviones de la OTAN que patrullen conjuntamente los cielos de Ucrania. El servicio de prensa de la Oficina del Presidente destacó que esta acción ayudaría a estabilizar la situación de seguridad en la región.

Los soldados ucranianos están compartiendo videos en las redes sociales mientras se movilizan hacia la frontera con Rusia junto con las fuerzas de la OTAN.

Colapso en Brasil: Levantan viejas tumbas para hacer lugar a los nuevos muertos por coronavirus.

El uso de la fuerza de Chauvin sobre George Floyd fue «totalmente innecesario», declara un policía veterano en el juicio.

Más de 50 personas murieron y 118 resultaron heridas tras descarrilamiento de un tren en Taiwán

La UE denuncia el acoso de China a los periodistas extranjeros

Sanidad española repartió de madrugada a las CCAA un millón de vacunas de AstraZeneca

Putin afirma que la vacuna rusa Sputnik V es eficaz contra todas las variantes del coronavirus

España prorroga la cuarentena a viajeros que provengan de Brasil, Perú y Colombia

Centro de Control de Enfermedades de EEUU: Los vacunados pueden volver a viajar sin testeos ni cuarentenas

EEUU levantó sanciones impuestas por Trump contra la Corte Penal Internacional.

México reporta 190 nuevas muertes y 3.089 nuevos contagios por coronavirus.

Desarrollaron en Rusia una vacuna nasal contra el coronavirus

Presidente argentino anuncia que dio positivo al Covid-19

Rusia admite que 223.905 personas ya han muerto por el coronavirus

Cuba registra 1.077 nuevos casos de COVID-19, segundo récord en esta semana

Argentina supera los 2,37 millones de casos y las 56.000 muertes por covid-19.

Colombia agrega 10.222 contagios y otras 163 muertes por coronavirus

Decapitados ocho presuntos sicarios tras choque entre dos carteles de la droga en México

Un carro embistió contra varias barreras de seguridad del Capitolio de EEUU y desató una emergencia de seguridad

Falleció uno de los policías atropellados frente al Capitolio de EEUU

Murió sospechoso que atropelló a dos policías cerca del Capitolio de EEUU

Trinidad y Tobago repatriará a 120 venezolanos en situación irregular

Ejército de Colombia destruye 80 artefactos explosivos del ELN

Opositor cubano cumple 14 días en huelga de hambre contra la represión

Un Vía Crucis concurrido en una Jerusalén apagada por la COVID-19

Duque sobre conflicto en Apure: “Es una lucha entre el Cartel de los Soles y las disidencias de las FARC”

Latam cancelará la mayoría de sus vuelos tras cierre de fronteras en Chile por el COVID-19

La ONU recomienda aliviar la deuda en 14 países de América Latina y el Caribe

Primer Informe: El peor escenario en Ecuador es un retorno del autoritarismo “chavista” de Rafael Correa

Lenín Moreno decreta estado de excepción en ocho provincias de Ecuador por la crisis del coronavirus

Sinovac afirma que puede producir dos mil millones de vacunas anuales

Llegaron cuatro aviones militares norteamericanos a Colombia

Más funerales y protestas, la rutina agonizante de Birmania

Sao Paulo al límite: exhuman cuerpos de viejas tumbas mientras los sepultureros trabajan toda la noche

Las misteriosas muertes de los médicos que salvaron a Alexei Navalni

Francia estudia dos nuevas muertes de personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca.

El Reino Unido identificó 30 casos raros de coágulos sobre más de 18 millones de vacunas de AstraZeneca aplicadas.

Brasil registró 2.922 muertes y 70.238 contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas.

Los 30 minutos previos al mortal arresto de George Floyd salen a la luz en el juicio por primera vez.

El Comité Europeo de Protección de Datos pide límites que eviten que el pasaporte Covid sea discriminatorio.

VOA: Opositores validan informe de Estados Unidos sobre abusos en Nicaragua.

Muere a los 92 años el Nobel de Física japonés Isamu Akasaki, padre de las LED

Las entregas del primer trimestre de Tesla rompen el récord anterior y superan las expectativas

El Director de cine, Nuno Gomes: “Soy prueba de que los sueños se pueden cumplir”

Enrique Enn, el joven venezolano que se posicionó en el top ten de artistas callejeros en Google

Antonio Díaz, el maestro de karate venezolano que alista un adiós de oro en Tokio-2020

Nacionales y Mets aplazan su serie por casos de COVID-19

Rusia impone multas por 116.000 dólares a Twitter por no eliminar contenidos

Casos de COVID-19 en Nationals obligan a suspender serie ante Mets

Benzema, elegido mejor jugador de LaLiga en marzo

Las Grandes Ligas de béisbol anunciaron que su Juego de las Estrellas (All-Star) de este año no se disputará en Atlanta debido a una nueva ley estatal que podría dificultar el voto en comunidades afroestadounidenses.

La Juventus castiga a Dybala, McKinney y Arthur por saltarse el toque de queda

SimpleTV ofrece siete días gratis en todos sus paquetes de los juegos de Grandes Ligas

Al día sábado 03 de abril de 2021