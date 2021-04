Gobierno interino: Venezuela exige vacunas sin discriminación ni intentos de control social #8Abr

El Centro de Comunicación Nacional del gobierno interino de Juan Guaidó aseguró que todos los venezolanos tienen derecho a ser vacunados sin discriminación ni intentos de control social y puntualizaron que en el país la pandemia afecta cada vez peor a los ciudadanos por culpa del régimen de Maduro.

“En Venezuela la pandemia nos afecta cada vez peor por culpa del régimen de Maduro. Sin discriminación ni intentos de control social. Todos los venezolanos tenemos derecho a vacunarnos y se le debe dar prioridad a los grupos más vulnerables, no a las élites y amigos del régimen”, destacaron.

Señalaron que el país exige vacunas para ser administradas bajo un plan de inmunización imparcial y a cargo de organizaciones internacionales que garanticen que se cumplirán los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

“Venezuela exige vacunas porque no queremos ni un médico fallecido más, ni una enfermera fallecida más. Tenemos la tasa de mortalidad dentro del personal médico más alta de la región. Exigimos que las dejen entrar ya. ¡Basta de más muertes que se pueden evitar! La salud de todos los venezolanos no puede seguir esperando y no puede depender del juego político de la dictadura”, destacaron.