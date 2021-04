Luis Vicente León: El 76% de los venezolanos sigue aspirando a un cambio político #19Abr

Luis Vicente León, economista y presidente de Datanálisis, aseguró a través de su cuenta en Twitter que el 76% de los venezolanos demandan un cambio político en el país y señaló que “es tiempo de abandonar la propuesta paralizadora y binaria de todo o nada“.

“Es el punto más fuerte que une a la población. El problema es que ese deseo, usualmente gran impulsor de lucha política, se convierte en decepción y desánimo cuando no se concreta en el tiempo y conduce a la migración o la adaptación. La población venezolana necesita reconstruir esperanza, tener un liderazgo que la motive, recibir propuestas creíbles y tener triunfos tempranos, aunque sean parciales. Es tiempo de abandonar la propuesta paralizadora y binaria de todo o nada, pues está a la vista que te conduce a la nada“, escribió León.

Por otro lado, el economista destacó que “la división opositora no es entre buenos y malos, sino entre formas distintas de pensamiento“.

La división opositora no es entre buenos y malos, sino entre formas distintas de pensamiento. Intentar cambiar un “dueño de la verdad” por otro, planteando un antagonismo que sospecha y denigra de quienes no piensen cómo tu es hacer exactamente lo mismo que hace el chavismo. La solución no es tratar de que todos los opositores piensen igual. Las diferencias deben ser bienvenidas. Pero no se puede avanzar sin un acuerdo básico e indispensable: sobre las reglas de juego que usarán para dirimir las diferencias naturales. Esa es la base de la democracia“, aseveró.

