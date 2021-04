Fedeagro: Producir alimentos en Venezuela es una carrera con obstáculos #22Abr

A través de un comunicado, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) aseguró que producir alimentos en Venezuela se convirtió en una carrera con obstáculo debido a la escasez de gasoil.

El documento difundió en su cuenta en Twitter detallaron que se estima la pérdida del 30% de la siembra de frijol y alertaron que el campo puede quedarse sin agricultores y transportistas.

Lea a continuación el resto del comunicado íntegro de Fedeagro:

Se estima la pérdida del 30% de la siembra de frijol, unas 13.500 ha, no se pudieron cosechar a tiempo por la escasez de combustible; unas 400.000 t de caña de azúcar permanecen en campo sin cosechar; en arroz, el área sembrada en los Llanos Occidentales se redujo significativamente por la falta de gasoil y están pendiente de cosecha alrededor de 20.000 has, mayormente cultivadas en el Estado Guárico, presentan un serio retraso en la cosecha y corren peligro de quedarse en el campo si no se abastece de combustible a los agricultores y a los transportistas. Los productores de hortalizas reportan pérdidas de cosechas por la escasez del combustible en las zonas productoras, no hay como transportar las cosechas desde los ejes productivos a los centros de consumo. La misma situación enfrentan nuestros ganaderos, así como con los productores de aves, huevos y cerdos. Producir alimentos en Venezuela es una carrera con obstáculos, se produce casi sin financiamiento bancario, con maquinaria y equipos con vida útil vencida, con repuestos, implementos e insumos inaccesibles, sin ayuda oficial de ningún tipo y expuestos a contingencias provocadas por el cambio climático y una inseguridad desbordante. Resulta penoso, por decir lo menos, que se quede en campo producto sin cosechar y no llegue al plato del venezolano. La Junta Directiva y las asociaciones de Fedeagro se han reunido con gobernadores y las autoridades civiles y militares de diferentes Estados, se les han hecho llegar los requerimientos mínimos e indispensables para atender la demanda de combustible de los cultivos en campo y de las asociaciones. Todo se ha quedado en promesas sin resultados. El próximo ciclo productivo, el más importante del año, está por iniciarse, la siembra del maíz para la arepa del venezolano está en riesgo, de mantenerse la escasez y el desabastecimiento de gasoil, la economía de diecisiete estados del país colapsará, no solo se perjudicaran los agricultores, ganaderos, industrias alimentarias que procesan alimentos, también los procesos encadenados con la producción de alimentos, y más aún; el barbero, el ferretero, el panadero, el bodeguero, en fin, todos los agentes económicos y sociales del Sector Rural serón seriamente afectados. Desde Fedeagro exhortamos a las autoridades sectoriales, regionales y nacionales y a los poderes públicos, a tomar conciencia de la situación que atravesamos con la escasez de gasoil y sus consecuencias, la producción nacional y el abastecimiento de alimentos de la población está en riesgo, demandamos la puesta en marcha, con carácter de urgencia, de un plan de abastecimiento de gasoil que garantice la continuidad de la actividad económica agrícola y pecuaria en todo el territorio nacional y el abastecimiento de alimentos para toda la población. Fedeagro ofrece su concurso para diseñar e implementar este plan y el apoyo de nuestras asociaciones para hacer llegar el combustible a todos los agricultores del país, especialmente los pequeños agricultores localizados en sus áreas de influencia.