OPINIÓN Lectura: Voces #13Abr

Allá por los años sesenta del siglo XX, viajaba de Acarigua hacia Guanare y los pasajeros muy animados iban conversando; se hablaba de todo un poco, pero la animación cundía y se mantenía. No podía ser la excepción, de modo que intervine, recuerdo muy bien cuáles fueron mis palabras: “la atmósfera del espacio está lleno de voces, las nuestras ahora también se irán al espacio.” Me miraron como sorprendidos; la conversación se detuvo por el momento, pero de inmediato se reinició. Se dieron opiniones, los pasajeros en su mayoría lo dudaba. Algunos fueron tajantes y rechazaron mi opinión. Pero cuando la participación es numerosa siempre surgen opiniones favorables y hasta afirmativas. La palabra hablada se extingue, pero aunque mis lectores no lo crean, el espacio atmosférico de nuestro planeta la retiene; este fenómeno debe producirse en todos los cuerpos planetarios en el espacio, la Tierra no debe tener el privilegio de ser la única que reproduce la voz.

Pues bien, en pleno siglo XXI las palabras de aquella exposición mía dichas en un medio de transporte mientras me trasladaba de Acarigua a Guanare tienen plena vigencia ahora. Esos aparaticos conocidos como “celulares” no hacen otra cosa que reproducir las voces que pueblan el espacio. Sólo que como los celulares que recogen las voces del espacio son hechos con fines netamente comerciales, responden a ese interés. Quiero decir que si no tuviesen la limitación de reproducir solamente lo que interesa tanto al productor como al usuario, que es una limitación; si no estuviesen programados, de seguro los celulares estarían en capacidad, si no tuviesen esa limitación, de reproducir con igual fidelidad cualquiera de las voces que perciba del espacio. Pero para que se produzca esta posibilidad, los celulares deberían eliminar las limitaciones que los productores en honor a la comercialización programan en ellos. Esto demostraría mis razones: el espacio está lleno de voces.

Carlos Mujica

