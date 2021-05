VIDEO ¿Cuánto gastan en comida? Barquisimetanos hacen esfuerzos para alimentarse #14May

La hiperinflación en Venezuela no se detiene. Cuando los ciudadanos salen a las calles a realizar sus respectivas compras, existe una alta probabilidad de que los precios de los productos hayan cambiado, ya que muchos comerciantes suelen anclar el costo de la mercancía al dólar paralelo, el cual varía básicamente que todos los días.

“Por lo menos tenemos que gastar entre 100 a 120 dólares”, expresó el señor José Parra, barquisimetano consultado por Elimpulso.com en las calles del centro de la ciudad. Parra hace referencia al gasto que deben tener los venezolanos de manera semanal o quincenal para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Sin embargo, existe una duda: ¿Cómo hacen las familias venezolanas para gastar más de 100 dólares cuando el sueldo mínimo en el país es poco más de 3 dólares?

Los consultados explicaron que en muchos casos dependen de sus familiares que están en el exterior, quienes trabajar arduamente para mandar dinero hacia Venezuela y así ayudar a que sus familiares sobrevivan. Además, los venezolanos siguen esforzándose diariamente para conseguir dinero ejerciendo trabajos extras.

“Nosotros somos 6 y gastamos hasta 100 cada 15 días, pero siempre falta algo“, explicó la señora Alisabeth Medina. Con esto, comenta que las familias también sobreviven con la colaboración económica de cada integrante del hogar, pero pese a ello, acotó que no compran la comida suficiente. “Falta la azúcar, la harina (…) uno compra la harina para subsistir, porque la carne no compramos”, agregó.

Por su parte, el señor Rafael Nossa, quien es un barquisimetano jubilado, expresó que está agradecido con la empresa donde trabajaba, ya que mensualmente les dan una bolsa con 8 productos alimenticios, los cuales les sirve para comer. “Sobrevivimos porque estiramos lo que tenemos, pero de resto no tengo más ingresos“.

Pero al ser consultado sobre si cree que está comiendo lo necesario, comentó: “No, una cosa es alimentarse y otra es comer. Ahorita estamos haciendo unos esfuerzos, no tenemos salida (…) y somos dos nada más, pero los que tienen niños, no sé cómo hacen“, explicó Nossa.

Al pensar en cuánto dinero deberían tener los venezolanos para poder alimentarse tranquilamente, el señor José Parra comentó: “Se necesitan por lo menos unos 900 salarios mínimos para que una familia pueda comer“.