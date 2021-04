Son titulares sábado #10Abr

Hambre y desesperación: La pobreza repunta en Venezuela tras 40 meses de hiperinflación.

Las cifras rojas de Maduro: Amnistía Internacional denuncia 2.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

Ledezma: «Para Maduro solo es importante atender a la narco guerrilla, enviar gasolina a Cuba y defender a Alex Saab»

Régimen de Maduro convocará a adultos mayores a través del Sistema Patria para vacunarse contra el Covid

Exportaciones petroleras de Venezuela a EEUU cayeron 99,08% en el 2020 informó VenAmCham.

Exigen ante la ONU cooperación internacional para traer vacunas a Venezuela

Guaidó critica el bloqueo de Maduro a AstraZeneca: ¿Usted le pregunta al virus de qué tendencia es cuando se contagia?

Habitantes de El Tocuyo protestaron por los bajos sueldos

Leopoldo López opinó que la migración forzada no cesará hasta que el régimen salga de Miraflores

La Casa Blanca asegura que Nicolás Maduro no tiene nada que hablar con EE.UU, sino con Juan Guaidó

Guaido, se las cantó al régimen: Asesinan directa e indirectamente a los venezolanos

Nosotros seguiremos exigiendo vacunas para los venezolanos, en especial para los trabajadores de la salud que son los más expuestos y vulnerables.

Venezuela sigue siendo el país con la peor tasa de vacunación COVID-19 en Suramérica.

Los datos de Efecto Cocuyo nos ubican como el país con la Tasa de Letalidad por COVID-19 más alta de América: Venezuela 7%, República Dominicana 2%, Perú 1%, México 1%, Bahamas 1%, Ecuador 1%, Guatemala 0,9%, Argentina 0,6%, Paraguay 0,5%, Colombia 0,5%, Jamaica 0,4%, Chile 0,2%, Brasil 0,1%

Se registran 19 muertes y 1.088 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas

Meganálisis: El 81,74% de los venezolanos no cree en las cifras oficiales sobre el coronavirus

Apenas 98.000 Trabajadores de la Salud han sido vacunados en Venezuela según el último reporte de OCHA en el país, a pesar de haber anunciado 750.000 dosis.

Según el registro de Médicos Unidos de Venezuela hasta el 5 de Abril habían muerto en el país al menos 442 Trabajadores de la salud por COVID-19

Sebastiana Barráez: «La FANB está en su peor momento, politizada y frágil»

«Me quedo en casa y muero de hambre”: venezolanos se preocupan más por comer que por el COVID-19

Reportan disparos con armas de alto calibre en la Cota 905

Con drones: Así es como las bandas criminales de la Cota 905 vigilan la zona

Presidente (e) Guaidó insiste en traer vacunas por Covax: «No tenemos problemas si es Pfizer, AstraZeneca, Sputnik o Sinopharm»

“Maduro pone en peligro a la FANB en Apure”: Guaidó aseguró que el conflicto es entre el chavismo y las FARC

Falleció el Mons. César Ramón Ortega, Obispo emérito de la Diócesis de Barcelona

Jóvenes abandonan las aulas de clases y migran al comercio informal para poder resistir a la crisis

¿TSJ autorizó a tres de sus magistradas a tener dos cargos públicos simultáneamente?

Diosdado Cabello asegura que Colombia quiere exportar el conflicto guerrillero a Venezuela

Vicepresidenta de Colombia: El narcotráfico entró a Venezuela porque deliberadamente el régimen de Chávez, y ahora, la dictadura de Maduro, hacen parte de esta actividad ilícita

Guaidó repudió al régimen por suspender vacunación de personal salud del Hospital Vargas: «El nivel de maldad es abismal»

Juan Guaidó: «El 10% de las campañas de GoFundMe a nivel mundial son de Venezuela»

Régimen de Maduro lanza ataque contra el portal de noticias, “La Patilla,” Hacen el trabajo de estigmatizar a quienes escapan al control

Nuevo ataque de la dictadura: CANTV bloqueó el acceso a la página web de la ONG ‘Acceso a la Justicia’

El precio del limón asciende a 6 millones de bolívares el kilo

Usuarios dicen que colas en el Banco de Venezuela se forman desde la madrugada

Navieras del Delta colapsan ante crisis provocada por la COVID-19

Cantv incrementa las tarifas nada socialistas de su servicio de internet ABA

Sin distanciamiento social ni medias de bioseguridad: Así luce el centro de vacunación para adultos mayores que instaló el chavismo en Baruta

Activistas y ONG’s piden investigar abuso de poder de la FAN contra civiles en Apure.

Sectores no priorizados en Carabobo disminuyeron ventas en un 90%

Desde hace 11 días la banda de “El Coqui” mantiene tomado el club de la Policía Metropolitana

Nuevo modus operandi para estafar a incautos a través de WhatsApp, ofreciendo bultos de alimentos y artículos de primera necesidad

Gobierno de Biden lanza dura advertencia a la dictadura de Maduro sobre la designación un nuevo CNE en Venezuela

Saime recuerda que no prorrogará pasaportes de menores de edad

Andrés Velásquez denuncia que desde hace 15 días no surten gasolina en Bolívar

Alcalde chavista de Yaracuy pidió disculpas por etiquetar viviendas de contagiados por covid-19: “Mi propósito era cuidar al pueblo”

Fundaredes: Persisten los enfrentamientos armados en el estado Apure, la noche de este viernes

Abiertas e incompletas llegaron cajas de soluciones intravenosas enviadas por insalud al centro de salud los guayos

En riesgo cosecha de arroz y maíz por falta de gasoil

“Tres días en cola y no nos llenan el tanque completo”: el suplicio de los transportistas por gasoil

Comunidad en Guacara clama ayuda: Seis días sin electricidad y tres meses sin gas

456 trabajadores de la salud han fallecido por COVID-19, según Médicos Unidos Venezuela

Bonos de Maduro solo alcanzan para comprar arroz y harina en la Guajira

Se agudiza la crisis en Barquisimeto: Habitantes del Barrio Jacinto Lara tienen tres semanas sin agua

Maduro anuncia captura de un miembro del Cártel de Sinaloa en Apure

Padres venezolanos asumen el desafío de la enseñanza en un país en crisis

Emergencia nacional: Monitor Salud alertó sobre el colapso de morgues en hospitales centinelas de toda Venezuela

Ministro de Salud de Maduro sostiene reunión con director del Hospital Vargas para reprogramar jornada de vacunación suspendida

Gremio docente advierte que el Estado no atiende la educación como derecho humano

Muere pediatra Daniel Michelli en Anzoátegui con síntomas asociados a COVID-19

Usuarios deben pagar hasta $30 por una bombona de oxígeno en Caracas

Presidente del Colegio de Enfermeros de Táchira denuncia presunto desvío de vacunas contra COVID-19

Coronel de la Guardia Nacional es detenido por tráfico de personas en Táchira

Gremio de transportistas exige que los incluyan en esquema de vacunación venezolano

Industriales urgen a gestión de Maduro atender propuesta de vacunación

Conviasa iniciará operaciones de envíos de mercancía al exterior

Enfermeros en Santa Bárbara de Barinas serán vacunados en la tercera etapa del proceso

Alias «Arturo» le pidió diálogo a Maduro y evidenció rivalidad dentro de las Farc

Asamblea de Maduro quiere incorporar al Código Penal delitos como «traición a la patria»

Arreaza amenazó con colapsar servidores de la BBC por no aceptar sus quejas

Atacaron batallón en Apure, funcionarios de régimen se encontraban en el sitio

Exigen en Guárico vacunación masiva y que se decrete estado de emergencia sanitaria

Vecinos de Santa Rosa en San Juan de los Morros protestaron tras más de 16 horas sin luz

Protestaron en Carúpano por cumplir 7 meses sin luz

Usuarios en Twitter exigen que en Venezuela sean aplicados métodos para combatir la pandemia

Alertan sobre robo de líneas telefónicas en la Isla de Margarita

Denuncian colapso en el área de emergencia del Hospital Central de San Cristóbal

Protestaron en Cumaná por escasez de agua

Trabajadores de la salud de Cumaná exigen dotación de insumos

Mercados periféricos de Cumaná colapsan en insalubridad. «Aquí no hay luz, aquí no hay agua, los baños están tapados. No hay seguridad

Denuncian fuerte fuga de agua en tubería submarina en Margarita. De manera extraoficial trascendió que la fuga corresponde a la tubería matriz de 36 pulgadas del sistema turimiquire, a la altura del golfo de Cariaco, en Punta Baja, estado Sucre.

Tucupita entre restricciones agudas por Covid-19 y fallas de conectividad

Gremio médico anzoatiguense: Los trabajadores de la salud se están muriendo

Sector privado exige vacuna ya en Delta Amacuro

Semana de apagones y fluctuaciones en Apure

24 horas tiene Lagunillas (Zulia) servicio eléctrico

Imparable: Dólar paralelo en Venezuela inicia la jornada con un nuevo récord al superar los Bs.2.280.000,00

Wall Street cierra con sólidas ganancias y récords en Dow Jones y S&P 500

El helicóptero Ingenuity de la Nasa, listo para histórica hazaña en Marte

La Reina Isabel II anuncia la muerte de su esposo, el príncipe Felipe, Duque de Edimburgo

El príncipe Harry estará en el funeral del duque de Edimburgo, según la prensa británica

Noruega multa a su primera ministra por violar restricciones de COVID-19

Panamá aprueba uso de emergencia de la vacuna china Sinovac ante el avance del COVID-19

Johnson & Johnson reducirá en un 86% los envíos de su vacuna contra el COVID-19 en EEUU

EE.UU.: Mujer que tosió en la cara de otra en Florida fue condenada a 30 días de cárcel

Arrestan a alumno de 12 años por falsa amenaza de bomba en colegio de Florida

El volcán «La Soufriere» entra en erupción y pone en jaque a la isla caribeña de San Vicente

Erupción del volcán Soufriere: miles de personas son evacuadas en San Vicente y las Granadinas

Francia registra 41.243 contagios de COVID-19 en un día y crece la presión en las ucis

Muertes superan nacimientos por primera vez en región más poblada de Brasil

España mantiene las restricciones ante el avance de la cuarta ola de COVID-19

El Gobierno británico pide no dejar flores al príncipe Felipe por la pandemia

Tribunal Europeo falló a favor de la vacunación obligatoria contra enfermedades graves como el COVID-19

Supremo Tribunal de Brasil decide que los estados pueden ordenar el cierre de los templos ante el avance del COVID-19

«El sistema de salud está al límite»: Ni la cuarentena ni la vacunación logran frenar los contagios de COVID-19 en Chile

Francia registra 41.243 contagios de COVID-19 en un día y crece la presión en las ucis

Facebook convierte parte de su sede en un centro de vacunación público

Ex primer ministro portugués Sócrates a juicio por presunto blanqueo de capitales

Juez ordena al Senado brasileño investigar manejo de la pandemia

Congreso peruano aprueba inhabilitar por 10 años a Vizcarra

Pfizer pidió que se autorice su vacuna contra el COVID-19 para adolescentes de entre 12 y 15 años en Estados Unidos

Ex-presidente Trump anuncia respaldo absoluto a la candidatura de Marco Rubio para su reelección al Senado de EEUU

Francia pondrá Pfizer o Moderna a los que ya tienen una dosis de AstraZeneca

Políticos de Florida piden al Gobierno que levante las restricciones a los cruceros

Una corte de El Salvador condena a 37 pandilleros a penas de hasta ‘145 años’

Brasil registró 3.693 nuevas muertes por COVID-19 mientras atraviesa el momento más crítico desde el inicio de la pandemia

Brasil se acerca a las 350 mil muertes por coronavirus

Colombia llega a 2,5 millones de casos de covid y suma otras 269 muertes

Francia se acerca a los cinco millones de casos al sumar otros 41.000 en las últimas 24 horas

Nueva polémica: vicepresidente de Brasil calificó a Argentina como el “mendigo eterno”

Seis candidatos empatan en el primer lugar ante las elecciones más disputadas en Perú.

VOA: Estados Unidos «monitorea» envío de buques iraníes con combustible a Venezuela.

España solo valoró un trimestre de funcionamiento de Plus Ultra para entregar ayuda financiera

Guatemala llega a 200.000 casos de Covid-19 con preocupación por nueva ola

Trudeau advirtió que la tercera ola de la pandemia en Canadá es más grave

Los leales de Irlanda del Norte exigen cambios en los acuerdos fronterizos del Brexit y el fin de la violencia

Isla de Malta golpeada por el COVID-19… pagará a los turistas que la visiten este verano

Muere el legendario rapero DMX a los 50 años

Japón agudiza medidas contra la COVID-19 en Tokio antes de los Juegos Olímpicos

La reconocida actriz y animadora de origen venezolano Norkys Batista, causó revuelo en las redes sociales luego de que publicó un video donde muestra unos extraños pasos de baile

Subasta del ‘primer cómic de Superman’ alcanzó una cifra récord: 3,25 millones de dólares

Sacramento Kings de la NBA ofrece a todos sus jugadores pago de salario en bitcoin.

NBA anuncia más sanciones por altercado entre Raptors-Lakers.

LaLiga no encuentra pruebas de insulto racista de Cala a Diakhaby

Garbiñe Muguruza se lesiona en la pierna izquierda y abandona en Charleston ante Putintseva.

El venezolano Eduardo Rodríguez se apuntó su primer triunfo del 2021 en la MLB

Definidos los grupos de la Copa Libertadores 2021

Roma sorprendió al Ajax en Ámsterdam: La Roma logró una valiosa victoria por 2 a 1 como visitante en el terreno del Ajax Ámsterdam

Bolívar derrota al Junior de Barranquilla 2×1 en La Paz en partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores de América

Dudamel en problemas por romper la cuarentena en Chile.

Falleció el futbolista venezolano Daniel Benítez, víctima del cáncer

Altuve despachó su primer cuadrangular en victoria de Astros

Deyna Castellanos abandona la concentración de Venezuela por lesión

Real Madrid y Barcelona se enfrentarán con la mira puesta en LaLiga

Metropolitanos concreta su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Columbus Crew goleó al Real Estelí de Nicaragua en la Liga de Campeones de la Concacaf 4×0.